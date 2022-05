Nota del editor: Este artículo es parte de un proyecto especial para el Fondo de Impacto 2022 del Centro Annenberg para Periodismo de la Salud de la Universidad del Sur de California (https://centerforhealthjournalism.org/about-us) que apoya la divulgación de historias que discutan temas sobre la equidad en la salud y los sistemas de salud. “La imagen de la desigualdad: SSI en Estados Unidos, excepto Puerto Rico” es el título del proyecto que trabajan los reporteros Marga Parés Arroyo y David Cordero Mercado. Esta serie especial publicará próximamente en las páginas de El Nuevo Día y sus plataformas.

El Departamento de Justicia bajo la administración del presidente Joe Biden se opuso este viernes a una enmienda en una demanda radicada en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico que reclama el acceso de los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), un pleito paralizado debido al caso de José Luis Vaello Madero, pero que busca abrirse su propio camino en los tribunales.

“La enmienda sería inútil porque el reclamo de Privilegios e Inmunidades propuesto por el Demandante no tendría mérito, y los demás párrafos que busca insertar no establecen un reclamo sobre el cual se pueda otorgar reparación. Más fundamentalmente, las enmiendas propuestas por el Demandante no subsanarían el defecto fundamental de esta demanda, a saber, que ha sido cerrado por la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos v. Vaello Madero”, sostuvo Brian Boynton, fiscal general adjunto principal de Justicia federal, que representa a la demandada Administración de Seguro Social (SSA, en inglés).

La oposición también señala que “ningún individuo es elegible para los beneficios de SSI” cuando esté fuera de los Estados Unidos, “y para los fines del programa SSI, el término ‘Estados Unidos’, cuando se usa en un sentido geográfico, se define como “los 50 estados y el Distrito de Columbia”.

La postura del gobierno federal surge en respuesta a una demanda que fue radicada el 26 de agosto de 2020 ante la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, luego que la Administración del Seguro Social le negara al principal demandante, Emanuel Rivera Fuentes, el acceso al SSI, pese a cumplir con los requisitos de elegibilidad, por residir en Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos explícitamente excluido en la ley que establece el programa.

Para la licenciada Isabel Abislaimán, abogada en el caso, urge que el gobierno federal finalmente le abra paso a los puertorriqueños que viven en la isla al SSI. La abogada representa a un grupo de doce personas que reclaman paridad e inclusión a este programa.

El caso, aunque radicado ante la corte, se encuentra paralizado desde entonces, debido que en ese momento ya se encontraba ante el tribunal federal el caso de Vaello Madero, quien, al mudarse de Nueva York a Loíza después de enfermarse, continuó recibiendo los beneficios del SSI, que hace pagos mensuales promedio de $586 en Estados Unidos a adultos mayores y personas discapacitadas con bajos ingresos. Al conocer que ahora vivía e Puerto Rico, la Administración del Seguro Social le reclamó el pago de $28,081 que obtuvo mientras residía en la isla.

“Los demandantes son miembros de una población para la cual $841 mensuales hacen una gran diferencia, pero se les hizo esperar un año y medio para ver si la decisión en Vaello Madero les hacía viable el ejercicio de su derecho a acceder al SSI cuanto antes”, sostuvo Abislaimán al pedir al tribunal que “no niegue a los demandantes la oportunidad de ser oídos y vistos en su totalidad”.

Abislaimán advirtió que no le sorprende la contestación de la Administración del Seguro Social, aunque admitió que la encuentra “mucho más adversativa” de lo que hubiese esperado de la administración de gobierno del presidente Joe Biden.

“Desde el primer párrafo ellos entienden que la solicitud a base de la ciudadanía (americana) no tiene méritos. Si nos pareció que el acercamiento de (la administración de) Trump era cruel, estas palabras las encuentro aún más crueles. (Dicen) que no vale la pena que intentemos a base de la ciudadanía”, sostuvo la abogada, quien lamentó, además, como la Administración del Seguro Social sigue utilizando de forma equívoca el término geografía.

Comentó que el pensamiento geográfico y jurídico ha evolucionado del que se empleaba para el siglo 19 y hoy día geografía no solo se refiere a un espacio o territorio, sino a una ciencia social que explica la interacción entre las personas y un espacio.

“No se puede hablar de un territorio sin hablar de la gente que está allí“, reiteró.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó el 21 de abril de 2022 que el Congreso de Estados Unidos no está obligado a extender el SSI a Puerto Rico, y que la exclusión de este beneficio no es una violación constitucional a los que viven en la isla, bajo la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda.

Abislaimán argumentó que la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso Vaello Madero careció de abundancia pues sus cinco páginas de extensión se concentraron en la relación histórico política entre Estados Unidos y Puerto Rico y no tocaron el tema de la ciudadanía.

