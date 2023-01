“Definitivamente, vamos a investigar”. Con esas palabras, la contralora, Yesmín Valdivieso, confirmó el lunes el inicio de las gestiones que darán paso a una auditoría profunda por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre las fallas estructurales y vicios de construcción en el puente atirantado de Naranjito.

En entrevista con El Nuevo Día, Valdivieso informó que, el viernes -tres días después de la publicación de una investigación de este medio sobre el asunto- recibió un referido firmado por el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo.

La contralora reconoció que el hecho de que funcionarios de la ACT conocieran, al menos, desde agosto de 2009 sobre las fallas estructurales en el puente, y no actuaran de inmediato dificulta el proceso ahora. “Lo cierto es que han pasado seis o siete directores ejecutivos y nadie había dicho nada. Tratar de reconstruir todo esto va a ser un poco difícil, pero definitivamente vamos a investigar”, apuntó.

El puente atirantado de Naranjito se inauguró el 24 de octubre de 2008. A pesar de conocer sobre fallas estructurales, la ACT no le reclamó al contratista Las Piedras Construction y a ninguno de los involucrados en la obra, ni investigó las causas de los problemas, y continuó pagando las facturas, que alcanzaron los $31,819,351.10 millones. Por años, otras inspecciones reiteraron y ampliaron los señalamientos sobre los vicios de construcción, incluido el uso de cartón para tapar huecos que debían contener concreto.

“A veces, pienso que queremos resolver las cosas escondiendo la cabeza debajo de la tierra, y cruzar los dedos y rezar que no vaya a pasar nada. Pero, sabiendo que por ahí (por el puente) pasan 14,000 automóviles todos los días, me parece que ha sido una irresponsabilidad. ¿Qué estábamos esperando? Ciertamente, yo no entiendo”, subrayó la contralora.

Mencionó, además, que se comunicó el viernes con la directora de la Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Yolanda Morales. “Me gustaría que el Departamento de Justicia estuviera envuelto en esto desde el principio”, sostuvo Valdivieso, quien también confirmó que el jueves recibió una llamada del gobernador Pedro Pierluisi para solicitarle atención a esta situación.

Tan pronto como este martes, espera tener una conversación con el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para discutir la prescripción legal de posibles señalamientos, tomando en cuenta que la auditoría que encaminará pudiera abarcar documentos y sucesos de las pasadas dos décadas.

“Lo primero que tenemos que determinar es qué documentos hay y qué no hay, porque después de 14 años (desde la inauguración), yo no sé si se han destruido o si existen, si se van a localizar o no, y segundo, tenemos que ver si traemos algún peritaje, vamos a tener que ver esas certificaciones, ver qué dicen, si esas certificaciones estaban correctas dado lo que sabemos hoy en día y, de ahí, ir determinando qué responsabilidades hay”, manifestó.

Frenan último pago

Mientras la contralora da los primeros pasos de la auditoría, el director ejecutivo de la ACT indicó el lunes, por separado, que detuvo el último pago a la compañía Las Piedras Construction relacionado con la construcción del puente.

De los sobre $31.8 millones, la ACT adeuda alrededor de $323,000 al principal contratista de la obra. “Este pago no se va a realizar”, afirmó González Montalvo.

En tanto, la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG) y principal oficial de compras del gobierno, Karla Mercado Rivera, subrayó el lunes que es deber de la ACT referir a esa agencia cualquier evidencia de posibles incumplimientos por parte de los contratistas que participaron en la construcción del puente.

“Debe referirlo directamente a la ASG para agilizar cualquier proceso investigativo interno para excluirlos (al o los contratistas) del Registro Único de Licitadores y no poder participar por tiempo determinado en subastas que tengan que ver con infraestructura del gobierno”, advirtió.

Ese referido, explicó Mercado Rivera, puede hacerlo también la Oficina del Contralor o cualquier otra entidad fiscalizadora. Recalcó que es indispensable determinar si algún otro contratista o subcontratista, además de Las Piedras Construction, pudo haber incurrido en faltas, conocer cómo se seleccionaron, cuál era el alcance de sus tareas, quién o quiénes eran los responsables de recibir la obra y certificar las distintas etapas de construcción -incluidos empleados públicos-, quiénes inspeccionaron el trabajo, qué tipo de fianza o garantía existía, entre otros aspectos.

“Es un proceso donde, de manera superficial, por decirlo de alguna manera, grita negligencia por todos lados”, comentó la titular de la ASG.

Mercado Rivera recordó a la ACT que, aunque como entidad gubernamental puede realizar sus propias subastas, esos procesos deben cumplir con los requisitos mínimos de la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno (Ley 73 de 2019). Entre esas exigencias, por ejemplo, figura que la ACT, como cliente, tiene que tomar en cuenta el desempeño pasado del licitador o contratista.

Al menos desde agosto de 2008, Las Piedras Construction -el principal contratista- ha acumulado $341,105,224 en contratos para servicios de carreteras y puentes, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor. De ese monto, $49.2 millones corresponden a 178 contratos y enmiendas a partir del 2019. Al menos, 25 de esos contratos y enmiendas están vigentes, por la suma de sobre $7.5 millones.