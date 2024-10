La Heend asegura que evaluará todas sus opciones para hacer valer su convenio colectivo

La Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) convocó a una reunión de emergencia este martes de su junta de directores y delegados para determinar los próximos pasos a seguir, luego que se pusiera en duda la entrada en vigor de su convenio colectivo.

El presidente de la Heend, Carlos De León , indicó que no descartan ninguna alternativa para que la administración universitaria reconozca las condiciones de trabajo y beneficios negociados –en un proceso que se extendió por varios años– para casi 4,000 empleados. Destacó que, para la organización, el convenio colectivo entró en vigor el pasado 1 de junio.

De León criticó que la administración universitaria no haya enviado la información completa a la JSF y señaló que la Heend también ha pedido documentos que no han sido entregados. El líder sindical mencionó que tuvo una reunión con el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, el mismo viernes y no fue informado de la postura del organismo fiscal.