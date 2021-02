Tras los recientes traspiés en la coordinación para la vacunación contra el COVID-19, el general, José Reyes, reconoció hoy, martes, que los canales de comunicación entre la Guardia Nacional y el Departamento de Salud deben mejorar.

“Básicamente es mejorar los canales de comunicación y mantener ese esfuerzo sincronizado con el norte siempre que es la salud de Puerto Rico”, acotó Reyes en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Para finales de enero, entre 10 a 12 funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), fueron vacunados por la Guardia Nacional tras una solicitud de ayuda por parte de la dependencia, pero luego el proceso fue detenido por el designado secretario de Salud, Carlos Mellado López, quien dijo que la vacunación en la CEE no estaba autorizada.

La pasada semana inició la vacunación de adultos mayores con problemas de logística, porque Salud establecía que las personas se vacunarían por turnos y no por orden de llegada. Mientras, el general Reyes dejaba claro que quien llegara sin turno de todas formas sería vacunado.

Tan reciente como hoy, miles de personas se quedaron sin vacunarse o recibir su segunda dosis, porque fueron citados a los centros de vacunación, pero el cargamento de vacunas que se utilizaría no llegó ayer a la isla. Salud no avisó del particular y quienes llegaron a los centros de vacunación se fueron sin vacunarse.

“Es importante que todas las organizaciones, agencias, CDT, grupos IPA, clínicas 330, hospitales, estemos todos en sintonía y sincronizado porque tú necesitas un esfuerzo sincronizado. Necesitas un solo esfuerzo y un solo norte y es la vacunación del pueblo de Puerto Rico”, manifestó Reyes.

El general abundó, sin embargo, que, aunque reconoce los desfases en la comunicación, acordó con Mellado López en que se reunirían diariamente para conocer el estado de la vacunación de la población y determinar qué medidas, si alguna, deben tomarse para la efectividad de los procesos.

“He sostenido reuniones con el secretario de Salud y estamos en una misma sintonía. Lo que hemos acordado es que diariamente nos estemos comunicando para intercambiar información de qué es lo que está sucediendo en los centros. Qué es lo que está pasando en el campo de batalla y así el secretario pues pueda tomar decisiones informadas y todo el mundo sincronizado”, apuntó Reyes.

El Nuevo Día solicitó desde esta mañana una entrevista con personal de Salud para aclarar la situación que se suscitó hoy con la falta de vacunas, pero la agencia no proveyó ningún recurso a tales efectos.

Reyes asume responsabilidad por vacunación en la CEE

El general afirmó hoy que asume toda la responsabilidad por haber permitido la vacunación de funcionarios en la CEE, pese a que Salud dijo que estaba desautorizada.

Mellado López responsabilizó el pasado jueves a la Guardia Nacional de Puerto Rico por la vacunación, fuera de fase, aunque no quiso dar nombres de la persona que tuvo que haber dado la autorización para que eso sucediera.

“Públicamente he dicho que yo como ayudante general de la Guardia Nacional y como jefe de la Guardia Nacional acepto mi responsabilidad. Nosotros recibimos dos solicitudes de apoyo, lo he dicho en sinnúmero de ocasiones, una era para policías estatales que estaban destacados en la Comisión Estatal de Elecciones, unos 12. Procedimos a vacunar a ese personal porque fue previo al secretario dar instrucciones que solamente mayores de 65 (se tenían que vacunar)”, explicó Reyes.

“Estábamos vacunando personal de primera respuesta, así que los policías como primeros respondedores los procedimos a vacunar. Recibimos otra solicitud de apoyo de la CEE señalando que había un personal esencial para unos procesos de primarias que van a suceder, y nosotros estuvimos bajo el entendimiento que eso estaba aprobado. Una vez se suscita la situación, hablé con el secretario de Salud, él me impartió instrucciones que eso no estaba aprobado y se paralizó ese proceso de vacunación”, abundó el militar.

La solicitud que recibió la Guardia Nacional para vacunar a los funcionarios de la CEE los clasificaba como “primeros respondedores”, por lo que esa fue una de las razones, según Reyes, para adelantarles el turno.

Inicialmente serían 47 personas las que serían vacunadas, pero solo se vacunaron entre 10 a 12, dijo el general.