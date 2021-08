El Servicio Postal de Estados Unidos enviará un alto funcionario a Puerto Rico el lunes para evaluar la situación que provocó el desalojo de parte del Correo General, en Hato Rey, que es el principal centro de procesamiento de correspondencia en la isla.

Así lo informó la vicepresidenta del capítulo local del sindicato American Postal Workers Union, Angieliz Colondres, quien advirtió que desde mañana se comenzará a conocer mejor el impacto que tendrá esta situación en el atraso de la correspondencia.

“Mañana, lunes, viene de Estados Unidos un vicepresidente del Servicio Postal que atiende lo que son estructuras y edificios del correo. Eso lo sabemos porque se lo informaron al presidente de la unión a nivel nacional”, indicó Colondres.

“Todavía no tenemos mucha información de lo que está pasando, pero el correo no manda a alguien de un puesto tan alto si no está pasando algo grande”, agregó.

El Nuevo Día solicitó información de parte del portavoz de prensa del Servicio Postal, pero no se ha recibido alguna contestación.

El viernes pasado, a eso de las 7:30 de la noche, fueron avisados de que el tercer piso del edificio tenía que ser desalojado por un problema “estructural”.

Además de sacar el personal, tenían que remover correspondencia y luego lo harán con máquinas para reducir el peso en la estructura.

“El correo no hace nada a menos que no tenga más remedio. Para ellos mandar a vaciar el tercer piso completo y desmantelar máquinas, significa que no tiene más remedio. Si están forzados a hacer esto, es porque se trata de algo de vida o muerte”, expuso Colondres.

Explicó que, según personas que trabajan allí, conocieron que “visualmente hay unas grietas preocupantes en las columnas del tercer piso”.

“Esta noche iré para hablar con los que salen de un turno y con los que entran al otro. Pero ya sabemos que ayer no solamente se ausentaron empleados, sino supervisores, que están preocupados con toda razón porque los tienen en el primer piso, pero si hay un derrumbe no va a ser hacia arriba, sino hacia abajo”, expresó Colondres.

“Estamos diciendo que manden empleados a otras oficinas de correo o les paguen en lo que se resuelve, porque no es culpa de ellos”, añadió. “Y nos preocupa de cómo que esto va a afectar la correspondencia. La situación de falta de personal estaba mejorando con la contratación de más gente cuando pasa esto ahora”.

Sobre los atrasos, dijo que el impacto se conocerá desde mañana, lunes, pues durante el fin de semana se prepara la correspondencia que sale desde el lunes hacia los clientes.

“Pero ya podemos esperar más atrasos a lo que había”, afirmó.