El Isleño, una de las naves añoradas por los viequenses y culebrenses para el acarreo de pasajeros y de carga, será reincorporada hoy, miércoles, a la flota de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) luego de que fuese sometida a mantenimiento en seco en Saint Thomas.

La embarcación, que tiene capacidad para 212 pasajeros y 22 vehículos, fue una de las más usadas en el 2019 y el 2020. Previamente, desde abril del 2018 hasta el 2019, El Isleño estuvo en Jacksonville, Florida, en donde se le invirtieron millones de dólares, para mantenimiento, incluyendo en pintura. Según la Oficina del Contralor, la ATM invirtió en ese mantenimiento $3,078,886.50.

En abril de este año, la embarcación fue enviada nuevamente a mantenimiento en seco o “dry dock” a Saint Thomas, cuyo costo fue por poco más de $1 millón, según la ATM.

El pasado 7 de junio, El Isleño, regresó a la isla y luego fue inspeccionada por la Guardia Costera. Ahora la embarcación regresa a proveer viajes a las islas municipio. Se trata de una nave fabricada en el 2004 y que, al momento, de ser retirada del mar para recibir mantenimiento estaba “mohosa”, dijeron fuentes.

“Se hizo toda la reparación del casco. Se le pusieron forros nuevos en los asientos, se repararon asientos. Se arregló la cabina del capitán. Se arreglaron baños, puertas nuevas, aires acondicionados nuevos, propelas. Se pintó todo”, indicó el director ejecutivo de la ATM, Jorge Droz.

Ahora bien, aclaró que el mantenimiento que se le dio a la embarcación fue solo de un 50% de lo requerido.

“Porque yo la necesito y haberle hecho todo el ‘dry dock’ hubiese tomado más tiempo y más dinero. Luego se le revisarán los motores y reparará todo lo que necesite”, precisó Droz.

Agregó que, por ende, El Isleño deberá ser sometido nuevamente a mantenimiento en seco en 12 a 14 meses. Toda embarcación debe ser sometida a mantenimiento en seco cada dos años por requerimiento de la Guardia Costera.

Una de las principales críticas de viequenses y culebrenses a la ATM es que permite el uso excesivo de las naves sin someterlas a mantenimiento adecuado. Además, cuestionan por qué la ATM invierte grandes sumas de dinero en alquiler de naves en vez de procurar el mantenimiento adecuado para su flota.

“Ya era hora. Hacía tiempo que (El Isleño) estaba en Saint Thomas arreglándose”, dijo la viequense Carmen Valencia.

“Desde todos los tiempos, ha habido una idea de que nos aprietan y nos aprietan para que nos vayamos. Quieren que ese paraíso, que es Vieques, sea para turistas. Yo no me voy a ir. Y la ATM tiene que entender que no se puede depender de un solo barco”, abundó.

Por su parte, la líder culebrense Dolly Camareno dijo estar satisfecha aunque expresó su escepticismo.

“No sabemos hasta cuándo porque son reparaciones de embarcaciones viejas. Pero bueno, estoy satisfecha. Estamos gozosos de que vamos a tener una embarcación segura en medio de la temporada de huracanes”, dijo.

En marzo pasado el servicio de transporte marítimo a Vieques y Culebra colapsó. La ATM se quedó sin naves para el acarreo de carga.

Actualmente, se mantienen dando servicio a las islas municipio las naves alquiladas Mr. Mason, Julia Leigh y la barcaza Marilin S. De la ATM, solo está en servicio la embarcación Cayo Blanco. Droz no pudo precisar cuánto ha invertido la ATM en alquiler de naves privadas.

La empresa privada HMS Ferries, seleccionada para hacer una alianza público privada que se encargue de la administración y el mantenimiento de la flota de la ATM, tiene en funciones las naves Summer Wind, Breeze Point y Lady Eve.

Lady Eve así como Straits Express son las embarcaciones que HMS Ferries debió traer en mayo. En junio comenzó operaciones Lady Eve y aún la ATM espera por Straits Express.

“Esa nave sufrió un desperfecto y debe estar aquí como para julio 15”, dijo Droz.

Se mostró confiado en que esa dilación no represente problemas para el transporte marítimo a Vieques y Culebra, sobre todo, en verano cuando hay un alza de viajes a ambas islas.

Con la llegada de El Isleño, la nave Santa María, que lleva años esperando mantenimiento en el antiguo muelle de Fajardo, será enviada a mantenimiento a Saint Thomas.

Isla Bonita y Cayo Largo están en Tampa en mantenimiento y regresan en septiembre u octubre, afirmó Droz, aunque previamente había indicado que llegaban en agosto.