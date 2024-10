La ASES pagó sobre $700,000 a aseguradoras por beneficiarios fallecidos de Medicaid

Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con el pago de las primas a las aseguradoras no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables, según el informe publicado este miércoles.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la directora ejecutiva de la ASES, Roxanna Rosario , pero no hubo respuesta al momento de esta publicación. El secretario de Salud, Carlos Mellado , tampoco respondió de inmediato.

Fallas procesales

Además, la persona en el cargo de oficial principal de informática de la ASES no implementó un proceso para detectar a los beneficiarios fallecidos y ajustar a tiempo el pago de las primas. Durante el período de la investigación, figuraron como oficiales principales de informática Rafael Vázquez Paniagua (diciembre de 2019 noviembre de 2022) y Winda Lorenzo González (noviembre de 2022 a diciembre de 2023).

La auditoría señaló, además, que la ASES realizó pagos duplicados por $13,528 a las aseguradoras, en agosto y diciembre de 2022 . De la muestra examinada, la persona en el cargo de oficial principal de informática no pudo identificar cuál de los pagos duplicados a los 25 beneficiarios era el correcto. El Contralor señaló que señaló una situación similar en el Informe de Auditoría DA-16-20, del 22 de febrero de 2016.

Pagos tardíos a proveedores

La aseguradora debe pagar el 95% de las reclamaciones limpias no más tarde de 30 días consecutivos desde que se recibe la reclamación, y el 100% de las reclamaciones limpias, no más tarde de 50 días. Las aseguradoras del Plan Vital son First Medical Health Plan, Plan de Salud Menonita, Triple-S Salud y MMM Multihealth.