Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las cinco noticias más leídas de la semana: Daddy Yankee, Charlie Kirk y Angelique Burgos “Burbu”

Repasa los reportajes que llamaron la atención de los lectores de El Nuevo Día

13 de septiembre de 2025 - 12:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una decisión inesperada en el caso del exponente Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González Castellanos ante el Tribunal de Carolina acaparó la atención de los lectores de El Nuevo Día esta semana.

RELACIONADAS

Otra de las historias que llamó la atención fue la muerte del activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, quien falleció tras recibir un disparo mientras participaba en un evento en Utah.

A continuación las cinco noticias más leídas:

Se inhibe juez en caso de Daddy Yankee

El juez Lizardo W. Mattei Román, del Tribunal de Carolina, se inhibió en el caso civil que inició, en mayo pasado, Mireddys González contra su exesposo, Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, relacionado con la liquidación de bienes.

La decisión se formalizó mediante una resolución y orden de tres páginas emitida el 5 de septiembre, luego de que se detectara que uno de los licenciados involucrados en el caso había mantenido una relación “abogado-cliente” con la secretaria jurídica del juez.

Daddy Yankee vs. Mireddys González: mira cómo llegaron al Tribunal federal

Daddy Yankee vs. Mireddys González: mira cómo llegaron al Tribunal federal

Presididas por el “Big Boss”, las corporaciones El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc. reclaman $12 millones contra Mireddys y su hermana Ayeicha González.

Escena del tiroteo contra Charlie Kirk

Kirk murió tras recibir un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

El activista y comentarista político era conocido por su liderazgo en Turning Point USA, una organización conservadora enfocada en movilizar a la juventud en torno a principios de derecha.

El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos.Según varios vídeos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado, ante centenares de personas, bajo una carpa con los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong.”Kirk fundó, en 2012, la organización Turning Point USA, grupo que promueve ideas conservadoras entre universitarios. Con el tiempo, se alineó estrechamente con el presidente Donald Trump, convirtiéndose en uno de sus defensores más visibles y en un altavoz de su agenda política.
1 / 15 | En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk. El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. - Tess Crowley

Además, se destacó por sus debates públicos bajo el lema “Prove Me Wrong”, donde invitaba a estudiantes a desafiar sus puntos de vista. Además, fue anfitrión de un pódcast y autor de varios libros.

Por el crimen de Kirk, las autoridades arrestaron a Tyler Robinson, de 22 años, tras una denuncia familiar, mientras la viuda de Kirk, Erika, anunció que seguirá con la labor y el legado de su esposo.

Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson.El director del FBI, Kash Patel, el gobernador de Utah, Spencer Cox y otros funcionarios en la conferencia de prensa tras el arresto de Robinson. La esposa de Vance, Usha, salió del avión con la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y gafas de sol. El vicepresidente estaba unos pasos atrás con un traje oscuro.
1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP

¿Por qué hay que poner sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra?

La sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra, es una de las plantas más comunes en los hogares argentinos, valorada por lo fácil que es cuidarla y su notable resistencia a diversas condiciones climáticas.

Más allá de sus atributos estéticos, esta especie es objeto de diversas creencias populares que le atribuyen el poder de limpiar la energía del hogar y alejar las malas vibras. En este sentido, en el último tiempo ganó relevancia un particular truco casero: aplicarle sal gruesa en la tierra.

Este método, que a menudo genera confusión, no tiene como finalidad actuar como fertilizante para la planta, ya que la sal no aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de la Sansevieria. Incluso, un uso excesivo podría resultar perjudicial para sus raíces y alternar el equilibrio del suelo. Su función, de acuerdo con las creencias populares, es completamente diferente. Esta técnica opera como un recurso natural destinado a limpiar el ambiente y proteger el hogar.

Lengua de vaca o lengua de suegra
Lengua de vaca o lengua de suegra (Unsplash) (El Nuevo Día)

¿Qué es la esofagitis eosinofílica, condición de la que padece Angelique Burgos “Burbu”?

Esofagitis eosinofílica es el nombre de la condición que causó que la presentadora y actriz Angelique Burgos, “Burbu” tuviera que ser asistida de emergencia en un hospital de Orlando, en Florida.

Según se publicó, Burgos no podía tragar y se sentía ahogada, por lo que tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento médico. Precisamente, este es uno de los síntomas que presenta la esofagitis eosinofílica, una enfermedad crónica del sistema inmunitario.

De acuerdo con Mayo Clinic, la esofagitis eosinofílica ocurre cuando un tipo de glóbulos blancos (eosinófilos) se acumula en el recubrimiento del conducto que conecta la boca con el estómago (esófago).

Burbu y Bad Bunny: el grito boricua que conquistó al Choli

Burbu y Bad Bunny: el grito boricua que conquistó al Choli

Al lado de Maripily, la querida actriz y conductora Angelique se gozó el espectáculo de Benito junto a Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Marisé Álvarez.

A través del lente de El Nuevo Día: la tragedia del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York

Mostramos fotos inéditas de nuestro fotoperiodista Xavier Araújo Berríos, quien documentó de primera mano la tragedia de los ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York.

El fotoperiodista Xavier Araújo Berríos se encontraba en Nueva York, junto con el reportero Jaime Vega, para cubrir las incidencias del combate de campeonato entre el puertorriqueño Félix "Tito" Trinidad y Bernard Hopkins que debía celebrarse el sábado, 15 de septiembre de 2001, en el Madison Square Garden.No obstante, dicha cobertura quedó cancelada cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center en la mañana del 11 de septiembre.Familiares y amigos de las personas que, en ese momento, permanecían como desaparecidas, construyeron altares y memoriales para recordarlos.
1 / 22 | A través del lente de El Nuevo Día: la tragedia del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. El fotoperiodista Xavier Araújo Berríos se encontraba en Nueva York, junto con el reportero Jaime Vega, para cubrir las incidencias del combate de campeonato entre el puertorriqueño Félix "Tito" Trinidad y Bernard Hopkins que debía celebrarse el sábado, 15 de septiembre de 2001, en el Madison Square Garden. - Xavier J. Araújo Berríos

Araújo Berríos se encontraba en la ciudad, junto con el reportero Jaime Vega, para cubrir el combate entre Félix “Tito” Trinidad y Bernard Hopkins.

Tags
Breaking NewsDaddy YankeeCharlie KirkLa BurbuTribunalesMireddys González
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 13 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: