Las cinco noticias más leídas de la semana: Daddy Yankee, Charlie Kirk y Angelique Burgos “Burbu”

Otra de las historias que llamó la atención fue la muerte del activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, quien falleció tras recibir un disparo mientras participaba en un evento en Utah.

A continuación las cinco noticias más leídas:

El juez Lizardo W. Mattei Román, del Tribunal de Carolina, se inhibió en el caso civil que inició, en mayo pasado, Mireddys González contra su exesposo, Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, relacionado con la liquidación de bienes.

La decisión se formalizó mediante una resolución y orden de tres páginas emitida el 5 de septiembre, luego de que se detectara que uno de los licenciados involucrados en el caso había mantenido una relación “abogado-cliente” con la secretaria jurídica del juez.

Kirk murió tras recibir un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

El activista y comentarista político era conocido por su liderazgo en Turning Point USA, una organización conservadora enfocada en movilizar a la juventud en torno a principios de derecha.

Además, se destacó por sus debates públicos bajo el lema “Prove Me Wrong”, donde invitaba a estudiantes a desafiar sus puntos de vista. Además, fue anfitrión de un pódcast y autor de varios libros.

Por el crimen de Kirk, las autoridades arrestaron a Tyler Robinson, de 22 años, tras una denuncia familiar, mientras la viuda de Kirk, Erika, anunció que seguirá con la labor y el legado de su esposo.

La sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra, es una de las plantas más comunes en los hogares argentinos, valorada por lo fácil que es cuidarla y su notable resistencia a diversas condiciones climáticas.

Más allá de sus atributos estéticos, esta especie es objeto de diversas creencias populares que le atribuyen el poder de limpiar la energía del hogar y alejar las malas vibras. En este sentido, en el último tiempo ganó relevancia un particular truco casero: aplicarle sal gruesa en la tierra.

Este método, que a menudo genera confusión, no tiene como finalidad actuar como fertilizante para la planta, ya que la sal no aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de la Sansevieria. Incluso, un uso excesivo podría resultar perjudicial para sus raíces y alternar el equilibrio del suelo. Su función, de acuerdo con las creencias populares, es completamente diferente. Esta técnica opera como un recurso natural destinado a limpiar el ambiente y proteger el hogar.

Esofagitis eosinofílica es el nombre de la condición que causó que la presentadora y actriz Angelique Burgos, “Burbu” tuviera que ser asistida de emergencia en un hospital de Orlando, en Florida.

Según se publicó, Burgos no podía tragar y se sentía ahogada, por lo que tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento médico. Precisamente, este es uno de los síntomas que presenta la esofagitis eosinofílica, una enfermedad crónica del sistema inmunitario.

De acuerdo con Mayo Clinic, la esofagitis eosinofílica ocurre cuando un tipo de glóbulos blancos (eosinófilos) se acumula en el recubrimiento del conducto que conecta la boca con el estómago (esófago).

Mostramos fotos inéditas de nuestro fotoperiodista Xavier Araújo Berríos, quien documentó de primera mano la tragedia de los ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York.

