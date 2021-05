La funeraria Ehret en San Juan seguirá, al pie de la letra, los mandatos y estipulaciones esbozadas tanto en la orden ejecutiva 2021-027 como del Departamento de Salud para evitar contagios de COVID-19 durante el velatorio de Keishla Rodríguez Ortiz que se llevará a cabo este jueves y viernes.

José Rodríguez, padre de la joven de 27 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado sábado en la laguna San José, indicó el lunes en el programa Jugando Pelota Dura que el velatorio de dos días comenzará este jueves, de 2:00 p.m. hasta las 8:00 de la noche, y culminará el viernes, cuando el cuerpo permanecerá expuesto desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 p.m.

Rodríguez añadió que el cuerpo de su hija sería enterrado el sábado en un cementerio en Guaynabo pero, al momento, no ha revelado el nombre del campo santo en el que descansarán los restos de su hija.

Robert Molina, gerente de la funeraria Ehret, explicó a El Nuevo Día que seguirán las disposiciones incluidas tanto en la OE-2021-027 como los lineamientos preparados por Salud para la operación de funerarias durante la pandemia de COVID-19.

“Según dispone la orden del Departamento de Salud del mes de marzo para la operación de funerarias en Puerto Rico, se mantendrá distanciamiento social, cabida de un 30 por ciento de la capacidad máxima normal de las capillas, toma de temperatura a los asistentes en la entrada, no se permitirá la entrada de niños menores de 12 años, habrá disponible desinfectante de manos y no se permitirá el uso de las áreas comunes como los vestíbulos”, explicó Molina vía telefónica.

El gerente de la funeraria Ehret añadió que, en todo momento, solo se permitirá un máximo de 72 personas en la capilla Elta L. Ehret, donde se llevará a cabo el velatorio tanto el jueves como el viernes.

“Así estaríamos cumpliendo con la disposición del 30 por ciento de capacidad de la orden ejecutiva (2021-027). En el caso de las funerarias, el Departamento de Salud emitió ese protocolo, que es un poco más detallado”, añadió Molina.

Al momento, Molina indicó que no hay otros velatorios planificados para el jueves y viernes. “Pero no es porque lo hemos programado así. Si una familia desea llevar a cabo un servicio en esos días, lo haremos, pues hay más capillas disponibles. Pero, de momento, no tenemos otros servicios programados”, resaltó Molina.

El boxeador Félix Verdejo se entregó el domingo a las autoridades federales luego de que se presentaran cargos en su contra por carjacking y secuestro conducente a muerte, además de una denuncia por intencionalmente causar la muerte de un bebé no nacido. Pudiera enfrentar la pena de muerte.