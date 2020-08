El comisionado de la Policía, Henry Escalera, afirmó esta mañana que el Negociado que dirige colaboró con agencias federales en investigaciones que terminaron en la ejecución de cuatro órdenes de arresto por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) contra agentes de la Policía.

Los arrestos se efectuaron esta madrugada y todos involucran a oficiales del orden público del área policiaca de Humacao.

“Hay unos task force de la Policía que tenemos un acuerdo de colaboración y tenemos cerca de 450 agentes en distintas unidades de agencias federales que trabajan mano a mano y esto fue un esfuerzo en conjunto”, indicó Escalera en una entrevista radial (NotiUno).

El funcionario descartó dar detalles sobre a qué división pertenecían o cuáles fueron los delitos que cometieron los agentes de quienes dijo que “no hay cabida” en la Uniformada.

“Desde tempranas horas estamos atendiendo esta situación. Teníamos conocimiento que iban a ocurrir unos arrestos. Aquí no hay espacio para la corrupción, ni mucho menos que un grupo pequeño mache la imagen de los servidores públicos que día a día ha atendido tantas situaciones que en este año han ocurrido. Aquí no hay cabida. Aquí estas personas no van a manchar la imagen del servidor público de excelencia y nuestra vocación de servirle al pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez también reaccionó a la noticia y estableció que si los oficiales cometieron algún delito “tienen que estar fuera” de la Policía.

“Lamentablemente, vemos hoy como se intenta por unos pocos manchar al honroso cuerpo de la Policía. Si faltaron a la ley y a su juramento de servir al pueblo tienen que estar fuera. Los verdaderos hombres y mujeres de la policía trabajan con honestidad para derrotar la corrupción”, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.

Se espera que la Fiscalía Federal ofrezca detalles sobre los arrestos en una conferencia de prensa durante esta mañana.