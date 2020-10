Desde que inició en verano la flexibilización de las medidas para combatir el COVID-19, el país ha visto un alza en la importación de desinfectantes que falsamente reclaman que matan el coronavirus causante de la enfermedad.

También, han aumentado las querellas sobre uso indebido de estos productos, incluso, los que tiene el aval de las agencias reguladoras. Casi todas las querellas apuntan a comercios al detal que, por ejemplo, aplican productos de superficie sobre la piel de sus visitantes.

“Hay un elemento de educación que hay que seguir reforzando para que las personas entiendan que, mientras la pandemia continúe, seguirán apareciendo productos con reclamos de desinfección. Pero la gente tiene que ser consciente de que no todos los productos desinfectan”, dijo ayer a El Nuevo Día la directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), Carmen Guerrero, al informar sobre el incremento en importaciones ilegales y querellas.

En virtud de la Ley federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas, la EPA es la dependencia encargada de regular los desinfectantes de superficies. Mientras, la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) tiene jurisdicción sobre los desinfectantes que se aplican al cuerpo (“hand sanitizer” y jabones, por ejemplo).

La EPA tiene un registro de desinfectantes, conocido en inglés como “List N” y publicado en la página epa.gov/listn, que la ciudadanía puede consultar para saber cuáles son los productos aprobados. Hasta ayer, indicó Guerrero, en el registro había cerca de 500 productos “cualificados como efectivos” contra el coronavirus SARS-CoV-2, que causa COVID-19.

Aparte del registro, se puede saber si un producto está aprobado por la EPA verificando la etiqueta. De tener el aval, aparecerá la frase “EPA Reg. No.” seguida de varios números.

Guerrero y Lizzete Lugo, experta en plaguicidas de la EPA, relataron que, desde julio, se han decomisado o devuelto a su país de origen “cientos de cajas” de productos traídos a Puerto Rico con falsos reclamos de desinfección.

En el mismo período, la EPA emitió “avisos de denegación de admisión” contra seis compañías, algunas de las cuales intentaban entrar productos a la isla por primera vez.

“Les llamamos productos ilegales porque no están registrados con la EPA. Al no estar registrados con la EPA, no pueden entrar a territorio americano, distribuirse ni mucho menos venderse. Un producto que llegue con un reclamo de que mata el coronavirus puede estar dando falsa información”, dijo Lugo.

Añadió que, aparte de los seis avisos de denegación de admisión, la EPA también ha emitido “avisos de detención” contra otro grupo de empresas. Este tipo de notificación, explicó, permite que las compañías “sometan evidencia, pero en la mayoría de las ocasiones no pueden sustentar su caso”.

Hay que leer la etiqueta

Sobre las querellas, Guerrero indicó que se han recibido “cientos”.

“Tenemos querellas de desinfectantes (de superficie) mezclados con alcohol o con ‘hand sanitizer’ y que son aplicados al cuerpo. Es bien preocupante y hacemos un llamado, tanto a los comercios como a la ciudadanía, a que lean las etiquetas de los productos”, dijo, al insistir en el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico como “las guías más efectivas” para prevenir el COVID-19.

Guerrero y Lugo expresaron a modo de recomendación, que las personas pueden “cargar siempre” con su desinfectante de manos y así evitan que les apliquen en la piel productos que puedan tener un efecto adverso.

Sobre este particular, la FDA recomienda que, antes de comprar un desinfectante de manos, se consulte la lista de productos aprobados y no aprobados, que se actualiza regularmente. Está disponible en fda.gov/handsanitizerlist.

Tanto la FDA como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) sugieren usar desinfectantes de manos a base de alcohol que contengan, al menos, 60% de etanol (también conocido como alcohol etílico).

Guerrero instó a las personas a consultar las fuentes oficiales previo a adquirir desinfectantes, sean de superficie o para la piel. Dijo que hay más información disponible en epa.gov/coronavirus, y exhortó a los interesados en radicar una querella a llamar al 787-977-5865.

Las instrucciones en la etiqueta de los desinfectantes de superficie varían por producto, pero -en términos generales- las principales son limpiar previamente la superficie con agua y jabón, respetar el tiempo de contacto y mantener el área húmeda para garantizar que el producto trabaje bien, usar guantes y lavarse las manos al terminar, y guardarlos fuera del alcance de los niños.