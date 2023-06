Con una decena de medallas colgadas en su cuello y en medio de aplausos, Yamilet Gómez Marte subió este jueves al escenario del Teatro de Universidad de Puerto Rico (UPR) para recibir la oportunidad que le permitirá cursar su bachillerato en Ingeniería y Ciencias de Cómputos en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

Al tope del imponente proscenio le esperaba el rector del recinto, Agustín Rullán Toro, y el profesor Teodoro Rivera, representante de la Fundación Ceiba, entidad que le otorgó una beca valorada en $150,000 para cubrir sus gastos de matrícula, hospedaje, libros, computadora y gastos.

Entre las personas que la ovacionaban, estaba -evidentemente emocionada- su madre, Zoraida Marte. Con incontenibles lágrimas en sus ojos, la mujer veía el gran logro que ambas habían conquistado y que posicionaría a su hija, además, como la primera en su familia que cursará estudios universitarios.

Hasta hace una semana este futuro no estaba tan claro. Pese a que tuvo una admisión inmediata al programa de estudios subgraduados que deseaba, los retos económicos que enfrenta su familia le hacían considerar dejar pasar la oportunidad.

“Hubo un momento en que mi mamá y yo nos sentamos y hablamos sobre eso, que puede que no sea posible estudiar allá por el asunto económico. Iba a haber muchas dificultades. Así que ella iba a hacer lo mejor que pudiera, pero obviamente iba a ser difícil porque es un gasto fuerte”, dijo la joven a El Nuevo Día minutos antes de desfilar en su graduación de la Escuela Vocacional Miguel Such de Río Piedras.

El pasado viernes, tras un “shock” de incredulidad, pero segura de que sus capacidades y destrezas la hicieron merecedora, Gómez Marte fue notificada del reconocimiento. Evidentemente emocionada dijo: “Lo logramos”, incluyendo en el éxito a su mamá.

Yamilet Gómez Marte junto a su madre, Zoraida Marte. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Ese día el pecho se me apretó bien fuerte de la emoción y a ella (Yamilet) también porque ese era su sueño, irse a estudiar a Mayagüez”, compartió, por su parte, la madre de la joven, a quien reconoce como “mi orgullo, mi motor a seguir”.

“Esta beca quitará de los hombros míos y de mi mamá en lo que tiene que ver con el dinero. Ya que yo puedo tener todas las ganas de estudiar, pero si no hay dinero, todo se complica”, aseguró la joven, quien se graduó con excelencia académica del programa de Artes Gráficas de su escuela superior.

Por su parte, el rector Rullán Toro distinguió la educación que Gómez Marte ha recibido y que la hicieron merecedora de esta beca. “Este premio no tan solo es un reconocimiento para Yamilet, sino es también es un reconocimiento para su escuela, la Escuela Vocacional a Miguel Such, por su capacidad de preparar a estudiantes que sean capaces de obtener becas como estas”.

El rector del RUM, Agustín Rullán Toro, y el profesor Teodoro Rivera, de la Fundación Ceiba, hicieron entrega del cheque simbólico a la estudiante Yamilet Gómez Marte. (VANESSA SERRA DIAZ)

Dar de vuelta

Precisamente historias como la de Yamilet inspiraron al doctor Fernando Colón Osorio, un exitoso ingeniero y empresario egresado del RUM, para dar de vuelta a su alma mater. Criado en un hogar empobrecido y con carencias materiales, reconoce la importancia de la educación, el apoyo y mentoría para el desarrollo profesional de las personas.

“Lo más natural es que, si tu universidad te da algo, tú des de vuelta a tu universidad. [...] Mayagüez me dio a mí una educación increíble que me permitió ser quien soy yo hoy en día. Es natural dar devuelta”, dijo el doctor Colón Osorio, en entrevista previa con este medio.

Con una primera aportación de $1.3 millones para crear el fondo de becas “Give Back”, canalizadas a través de la Fundación Ceiba, el oriundo de Culebra espera poder impulsar a jóvenes de escasos recursos a seguir sus metas universitarias y profesionales en la carrera de Ingeniería. A su vez, que aporten al desarrollo económico del país con sus talentos y capacidades.

Por su parte, el profesor Teodoro Rivera, representante de la Fundación Ceiba, explicó que aparte de otorgar el dinero, la entidad está comprometida con apoyar a la joven con tutorías y mentoría para guiarla en todo su proceso universitario.

“Él ha decidido, a través de esta beca, devolverle a Puerto Rico, a su universidad, al RUM, porque él cree que lo que hizo la diferencia en su vida fue la preparación que obtuvo en el RUM de la UPR”, explicó Rullán Toro al entregarle el premio a la futura ingeniera.

Dispuesta a abrir caminos

A lo largo de su vida, Yamilet ha sido una estudiante de excelencia académica y comprometida con sus estudios.

Pero no fue hasta que ingresó a un club en verano que se reafirmó en que la ingeniería sería el camino que seguiría en su vida profesional. Considera que esta experiencia, junto a su responsabilidad, disciplina y pasión en todo lo que se propone la posicionaron como la candidata idónea para recibir la primera beca que otorga la Fundación Ceiba.

“En estos cuatro años (de escuela superior) realmente me he esforzado. He tratado de ser la mejor y de hacer todo lo que hago bien. Creo que todas estas medallas pueden hablar por sí solas de que he sido lo más responsable que he podido, he cumplido con todas mis clases. Lo he logrado y he llegado hasta aquí”, expresó la joven de ascendencia dominicana.

Yamilet Gómez Marte junto a sus compañeros del taller de Artes Gráficas de la Escuela Vocacional Miguel Such. (VANESSA SERRA DIAZ)

Además, se expresó lista para asumir los retos de incursionar a una profesión dominada por hombres. En adición a Gómez Marte, otras dos jóvenes estudiantes -de Adjuntas y Ponce- recibieron becas parciales, de $75,000, para cursar sus estudios de Ingeniería en el RUM.

“Siento que esto es un gran logro para las mujeres y para aquellas chicas que son las primeras en su familia en ir a estudiar, ya que es un pequeño recordatorio de que no se rindan”, indicó la futura colegial.

Para el proceso de solicitud y postulación, Gómez Marte contó con el apoyo de Juan Carlos Rivera Ramos -consejero del programa TRIO Talent Search, adscrito a la UPR en Río Piedras- quien destacó la importancia de que la Fundación Ceiba reconozca a jóvenes mujeres para incursionar en una industria, hasta ahora, dominada por hombres.

“Nos sentimos muy orgullosos de que Yamilet, más allá de esa capacidad autodirigirse, de ese excelente desempeño académico y su compromiso para alcanzar este logro, sino que también de que rompe barreras. Yo creo que la presencia de las mujeres en el campo de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) es importantísimo, y que ese crecimiento se mantenga para lograr un mundo laboral equitativo y justo para todos y para todas”, puntualizó Rivera Ramos.

Asimismo, el profesor Teodoro Rivera afirmó que “la Fundación está estableciendo un nuevo paradigma al becar a tres jóvenes en una carrera, que la dominan los varones. Se le está dando una oportunidad a tres niñas de sobresalir en un campo dominado por varones”.