La actual estructura del sistema financiero de los municipios es “inadecuada” ante los desafíos que enfrenta Puerto Rico, concluyó la Junta de Supervisión Fiscal tras culminar un proyecto piloto con 10 municipios, producto de la designación de los ayuntamientos como entidades cubiertas bajo la ley Promesa.

“De nuestro trabajo con el programa piloto se desprende claramente que los desafíos fiscales de los municipios y del sistema municipal requieren un replanteamiento completo de la relación entre los municipios y el Gobierno de Puerto Rico, especialmente a la luz de las tendencias demográficas en la Isla”, indicó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF, en un comunicado.

Los 10 municipios bajo el proyecto piloto fueron Orocovis, Aibonito, Barranquitas, Cidra, Comerío, Villalba, Camuy, Isabela, Quebradillas y San Sebastián.

Según la JSF, para que los municipios logren la sostenibilidad fiscal, deben adoptar “urgentemente” ideas y estrategias dinámicas, pero señalaron que ninguna administración municipal ha realizado cambios a su modelo “y todo apunta a que no tienen el interés de hacerlo en el futuro, a pesar de los desafíos demográficos y financieros que enfrentan”.

“La Junta de Supervisión cree que el actual sistema de financiamiento municipal debe cambiar para que los municipios logren la sostenibilidad fiscal”, afirmó el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.

Los programas críticos para el bienestar de los municipios que destaca el ente fiscal incluyen:

- Recaudo de ingresos locales mejorado y optimizado.

- Plataformas de servicios compartidas a través de múltiples municipios para ofrecer servicios más eficientes y efectivos a los residentes.

- Desarrollo económico enfocado que se mejora con el uso de incentivos fiscales por parte del Gobierno.

- El uso efectivo de una cantidad significativa de fondos federales en respuesta a la pandemia del COVID-19.

“Mientras tanto, la Junta de Supervisión centrará su diálogo con los municipios en los desafíos clave que enfrentan, al igual que lo hemos hecho en el pasado, al aumentar la cooperación entre Discover Puerto Rico y los municipios para promover los destinos turísticos locales y mejorar la comunicación con las agencias del gobierno central”, agregó Jaresko.

Jaresko informó que la JSF continuarán su trabajo con los municipios mediante el lanzamiento de tres fondos de incentivos municipales, apoyados en el Plan Fiscal 2021que certificarían próximamente. “Todos los municipios son elegibles para participar en los fondos de incentivos y la Junta de Supervisión trabajará con todos y cada uno de los que deseen beneficiarse”, dijo.

Tras la conclusión del proyecto piloto, efectivo el 30 de junio, los municipios ya no presentarán planes fiscal y presupuestos al ente fiscal para su certificación. No obstante, la JSF reiteró que terminar el programa piloto actual no significa que los municipios se liberarán de cualquiera de sus obligaciones bajo Promesa y la Junta de Supervisión puede requerir planes fiscales y presupuestos de los municipios en el futuro.

En enero, varios alcaldes de los municipios involucrados en el proyecto piloto expresaron a El Nuevo Día su disgusto con la iniciativa, señalando que no rindió los avances que esperaban ni redundó en estrechar los lazos con el gobierno central para canalizar sus reclamos.