Los nuevos demandantes consideran que su caso se diferencia del caso de Vaello Madero. Para fortalecer ese argumento, Abislaimán sometió el pasado 13 de mayo una enmienda en el caso, para enfatizar que la acción de exclusión del SSI a ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico viola la Decimocuarta Enmienda, específicamente la Cláusula de Ciudadanía, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

“Añadimos unas alegaciones específicas abordando lo que aparentemente son unas lagunas que identificaron los jueces (Neil) Gorsuch y Clarence Thomas (en el caso de Vaello Madero) sobre cláusula de ciudadanía y principios de igualdad bajo preceptos de en qué consiste ser ciudadano”, explicó Abislaimán.

La enmienda en la demanda de clase tiene que ser aprobada o contar con el permiso del tribunal. De ser acogida, eso significaría levantar la suspensión del caso –que ha estado paralizado debido a que se esperaba por la determinación del Supremo en el caso de Vaello Madero- y dar paso a que corran los términos de tiempo para que los demandados respondan a la demanda. Es decir, se comenzaría a discutir ante la corte un nuevo caso en torno a la exclusión de los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico en el programa del SSI.

Asimismo, sostiene que la decisión de la Corte Suprema omite el hecho de que las personas nacidas en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses desde 1917. “La Corte no examinó el caso basándose en los derechos de ciudadanía de los demandantes, que son ciudadanos estadounidenses elegibles para SSI”, argumentó Abislaimán.

La abogada informó que el juez Francisco Besosa tendrá que decidir ahora qué curso le dará a la demanda. Besosa le había dado a la SSA hasta el 27 de mayo para expresar su oposición o no a esta enmienda.

“Tengo que contemplar si radico una moción para la paralización o una réplica corta solicitando que se pare la paralización. Podríamos estar hablando aquí de un litigio largo o de meternos en las cortes rápido. Yo voy pa’lante (con el caso)“, insistió.

La abogada ató su enmienda a que el propio juez Thomas, al concurrir en la determinación en contra de Vaello Madero, escribió que “en un caso apropiado”, se debería considerar de forma cuidadosa una interpretación de la Cláusula de Ciudadanía, que describe como una “base más firme” desde una perspectiva de derechos civiles.

“Es la primera vez que la administración de (el presidente Joe) Biden se expresa en esta etapa temprana, antes de hacer las respuestas a las alegaciones como tal. Me sorprende que sigan argumentando con un tono tan agresivo”, sostuvo Abislaimán.

En la enmienda a la demanda de clases los demandantes puntualizan que “son ciudadanos estadounidenses cuyos derechos, privilegios e inmunidades no se ven disminuidos por la Cláusula Territorial”.

En una decisión con ocho votos a favor y uno en contra, de la jueza de ascendencia puertorriqueña Sonia Sotomayor, el máximo foro judicial estableció en el caso de Vaello Madero que la cláusula territorial de la Constitución confiere al Congreso la potestad de establecer diferencias en los programas que impactan a los territorios, entre ellos, Puerto Rico.

“La Constitución le da al Congreso discreción sustancial sobre cómo estructurar los programas contributivos y de beneficios para los residentes de los territorios. Al ejercer esa discreción, el Congreso puede extender beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario a los residentes de Puerto Rico”, lee la opinión mayoritaria, redactada por el juez Brett Kavanaugh.

“De hecho, el procurador general ha informado a la corte que el presidente apoya tal legislación como un tema de política pública. Pero la limitada controversia ante esta corte es si, bajo la Constitución, el Congreso debe extender la Seguridad de Ingreso Suplementario a los residentes de Puerto Rico de la misma manera que a los residentes de los estados. La respuesta es no”, continúa el juez.

Contrario a esa postura, y a la luz de la Cláusula territorial, los demandantes también señalan que la ley hace disponible el SSI incluso a personas que no tienen ciudadanía de Estados Unidos, y sin tomar en cuenta el impacto fiscal o la aportación en términos de impuestos federales.

“Los demandantes aún no han encontrado nada en el historial legislativo de las enmiendas posteriores al SSI que indique que el Congreso realizó un análisis de la carga fiscal al decidir extender los beneficios del SSI a ciertas categorías de no ciudadanos”, sostiene la enmienda.

Señalaron, además, que en el caso Vaello Madero los tribunales no compararon ni contrastaron a los no ciudadanos elegibles para SSI y los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico en el contexto de los impuestos federales. Sostuvieron, más allá, que el pago del impuesto federal sobre el ingreso como prerrequisito especulativo para justificar la exclusión de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico del SSI no es racional, independientemente del análisis de “beneficios y cargas”.

Al someter sus argumentos, los demandantes subrayaron que no se oponen a que los no ciudadanos reciban SSI. “Por el contrario, todos los que cumplen con los criterios de SSI por definición sufren de tan mala salud y pobreza que el Gobierno Federal tiene el deber de extender esta protección mínima a todas esas personas por igual, independientemente de dónde residan o de dónde provengan. Es insondable que el gobierno federal siga manteniendo distinciones entre ciudadanos estadounidenses con discapacidades similares, pobres y otros racial o étnicamente”, puntualizó la enmienda.

Abislaimán solicita a la corte permitir que los demandantes “expongan sus diferentes cuestiones de hecho y cuestiones de derecho y permitirles avanzar, con dignidad humana”.