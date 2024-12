Llevan alegría y acompañamiento a más de 2,000 adultos mayores en hogares de cuidado prolongado

Fred Alberty , de 62 años, no puede ocultar la alegría que, casi automáticamente, le provoca la música navideña. Es amante de cantar en karaoke, admite el hombre, que hace un año reside en el Hogar Ileaner Declet Rosa, en Bayamón , junto a otros 44 adultos mayores .

Alberty pasó a residir en el hogar hace un año tras la pérdida de sus padres, quienes estaban bajo su cuidado, compartió. “Me quedé solo y me vine para acá... aquí, uno comparte con otras personas y aprendes de ellos, porque tienen mucha experiencia” , contó.

El doctor Jorge Cedeño , médico del Hogar Ileaner, indicó que los participantes que reciben buscan un espacio de cuidado continuo. “La familia, en la época que estamos, tienen que trabajar y se les hace difícil, aunque sí quisieran tener al viejo con ellos, como se le dice naturalmente, no pueden”, mencionó.

En el caso de este hogar, destacó Cedeño, la “mayoría” de los residentes reciben la visita de sus familiares, pero esta no la realidad en todas partes. “En general, yo que trabajo en muchos otros hogares, los tiran y los abandonan” , reconoció. “Ellos (adultos mayores) son muy necesitados, son personas que nos construyeron el país, los que nos educaron, nos enseñaron y nos llevaron a donde estamos”, añadió.

Antonia Troche es otra de las residentes del Hogar Ileaner. El espacio no le es ajeno, ya que se trata de la casa que compartió con su esposo e hijos, la cual se transformó. Al frente, además, ubica la escuela en la que trabajó como maestra y consejera. “Los muchachos me decían: ‘misi, usted no gasta la suela del zapato’”, recordó.