Llamado contra la pirotecnia en las fiestas navideñas: “Ningún festejo debe poner en riesgo la seguridad”

Con las navidades a la vuelta de la esquina y el inicio del período festivo en Puerto Rico, ya comienzan a verse los árboles decorados en las casas, las luces en los patios y las celebraciones que, en ocasiones, están acompañadas por el despliegue de fuegos artificiales u otros tipos de pirotecnia que no son legales.

Ante esto, la Coalición contra la Pirotecnia hizo un llamado este domingo a la ciudadanía para desistir de utilizar artículos como petardos, “cherry bombs”, luces de bengala o las conocidas baterías, entre otros artefactos ilegales.

“Aunque la pirotecnia ha sido parte de celebraciones tradicionales, existe evidencia clara y documentada de sus efectos perjudiciales, por lo que ningún festejo debe poner en riesgo la seguridad y el bienestar de la población”, manifestó Raquel Braña, portavoz de la coalición, mediante un comunicado de prensa.

Braña resaltó que se conoce el impacto negativo que provocan las explosiones fuertes y repentinas, así como los destellos de luces intensas, en poblaciones como las personas neurodivergentes, los adultos mayores, los veteranos y niños, así como las mascotas.

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Angelica Acosta, otra de las portavoces, destacó lo perjudicial que resulta para el medioambiente, ante la contaminación del aire y la basura que genera. Esto sin olvidar la propia seguridad de las personas, pues hizo hincapié en las lesiones o quemaduras que sufren individuos por el mal manejo de pirotecnia.

“Es imposible que se continúe llamando ‘tradición’ y ‘celebración’ a algo que genera ansiedad, episodios de pánico y angustia, dolor físico, extravíos, accidentes e, incluso, la muerte”, manifestó Acosta.

Un niño de 11 años perdió una mano, en enero de este año, a causa de lo que la Policía describió como “un artefacto de alta potencia” que agarró durante una fiesta en Trujillo Alto. Otra niña de 4 años sufrió quemaduras en una mano, el pasado 31 de diciembre, tras tocar un objeto caliente al recoger restos de pirotecnia del suelo.

La Ley de Pirotecnia de Puerto Rico establece que la venta y distribución de cierta pirotecnia es legal del 15 de noviembre hasta el 10 de enero de cada año, “para las conmemoraciones de la época navideña, Despedida de Año y Día de Reyes”. El estatuto define como aprobados “productos de base terrestre, no aéreos no explosivos” que, “en algunos casos, silban, chiflan o producen un ruido parecido a un crujir”.

El pasado período navideño de venta legal cerró, el 10 de enero de 2026, con la incautación de 891,230 unidades de explosivos ilegales, de acuerdo con cifras de la Policía.

Éricka Torres, integrante de la coalición, argumentó que no se trata de prohibir o limitar las celebraciones, sino transformarlas. Para esto, recomendó, por ejemplo, el uso de “alternativas seguras y silenciosas”, como los espectáculos con luces LED, drones, proyecciones láser o linternas biodegradables, entre otras.

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La coalición ha propuesto enmiendas a la Ley de Pirotecnia mediante un anteproyecto -que aún no ha sido radicado en la Legislatura- que crearía la Ley para la Prohibición de la Pirotecnia Explosiva y Sonora en Puerto Rico.