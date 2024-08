¿Cómo fortalecer la salud mental en situaciones de emergencias? Profesionales de la conducta comparten técnicas útiles

Desde entonces, y al menos hasta este jueves, la línea de apoyo en emergencias no ha parado de recibir llamadas asociadas a los efectos del sistema tropical que impactó a la isla la semana pasada como una tormenta y que todavía mantiene a oscuras a un número indeterminado de personas en diversos municipios.

“Sabemos que todos los eventos son diferentes y que todos reaccionamos de diferentes formas, pero no había caído una gota de agua y ya las personas empezaron a manifestar diferentes reacciones ante el impacto. Ellos empezaron a recordar eventos anteriores, y eso le provocó dolor, ansiedad, estrés, impotencia e inseguridad ”, comentó la doctora Monserrate Allende , coordinadora de la Línea PAS de Assmca.

La mañana del jueves, un hombre presuntamente disparó contra un vehículo no rotulado de LUMA Energy, en Luquillo, en momentos en que brigadas de empleados y contratistas laboraban en el lugar. Ante ese incidente, los entrevistados enfatizaron que la violencia no es la salida, e hicieron un llamado a canalizar las emociones de otras maneras.

“Esos trabajadores de LUMA, realmente, nos estaban tratando de ayudar... Ese mensaje hay que llevarlo. Aunque tengamos coraje con LUMA, mejor hacemos una protesta frente al (drama) humano, pero no podemos atacarnos. Tenemos que reconocer los esfuerzos que hacen todos los trabajadores” , subrayó Muñoz Colón.

Una herida que se abre

Allende, de la Línea PAS, coincidió en que cuando se anuncia un evento “del que no se tiene control”, la mente comienza a recordar lo vivido en otras experiencias traumáticas. “Guardamos todos los recuerdos, y tenemos lo que es memoria emocional, donde están esos sentimientos asociados por eventos o traumas anteriores y provoca, entonces, en el sobreviviente, cambios en pensamientos, sentimientos y conductas” , explicó.

“Hay mucha gente que ha sufrido y sobrevivido a tantos eventos, pero no han sanado. Cuando hablamos de crisis, nos referimos a ese periodo de descontrol total y desbarajuste que nos incapacita, y las herramientas que utilizamos día a día para resolver conflictos, cuando uno está en crisis, no funcionan. Uno necesita ayuda externa”, insistió la funcionaria.

Según las expertas, algunas personas responden de inmediato, mientras que otras experimentan reacciones tardías, que aparecen meses después. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos establece que cualquier persona puede tener trastorno de estrés postraumático, no importa la edad.

No deje que pasen más de dos semanas con estas necesidades y preocupaciones porque, mientras más tarde busque la ayuda, el proceso de recuperación es peor

“Si dilatamos el proceso (de buscar ayuda) más de dos semanas, podemos tener unos efectos más duraderos y se puede dar el estrés postraumático. (…) Si tiene dolor de cabeza, no puede dormir, no puede descansar, busque a su médico. No deje que pasen más de dos semanas con estas necesidades y preocupaciones porque, mientras más tarde busque la ayuda, el proceso de recuperación es peor”, recalcó el trabajador social de Vega Baja.