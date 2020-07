El paso de la tormenta Isaías al sur de Puerto Rico ha dejado en la región de Arecibo árboles caídos, tendido eléctrico en suelo y miles de abonados sin servicios de agua y de energía eléctrica.

No obstante, al menos en el municipio arecibeño, no había obstrucción de carreteras a las 9:30 am debido a esa situación, según informes oficiales de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME).

En Lares, municipio que pertenece a la zona de emergencias de Arecibo, un deslizamiento de terreno provocó el cierre momentáneo de la carretera 129 que conduce a Adjuntas.

✉ Email Un árbol cayó en una vía de tránsito en Lajas. (Suministrada)

Material vegetativo interrumpe el paso por las vías de tránsito en Lajas. (Suministrada)

Poste del tendido eléctrico cayó en el municipio de Lajas. (Suministrada)

Daños en postes del tendido eléctrico y material vegetativo cerca de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de Ponce. (Suministrada)

Inundaciones en la avenida Muñoz Rivera a la altura de San Juan Park. (Teresa Canino Rivera)

Inundaciones en la urbanización Camino Sereno en Las Piedras, donde una bomba del municipio saca agua.

Fotos suministradas por la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de Ponce donde se muestran daños en el sector Salistral en Playa de ese municipio. (Suministrada)

Imágenes suministradas por el alcalde de Río Grande, Ángel “Boris” González, que muestra los estragos por los fuertes vientos de la tormenta tropical Isaías. (Suministrada)

Un árbol cayó en el área de Altamira, en la salida al expreso Martinez Nadal.

Imágenes suministradas por el alcalde de Río Grande, Ángel “Boris” González, donde se ve los daños a un carro luego de que cayera un árbol por fuertes vientos de Isaías. (Suministrada)

Cráter frente a una casa en Juncos. (Suministrada)

Un deslizamiento en la PR-129, en Lares. (Suministrada)

Vista de la bahía de Guánica desde la carretera 333. (Ramón “Tonito” Zayas)

Inundaciones en la zona de Barrio Obrero, en Santurce. (Teresa Canino Rivera)

Cerdos en medio de las inundaciones en la zona de Barrio Obrero, en Santurce. (Teresa Canino Rivera)

Fuerte oleaje en el malecón de Guánica por la tormenta Isaías. (Ramón "Tonito" Zayas)

Tendido eléctrico en la carretera en el camino Los Romeros, en Caimito, San Juan. (Dennis M. Rivera Pichardo)

La tormenta Isaías también provocó que árboles cayeran en la carretera en Caimito, San Juan. (Dennis M. Rivera Pichardo) Facebook

El alcalde José Rodríguez indicó a las 9:15 de la mañana que ya se había removido el terreno que obstaculizaba esa área. Sin embargo, el tendido eléctrico seguía en el suelo.

En Quebradillas varios tramos de carreteras, la PR-113, PR-480 y la PR-485 tenían árboles caídos, pero ya la OMME trabajaba en esas áreas. Dicha dependencia también reportó que alrededor del 35% de la municipalidad estaba sin servicio de agua y de luz.

De igual manera, en Hatillo, las carreteras PR-488, PR-487 y PR-134, tuvieron árboles en el suelo, pero ya las áreas afectadas han sido reabiertas al tránsito vehicular.