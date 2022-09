Bernice Santiago, madre del hombre hallado sin vida el viernes en un edificio rentado al Departamento de la Familia en Bayamón, compartió estremecida hoy que lo más indignante para su familia es que el cuerpo fue encontrado tres días después y en estado de descomposición.

La progenitora de Héctor Gilberto Sánchez Santiago, de 34 años, se enteró del incidente el viernes después de acudir a la agencia para saber de su paradero, ya que llevaba tres días sin saber de él y no respondía sus llamadas. Detalló que llevó a su hijo a la oficina del Departamento de la Familia para que tramitara la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) luego de pasar dos semanas sin ella porque se la habían robado.

“Encontrarlo en estado de descomposición es la parte que más me indigna porque lo estábamos buscando. ¿Cómo es posible que no entraron a un baño del edificio? Jamás nos íbamos a imaginar que él estaba allí”, denunció Santiago junto a su hija y hermana menor del fallecido, Berlinda Sánchez.

La familia aún tendrá que esperar por el análisis toxicológico del cuerpo de Sánchez Santiago para conocer la causa de muerte. Las pruebas podrían demorar cerca de tres meses, anticipó ayer la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller.

“Lo estaba ayudando para buscar su tarjeta de los cupones, ya que le habían robado un bulto que siempre cargaba cuando iba a correr patineta. Estaban todas sus pertenencias. (...) El martes, cuando fuimos a Bayamón, estuve con él”, mencionó la madre sobre su hijo, quien estudió Ingeniería de Sonido y le gustaba el mundo del “skateboarding”.

Además, Santiago aseguró que la desesperación de no tener la tarjeta del PAN y la falta de medicamentos accesibles, porque tenía varias condiciones de salud mental, habrían tenido un efecto significativo en su estado emocional.

Detalló que, precisamente, ayer tenía pautada una cita en APS, compañía contratada por el gobierno para proveer servicios de salud mental a los asegurados suscritos bajo la cubierta del Plan Vital. “Él estaba entrando en una crisis emocional porque le habían cerrado puertas donde quiera que trataba de ir. (…) Él era una persona bien independiente que no le gustaba molestar a nadie”, exclamó.

Compartió que su hijo tenía déficit de atención, ansiedad y depresión, por lo que sus pastillas para la concentración, el sueño y otras condiciones eran esenciales para su bienestar emocional y físico. “Él fue un muchacho muy talentoso. Estudió. Se preparó. Sí, tenía sus condiciones, pero se estaba tratando. Siempre fue independiente”, recalcó su madre. “Nunca deambuló por las calles. Tenía su familia”, dijo.

Ante su desesperación, acudió al último lugar en que lo había visto. Allí, le indicaron que tenía que ir a la Policía y después al ICF para identificar el cuerpo.

“Al ver que él no se estaba comunicando conmigo, pensé que algo le estaba pasando”, dijo, al señalar que había ocasiones en que no sabía de él por dos días, pero nunca más de eso.

La secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, explicó que el edificio no es del gobierno, por lo que la seguridad y el mantenimiento de la agencia se concentra en el segundo y cuarto piso, donde están los empleados. “Esto sucedió en el tercer piso, que está totalmente desalojado. No es hasta que el guardia de seguridad va al baño que lo encuentra”, dijo.

Gonzalez Magaz señaló que se debe esperar a la determinación de causa de muerte del ICF y a la investigación de la Policía para llegar a conclusiones.

Por su parte, Santiago recalcó que su intención no es “denunciar a nadie”. No obstante, exhortó a las agencias a mejorar los servicios a la ciudadanía para dar accesibilidad a personas que no tengan los recursos, como su hijo. “Que tengan maneras más fáciles y al día para que no hagan dar una vuelta por aquí y por allá. Él no tenía transporte. Lo tenía que estar moviendo a todos lados, ya eso era una frustración para él”, sostuvo.

“Lamentamos todo esto”, manifestó Santiago muy afectada desde la funeraria Borinquen Memorial, en Caguas, en donde velarán el cuerpo el viernes.

El periodista Manuel Guillama Capella colaboró en esta historia.