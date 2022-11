La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le reclamó a la Administración de Terrenos el pago de bonos de $2,900 a “varios empleados” que totalizaron $160,000 a partir del 1 de septiembre sin su autorización, una acción que según el ente federal viola la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), subrayó una carta firmada por el asesor legal principal Jaime A. El Koury.

De acuerdo con la misiva -con fecha del 9 de noviembre y dirigida a la directora ejecutiva de la Administración de Terrenos, Dalcia Lebrón Nieves-, para el pago de ese bono la entidad utilizó los Fondos de Ingresos Especiales (SRF, en inglés) del año anterior sin la aprobación de la Junta. La entidad gubernamental, según la carta, también anticipa desembolsar $110,000 adicionales en pagos de “bonificación” a los empleados antes del 31 de diciembre de 2022.

“Tales acciones violan la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico y son directamente contrarias al Presupuesto Certificado para el Año Fiscal 2023 para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, planteó El Koury en la comunicación.

“La Sección 204(c) de PROMESA requiere la presentación de todas las solicitudes de reprogramación a la Junta de Supervisión y prohíbe expresamente que cualquier funcionario o empleado del gobierno lleve a cabo cualquier reprogramación a menos y hasta que la Junta de Supervisión certifique que dicha reprogramación no es incompatible con el Plan Fiscal certificado. y Presupuesto”, continuó.

En una misiva de respuesta a la Junta, Lebrón afirmó que la Administración e Terrenos no ha violado PROMESA y no ha ignorado el Presupuesto del Año Fiscal 2023. La directora ejecutiva sostuvo que los pagos no correspondían a bonos, sino a cheques emitidos por concepto de salarios “por la resolución de una denuncia administrativa presentado por el sindicato de empleados en el año 2015 ante la Junta de Relaciones Laborales de Puerto Rico en relación con los salarios”.

“El dinero pagado a los empleados con los descuentos legales correspondientes no fueron reprogramados, fueron programados por salario, pagados como tales, y no hubo traspasos indebidos de fondos”, manifestó la funcionaria, añadiendo que la Administración de Terrenos no prevé desembolsar montos adicionales en “bonos” al 31 de diciembre de 2022.

Este medio solicitó una reacción a la Junta, pero no fue posible obtener una respuesta al cierre de esta edición.

El Koury indicó la carta dirigida a Lebrón que la Sección 4 del Presupuesto Certificado de SRF para el año fiscal 2023 establece que los montos presupuestarios autorizados de SRF para entidades gubernamentales, para cualquier año fiscal anterior, “se eliminan y no se traspasan.” Además, sostuvo que la Sección 6 establece que los fondos “solo podrán ser reprogramadas con la aprobación previa de la Junta de Supervisión”.

“Como tal, la Administración de Terrenos tiene prohibido utilizar fondos no presupuestados en el SRF sin la revisión y aprobación previa”, apuntó el asesor legal principal.

La carta establece que si la Administración de Terrenos busca reprogramar los Fondos de Ingresos Especiales, primero debe presentar una solicitud presupuestaria a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Luego que la OGP revisa la solicitud, si determina que está en orden, la envía a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación.

“Solo después de que la Junta de Supervisión apruebe dicha reprogramación, la Administración de Terrenos podrá reprogramar los fondos asignados a la agencia en el Presupuesto del año fiscal 2023″, reitera la misiva.