Con 94 inspectores, el Departamento de Salud asegura que velará por el cumplimiento de las tres órdenes ejecutivas que el gobernador Pedro Pierluisi firmó, en las últimas dos semanas, con nuevas medidas para controlar el COVID-19 en Puerto Rico a partir de mañana.

Salud -junto a la Guardia Nacional, la Autoridad de los Puertos, el Departamento de Seguridad Pública y otras entidades gubernamentales- deberán ayudar a implementar las medidas impuestas a partir del repunte visto desde el pasado 15 de diciembre, indican las órdenes.

“La gente tiene que ayudar (con el cumplimiento), pero estamos preparados para atender esta respuesta”, sostuvo Jesús Hernández, director de la Oficina de Investigaciones de Salud, tras advertir que la magnitud de los contagios es mayor.

Hernández dijo que la ciudadanía puede cooperar con confidencias de incumplimientos, a través del (787) 522-6300, extensiones 6899, 6840, 6824,6833 y 6893 o vía correo electrónico a investigaciones@salud.pr.gov.

PUBLICIDAD

“El que no cumpla, va a recibir una multa administrativa o enfrentar un proceso penal”, aseguró Hernández.

Mayor control en establecimientos cerrados y abiertos que lleven a cabo actividades multitudinarias es una de las medidas más recientes impulsadas por el gobernador. Para lograrlo, se deberá velar que los asistentes presenten evidencia de vacunación, así como un resultado negativo en la prueba del virus.

Los mismos requisitos se pedirán también a todo viajero de 2 años o más que llegue al país de cualquier destino. Las personas no vacunadas deberán presentar resultado negativo de la prueba y estar en cuarentena siete días, independientemente del resultado del test.

Además, a partir de esta semana, restaurantes, barras y centros de actividades, entre otras localidades, deberán verificar que sus visitantes estén vacunados o presenten prueba negativa del virus.

Hernández detalló que ya se han impartido unas 900 multas. Las de individuos ascienden a $100 por incumplimiento, mientras que los negocios enfrentan multas de $500 cuando no gestionan que sus visitantes cumplan con los protocolos como uso de mascarillas.

“ La magnitud es mayor. La gente tiene que ayudar (con el cumplimiento), pero estamos preparados para atender esta respuesta ” Jesús Hernández, director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud

“Ahora, estamos trabajando casos de personas que han visitado Puerto Rico”, expresó el funcionario.

En la semana recién concluida, sostuvo, se radicaron cargos en ausencia a una turista por el traspaso de documentos falsos. En su declaración de viajeros, la mujer presentó una tarjeta de vacunación falsa, explicó. Mientras, en las últimas dos a tres semanas, se han presentado tres casos de tarjetas de vacunación falsas y cuatro de resultados de laboratorio falsos, mayormente de turistas.

A través del sistema de monitoreo y el Sara Alert, se recibe información de los visitantes. De identificarse información dudosa, se investiga e interviene.

PUBLICIDAD

“Estamos hablando de tres años de cárcel fijo por dar información falsa en el aeropuerto. Es importante que la gente que piensa venir a Puerto Rico sepa a lo que se expone”, manifestó.

Agregó que personal de Salud coordina con líneas de cruceros para validar que cumplan con requisitos de entrada al país, incluyendo la certificación de vacuna.

“Los no vacunados se quedan dentro del barco. Si hay un caso positivo, hay cuartos de aislamiento en el barco. Ha sucedido y, si el pasajero tiene que bajar a buscar servicios médicos, se le escolta”, indicó.

Indicó que los inspectores de la agencia estarán reforzando ahora la validación de datos en aeropuertos y puertos bajo las nuevas órdenes ejecutivas. En esta segunda fase, velarán también por el cumplimiento del aforo y uso de mascarillas. En la última semana, indicó, impactaron nueve negocios del área de San Juan.

“Ha aumentado el incumplimiento en ciertas actividades”, admitió.

Tasa de positividad sobre 21%

La transmisión local supera cifras récord, con unos 8,000 casos detectados tan reciente como el jueves y una tasa de positividad que el sábado marcaba el 21.71%.

Pero, ¿es suficiente la ofensiva que lleva el gobierno contra el COVID-19 o necesita reforzar su estrategia?

