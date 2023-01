Nota del editor: Vea el contenido completo de la serie investigativa “Plagado de vicios de construcción el emblemático puente atirantado de Naranjito”. Visita el sitio especial.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, designó este martes un fiscal especializado de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de la agencia para apoyar el trabajo investigativo que iniciará la Oficina del Contralor de Puerto Rico en torno a la construcción el puente atirantado de Naranjito.

Emanuelli Hernández indicó que la determinación surge “tras sostener comunicación con la contralora, Yesmín Valdivieso”.

“Se trata de un asunto que requiere una investigación abarcadora y minuciosa, que implica aspectos técnicos y periciales, por lo que le brindaremos toda la ayuda que necesite”, subrayó el secretario en declaraciones escritas.

Valdivieso confirmó ayer en entrevista con este medio el inicio de las gestiones que darán paso a una auditoría profunda por parte de la Oficina del Contralor, sobre las fallas estructurales y vicios de construcción en el puente atirantado de Naranjito.

También informó que, el viernes -tres días después de la publicación de una investigación de este medio sobre el asunto- recibió un referido firmado por el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo.

Este referido ocurre 14 años después de la inauguración del puente, pese a que la ACT sabía que la obra tenía fallas estructurales al menos desde agosto de 2009. La carta firmada por González, en manos de El Nuevo Día, reconoce “hallazgos preliminares de unas deficiencias en la construcción del mismo que apuntan a una ejecución incorrecta del contrato de construcción”.

El puente atirantado de Naranjito se inauguró el 24 de octubre de 2008. A pesar de conocer sobre fallas estructurales, la ACT no le reclamó al contratista Las Piedras Construction y a ninguno de los involucrados en la obra, ni investigó las causas de los problemas, y continuó pagando las facturas, que alcanzaron los $31,819,351.10 millones. Por años, otras inspecciones reiteraron y ampliaron los señalamientos sobre los vicios de construcción, incluido el uso de cartón para tapar huecos que debían contener concreto.

Valdivieso había adelantado que se comunicó el viernes con la directora de la Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Yolanda Morales. “Me gustaría que el Departamento de Justicia estuviera envuelto en esto desde el principio”, sostuvo Valdivieso, quien también confirmó que el jueves recibió una llamada del gobernador Pedro Pierluisi para solicitarle atención a esta situación.

“Lo primero que tenemos que determinar es qué documentos hay y qué no hay, porque después de 14 años (desde la inauguración), yo no sé si se han destruido o si existen, si se van a localizar o no, y segundo, tenemos que ver si traemos algún peritaje, vamos a tener que ver esas certificaciones, ver qué dicen, si esas certificaciones estaban correctas dado lo que sabemos hoy en día y, de ahí, ir determinando qué responsabilidades hay”, manifestó en la entrevista.