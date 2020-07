La afirmación del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, de que el apagón de anoche respondió a un acto de “terrorismo interno” se basa en unas fotos que, supuestamente, muestran un interruptor del sistema apagado, cuando debió estar encendido, y un evento desestabilizador del sistema que todavía no se ha precisado.

El interruptor no estaba dañado, sino simplemente desconectado. Ortiz reconoció que el sistema informático de la corporación pública debió alertar sobre la desconexión del interruptor, pero no se tenían detalles de qué se hizo con esa información. El funcionario, no obstante, destacó que hace unas 24 horas el sistema de protección estaba funcionando.

“Aquí hubo mano humana. Ahí se desconectó el sistema de protección y lo dejó al descubierto y, en menos de 24 horas, ocurre un evento como este. Esto lleva a cuestionar la mala suerte que tenemos o si es algo más”, dijo el funcionario. “Todavía nos falta encontrar el evento que disparó que se vaya el servicio”.

El funcionario explicó que estas líneas están segmentadas por tramos. El problema con el interruptor desconectado fue en Arecibo afectó el tramo que va desde este pueblo hasta Isabela. Sostuvo que la situación generó un efecto en cadena en los tramos que van desde Isabela hasta Mayagüez, y el que le sigue desde la Sultana del Oeste hasta la zona entre Guayanilla y Peñuelas, donde están ubicadas las plantas Costa Sur y EcoEléctrica. El funcionario no pudo precisar qué pasó con los sistemas de protección de esos otros tramos que tampoco funcionaron, evitando que colapsara parcialmente el sistema. Hasta donde se conoce, esos sistemas no tenían los interruptores apagados.

Alegó, no obstante, que la cogeneradora EcoEléctrica es “bien sensible” a los apagones que se registran y que, probablemente, por eso fue lo que sacó fuera de servicio la planta, dejando a los cientos de miles de abogados sin electricidad.

Ortiz dijo que no estarán divulgado las fotos que tomaron del interruptor apagado, ya que, según dijo, sirve de evidencia sobre la “intervención humana” en el apagón. Manifestó que si las publicaban podrían afectar la pesquisa que inició el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Negociado de Investigaciones Federales (FBI). Estas agencias fueron llamadas para que investigaran la situación.

El jefe de la AEE indicó que no han imputado a individuo u organización alguna los hechos. Reconoció que la situación pudo obedecer a un descuido pero indicó que sería algo extremadamente raro puesto que la activación de la protección tras una reparación es un procedimiento usual y básico para los operadores del sistema.

“No es común que después de una reparación o mantenimiento no se active de nuevo la protección del sistema”, expresó.

Como parte de la evidencia enviarían a las autoridades investigadoras copia de la bitácora sobre los trabajos hechos en el área donde está el interruptor en controversia en Arecibo.

Ortiz dijo que la situación fue descubierta tarde en la noche de ayer, después de la conferencia en la que el propio funcionario manifestó que no habían encontrado problema alguno en el sistema eléctrico que explicara el apagón que dejó ayer a más de 400,000 clientes sin servicio.