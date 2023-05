La descentralización del sistema escolar público de la isla ha sido un reclamo constante de individuos y entidades que aspiran a una mejorar las escuelas y una promesa incumplida de múltiples administraciones de gobierno debido a la complejidad y la falta de voluntad para redistribuir funciones dentro la que por décadas ha sido la agencia más grande del gobierno puertorriqueño, coincidieron expertos en sistemas educativos consultados por El Nuevo Día.

Pero acciones que poco a poco se han tomado a lo largo de la última década, así como la presión reciente del gobierno federal, sirven de empuje para que la toma de decisiones en el sistema escolar esté más cerca de las escuelas.

“Darle más autonomía a nivel de la región local, que las decisiones se tomen más cerca de las escuelas, que el director escolar se supone que tenga más voz, conlleva mucha responsabilidad y seriedad, pero tiene mucho potencial porque lo vemos funcionar en otras jurisdicciones en Estados Unidos”, señaló la consultora educativa Rina González Gelpí, quien fuera directora de la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación entre 2009 y 2012.

Las bases para la autonomía regional que encaminará el gobierno a través de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear) están contenidas en la Ley 85 de Reforma Educativa de 2018, apuntó el exsecretario de Educación César Rey Hernández.

Dicho estatuto transformó las regiones educativas en Oficinas Regionales Educativas (ORE) y establece que estas deben asumir “un rol más activo en la toma de decisiones ostentando mayor responsabilidad por el resultado en la administración educativa y académica de las escuelas públicas comprendidas en su región”. Sin embargo, hasta el momento, esto no se había implementado, un retraso que está reconocido en la orden ejecutiva que firmó el lunes el gobernador Pedro Pierluisi.

Asimismo, la anterior ley orgánica de la agencia, la Ley 149 de 1999, también reconocía la importancia de dar más autonomía a las escuelas públicas a través del proyecto de Escuelas de la Comunidad, que nació a principios de la década de 1990.

“Hemos tenido unos intentos previos de descentralización. Las últimas dos, tres, leyes orgánicas del Departamento de Educación han tenido eso presente. ¿Qué ha pasado? La falta de pericia, la falta de capacitación, la falta de adiestramientos, la alternancia política que tanto problema causa no ha permitido que esto se adelante”, argumentó Rey Hernández.

González Gelpí destacó que, en 2009, se redujeron los distritos escolares de 81 a 29. Posteriormente, bajo la jefatura de la exsecretaria de Educación Julia Keleher –convicta por corrupción-, se eliminaron los distritos escolares y solo quedaron las ORE, lo que redujo las capas burocráticas.

La creación de un comité -mediante orden ejecutiva- para desarrollar las estrategias que implementará el Departamento de Educación, de forma paulatina, para dar más autonomía a las regiones educativas y a las escuelas es un paso positivo, pero solo si está compuesto por personas que realmente conozcan cómo funciona el sistema escolar, señalaron Rey Hernández y el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez. Aunque la mayor parte del comité estará integrado por funcionarios de gobierno, el primer ejecutivo tiene la potestad de nombrar representantes del sector educativo.

“Puede ser simpático, este es un reclamo que se viene haciendo por distintas comunidades, pero encierra una serie de factores que se tienen que discutir con toda la prudencia de la vida. No es que uno no quiera hacerlo, no, hay que hacerlo, el Departamento de Educación no está funcionando. Pero se deben tomar las experiencias de pasado, ver en qué se falló, para no repetir los mismos errores”, argumentó Rey Hernández.

Bonilla Sánchez señaló que los cambios que se avecinan deben trabajarse en función de los estudiantes, “que son el eje del sistema educativo”, pero sin dejar a un lado al personal docente y no docente.

“Es clara la frustración del gobierno federal, que han desembolsado tanto dinero y no han visto que estén llegando a las escuelas. En nuestras reuniones trimestrales con el representante y asesor del secretario federal, con Chris Soto, ellos saben que no se están viendo resultados en las escuelas y por eso piden estos cambios”, indicó Bonilla Sánchez.