“Es un escenario incierto. Hay cosas que sabemos y otras no, por ejemplo, cómo el ómicron va a comportarse en la población puertorriqueña, que es una mayor y con condiciones crónicas, pero altamente vacunada y cada vez con más personas moviéndose al refuerzo (de la vacuna)”, dijo Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“ Es un escenario incierto. Hay cosas que sabemos y otras no, por ejemplo, cómo el ómicron va a comportarse en la población puertorriqueña, que es una mayor y con condiciones crónicas, pero altamente vacunada y cada vez con más personas moviéndose al refuerzo (de la vacuna). ” Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico

De lo que ya se sabe, indicó, es que esta variante es hasta cuatro veces más infecciosa que la cepa original, aunque sus síntomas parecen no ser tan fuertes, al menos, hasta la fecha.

De las recientes medidas tomadas por el gobierno, Colón Ramos aplaudió que la Fiesta de Fin de Año se celebre sin público presencial. También, exaltó el requisito de la vacuna de refuerzo a todos los empleados del sector de salud y educación, como dicta la orden ejecutiva 2021-082.

A pesar de reconocer que Salud ha incrementado su capacidad de procesar pruebas, Colón Ramos urgió a que disminuyan barreras para accederlas.

“No creemos que deben mediar órdenes médicas o la burocracia de los planes médicos (para limitar pruebas)”, sostuvo.

Indicó que la Coalición monitorea de cerca la transmisión. Esta semana, anticipó, podría notarse un aumento de hospitalizaciones por COVID-19.

“La pregunta es cuán severo va a ser porque nuestro sistema de salud está frágil. La fortaleza está en prevención”, dijo.

Mencionó que aún no es momento de reducir aforos y limitar horarios en restaurantes. Por el momento, hay que bajar ambientes de más riesgo, particularmente aglomeraciones en lugares cerrados, añadió.

“No queremos volver a restringir, pero hay que ver el impacto y evaluar qué medidas tomar para detener el repunte y su impacto en hospitalizaciones y otros servicios de emergencia”, expuso.

Sobre la imposición de un “lockdown” o Ley Seca, comentó que son medidas que están en las conversaciones, aunque también son conscientes del impacto social e incertidumbre que crearían.

PUBLICIDAD

“Lo que hay son discusiones. Estamos mirando los datos. Es una de muchas herramientas”, aclaró, al anticipar que, esta semana, la Coalición le impartirá más recomendaciones al gobierno.

El gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, Marcos López Casillas, comentó, por su parte, que uno de los aspectos que se vigila es el impacto del ómicron en los adultos mayores por el riesgo de complicaciones y muertes. Hasta la fecha, dijo, la mayoría de los contagios son en personas de 15 a 39 años.

“Siempre se pueden imponer más restricciones, pero el desarrollo va a depender de lo que hagamos individualmente. Por eso, pedimos prudencia”, dijo.

Cancelar actividades no esenciales y evitar aglomeraciones son cruciales. Reuniones familiares, dijo, deben ser al aire libre, con mascarilla y solo núcleos familiares.

“No estamos pensando cerrar el país, pero estamos esperando cómo se va a comportar la semana que viene y su impacto en hospitalizaciones. Si seguimos viendo los contagios por las nubes, vamos a tener que reforzar recomendaciones y emitir otras”, señaló.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, recalcó que los restaurantes siguen siendo los lugares de mayor riesgo de contagio, no por falta de responsabilidad de la industria en general, sino porque, en esos sitios, las personas se quitan las mascarillas.

“Como país, nuestra prioridad debe ser mantener las escuelas abiertas, poder iniciar clases el 10 de enero. Pero tenemos que cooperar. El efecto (de la alta transmisión) puede ser eso (el cierre de clases presenciales) si no logramos bajar la curva. Y no es justo para nuestros estudiantes, que lo están pagando desde el huracán María”, lamentó.

PUBLICIDAD

¿Qué dicen las órdenes ejecutivas para frenar el repunte?

A continuación, un resumen de las medidas que tomará el gobierno a partir de mañana para enfrentar al virus:

19 de diciembre

A través de la orden ejecutiva 2021-080, el gobernador Pedro Pierluisi ordenó lo siguiente:

- Que todos los establecimientos cerrados o abiertos que lleven a cabo actividades multitudinarias (teatros, anfiteatros, coliseos, estadios, centros de convenciones y de actividades o cualquier lugar que propicie aglomeraciones) deberán:

- Exigir que todo asistente esté completamente vacunado y presente su tarjeta de vacunación o VacuID. La dosis de refuerzo es recomendada.

- También, se pedirá resultado negativo de COVID-19 (PCR o de antígeno) realizada dentro de las 48 horas antes de la actividad. En el caso de personas que sigan dando positivo, se permitirá que presenten esos resultados con evidencia médica que certifique que están recuperadas.

- Hasta el 31 de enero de 2022, los menores de 5 a 11 años podrán asistir a eventos multitudinarios presentando prueba negativa del virus. Del 1 de febrero en adelante, deberán presentar certificado de vacunación o VacuID.

- Menores de 0 a 4 años no podrán asistir a eventos multitudinarios, ya que no está autorizada la vacunación en estas edades. El secretario de Salud o la persona que este delegue podrá evaluar cualquier dispensa a la asistencia de niños y niñas de estas edades a alguna actividad de este tipo.

- La excepción a estas restricciones son eventos públicos en los que se brinden servicios gubernamentales o servicios religiosos.

20 de diciembre

A través de la orden ejecutiva 2021-081, el gobernador estableció que:

PUBLICIDAD

- Todo pasajero mayor de 2 años que llegue a Puerto Rico de un vuelo de cualquier jurisdicción de Estados Unidos o de cualquier destino internacional deberá llenar la Declaración de Viajero. Esta deberá incluir copia de la tarjeta de vacunación y del resultado negativo de una prueba PCR o de antígeno de COVID-19. En el caso de personas que sigan dando positivo, se permitirá que presenten esos resultados de los pasados tres meses con evidencia médica que certifique que están recuperadas.

- Personas no vacunadas deberán presentar resultado negativo de prueba PCR o de antígeno de COVID-19 realizada durante las 48 horas antes de su llegada. En el caso de personas que sigan dando positivo, se permitirán que presenten esos resultados con evidencia médica que certifique que están recuperadas.

- Los no vacunados deberán estar en cuarentena por siete días después de su llegada al país, independientemente del resultado de la prueba. Solo podrán salir durante ese período para realizarse la prueba o buscar servicios médicos.

- Todo pasajero, vacunado o no vacunado, que no presente el resultado de la prueba a su llegada tendrá 48 horas para realizársela y presentarla a las autoridades pertinentes. De no cumplir con ello, el Departamento de Salud deberá proceder con sanciones o multas.

- Todo pasajero internacional que no sea ciudadano ni inmigrante de Estados Unidos deberá estar completamente vacunado contra el COVID-19, sujeto a las normas y excepciones establecidas por el gobierno federal.

- Todo pasajero mayor de 2 años deberá presentar una prueba de COVID-19 negativa realizada un día antes de abordar el avión, independientemente si está o no vacunado. Se aceptarán casos positivos de los últimos 90 días, con justificación médica que certifique su recuperación.

PUBLICIDAD

- A partir del 27 de diciembre, restaurantes, negocios de comida, barras, chinchorros, cafetines, cines, centros comunales o de actividades (en el que se realizan actividades familiares) y cualquier otro local que expenda bebida o comida preparada (como hoteles, paradores, salones de belleza y estética, barberías, gimnasios y casinos), deberán verificar que sus visitantes presenten evidencia de estar vacunados, resultado negativo de prueba PCR o de antígeno de COVID-19 realizado 48 horas antes o resultado positivo de los últimos tres meses con validación de su recuperación.

22 de diciembre

A través de la orden ejecutiva 2021-082, el gobernador ordenó que:

- Para el 15 de enero, personas que trabajen en facilidades del sector de la salud en facilidades educativas, públicas o privadas, deben tener la dosis de refuerzo de esta vacuna, si les aplica. Se aceptarán excepciones médicas o religiosas, debidamente validadas.

- Estudiantes de 12 años o más deberán estar completamente vacunados contra el COVID-19 para tomar clases presenciales. Estudiantes de 5 a 11 años deberán completar el proceso de vacunación en o antes del 31 de enero de 2022.