El secretario del Departamento de Educación federal, Miguel Cardona, señaló el lunes que “hace unos meses” urgió al Ejecutivo puertorriqueño a hacer cambios en cómo opera el sistema educativo, ante la lentitud en lograr que los fondos de emergencia asignados a la isla, desde el 2020, para el manejo de la pandemia llegaran a las escuelas.

“Es momento de retar es ‘statu quo’ aquí. Hace dos años, vine a anunciar que la administración Biden-Harris estaba haciendo disponibles cerca de $6,000 millones para proveer (fondos de) recuperación y transformación educativa. Trabajamos dentro del sistema que existía, pero todos sentimos que el público merece más progreso, que los cambios no se sentían en los salones al nivel que se debía. Me reuní con el gobernador hace unos meses y propuse que cambiáramos nuestro plan de acción, que creáramos cambios estructurales en la isla para darle a la gente más voz, más poder, para tomar decisiones para sus comunidades”, indicó Cardona.

En lo que va de cuatrienio, el sistema educativo de Puerto Rico ha recibido $4,900 millones en fondos federales para el manejo de la pandemia, según datos del Departamento de Educación federal.

En términos administrativos, el Departamento de Educación de Puerto Rico es un sistema unitario, en ojos del gobierno federal. Como parte de los planes de descentralización, se separarán las funciones del Departamento de Educación como agencia de educación estatal (SEA, en inglés) y como agencia de educación local (LEA, en inglés) y, en vez, se pasarán estas últimas funciones a las siete regiones educativas.

“Este nivel de autonomía es fundamental para asegurar que los maestros, directores escolares y padres tengan la oportunidad de utilizar los fondos en la manera más adecuada para educar a los estudiantes matriculados en sus escuelas. Esto pone en las manos de las escuelas, su personal y su comunidad los recursos para tomar decisiones y para responder a las necesidades inmediatas de nuestros estudiantes”, expresó, por su parte, la principal oficial ejecutiva de la escuela chárter LEAP STEAM +E Academy de San Juan, Gloria Bonilla Santiago.

La educadora estableció, hace más de dos décadas, un modelo educativo en la ciudad de Camden, en Nueva Jersey. Bonilla Santiago ha expresado, anteriormente, su interés de que escuelas chárter en la isla puedan conformar un LEA, de forma que pudieran tener acceso directo a fondos federales.

“Llevamos tiempo trabajando tanto con el gobierno estatal como el federal con estas iniciativas porque entendemos que para transformar la educación pública puertorriqueña no se puede proponer más de lo mismo”, expresó.

González Gelpí destacó que parte importante de la transición será determinar cómo funcionarán las LEA en la isla, que son entidades que pueden competir directamente para recibir fondos federales. Aunque sus roles están definidos en la normativa federal, hay diferencias entre jurisdicciones estadounidenses sobre cómo se organizan administrativamente las LEA. Por ejemplo, explicó González Gelpí, muchas son administradas por juntas educativas compuestas por miembros electos.

El papel que tendrán las LEA en la administración del dinero en la isla también deberá ser discutido, pues el Departamento de Educación actual opera bajo un síndico, que supervisa el uso de fondos federales, así como de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que maneja las finanzas del gobierno central, recordó Rey Hernández.

La JSF avaló ayer el plan del gobierno local y federal para dar paso a la descentralización de la agencia.

“La educación es clave para el futuro económico de Puerto Rico. La Junta de Supervisión apoya al Departamento de Educación de los Estados Unidos y al gobierno de Puerto Rico en su esfuerzo por mejorar y fortalecer el sistema educativo de Puerto Rico, y su decisión de descentralizar el Departamento de Educación de Puerto Rico. La Junta de Supervisión seguirá trabajando para apoyar las reformas del sistema educativo que garanticen que las escuelas públicas puedan mejorar los resultados de los niños que asisten a ellas”, señaló el ente fiscal, en declaraciones escritas.