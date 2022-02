Cuando el actor, director, guionista y productor Orson Welles iba a interpretar la novela del escritor británico H.G. Wells, La guerra de los mundos, como parte de la serie dramática radial “The Mercury Theatre on the Air”, decidió hacerlo en forma de noticiero. Así que los estadounidenses que encendieron la radio aquel domingo 30 de octubre de 1938 a las 8:00 de la noche, escucharon que unos extraterrestres estaban invadiendo Estados Unidos. Ese suceso provocó suicidios, ataques al corazón y un éxodo de residentes.

Lo anterior es el ejemplo que la bibliotecaria docente y experta en referencias de información del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Rossana Barrios Llorens, utiliza en sus talleres para demostrar que la propagación de informaciones falsas o fake news “ha pasado toda la vida”. El problema, planteó, es que con el acceso a internet se ha vuelto “más fácil diseminar noticias falsas”.

Como evidencia, queda un video publicado esta semana por la delegada congresional por la estadidad bajo la administración de Pedro Pierluisi, Elizabeth Torres, quien grabó un video en el que alegaba falsamente y sin pruebas, que tras vacunarse contra el COVID-19, se le pegan utensilios como tenedores al cuerpo. El Nuevo Día trabajó un fact-checking para desmentir la aseveración de que la vacuna contra el COVID-19 provoque que se le magnetice el cuerpo a las personas inoculadas.

¿Cuál es el propósito de propagar informaciones falsas?

El objetivo de difundir información falsa puede ir desde intentar vender un producto hasta perjudicar la reputación de una persona. Todo va a depender del contexto, explicó Barrios Llorens.

“Hay muchas razones para propagar información incorrecta, todo depende del contexto. Las informaciones falsas toman mayor auge en ciertos momentos, como por ejemplo, durante las elecciones en Estados Unidos y la pandemia de COVID-19. Las personas que difunden estas informaciones buscan que los lectores crean lo que ellos piensan y dicen. Por eso comparten noticias que se acomoden a sus ideales, pero no son ciertas”, sostuvo la bibliotecaria del RCM.

¿Por qué las personas creen informaciones falsas?

Para Barrios Llorens, el hecho de que las personas confíen en lo que leen o ven en las redes sociales o en internet se debe a que no tienen las competencias de la información para distinguir una noticia falsa de una verdadera.

“Muchas personas piensan que si está en internet es cierto”, indicó.

A lo anterior, Lourdes Lugo, profesora de periodismo en la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras de la UPR, agregó que ya los medios de comunicación no son la única fuente de información para que las personas se informen. Ahora las redes sociales ocupan un lugar importante a la hora buscar información. Esto lleva a que los individuos busquen o sigan a sujetos que diseminan información que está alineada a sus posturas.

“Las personas creen lo que ven porque la información viene de personas que respetan dentro de estas plataformas, y muchas veces necesitamos que alguien nos refuerce esas ideas que tenemos. Seguimos personas afines a nuestros pensamientos y se crea como una burbuja de personas que tienen la misma ideología”, mencionó Lugo.

¿Por qué las informaciones falsas son peligrosas?

De acuerdo con Barrios Llorens, uno de los problemas que causan las informaciones falsas es que impiden que las personas tomen decisiones informadas.

“Si no tienes la capacidad de discernir entre lo que es falso y lo que no, cuando escuchas que repiten lo mismo todos los días, al final no puedes tomar una decisión informada, como está sucediendo con algunas personas que no se quieren vacunar contra el COVID-19″, señaló.

Como ejemplo del efecto directo que tiene la propagación de noticias falsas, Lugo mencionó el ataque al Congreso de Estados Unidos el 6 de enero del 2020, en el que murieron cinco personas.

“La información que estaba corriendo era que se habían robado las elecciones, que el expresidente Donald Trump había ganado la presidencia. El ataque al Congreso fue el resultado de circular una información errónea por mucho tiempo, que llegó a una movilización extrema, violenta y antidemocrática. Esto demuestra cómo las noticias falsas van calando”, apuntó la profesora de periodismo.

¿Cómo se puede identificar una información falsa?

Barrios Llorens aconsejó que para identificar una información falsa se debe verificar las referencias, es decir, quién es el autor, quién lo publica, en qué fecha se publicó y fijarse bien en la foto.

“A veces vemos una foto de una inundación y cuando la verificamos no es en Puerto Rico”, indicó Barrios Llorens sobre la práctica de quienes comparten informaciones falsas de usar fotos de eventos ocurridos en otros lugares o en fechas pasadas, pero que tratan de hacerlo pasar como algo reciente que ocurrió en la isla, por ejemplo.

Por su parte, Lugo añadió que también se le puede cuestionar a la persona que está llevando el mensaje de dónde sacó la información.

“Esa es la belleza de las redes sociales, que puedes interactuar con las personas y preguntarle en qué se basa lo que está diciendo”, puntualizó.

Tips para saber si estás leyendo o viendo algo falso

En el 2018, el servicio en español de la BBC, publicó un artículo con algunos consejos útiles para identificar noticias falsas. Reproducimos los nueve consejos de la nota firmada por Juliana Gragnani, de BBC News Brasil.

1) Lee la noticia entera, no solo el titular.

2) Averigua la fuente.

a. ¿Es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace? Desconfía y, preferentemente, no la compartas;

b. ¿Tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que hayas confiado en el pasado? Investiga el nombre del medio o del autor en Google para ver qué más hizo esa persona y para qué medios trabaja. Presta atención a si el sitio que reprodujo la noticia publica cosas solo de un lado político con algún sesgo ideológico.

c. ¿Hace referencia a un medio de comunicación? Entra a la página web de ese medio para comprobar si la noticia está ahí.

3) Busca el titular en Google. Si es verdadera, es probable que otros medios confiables la hayan reproducido; si es falsa, puede que algunos sitios de verificación de datos hayan averiguado que es un rumor falso.

4) Busca los datos que se citan. ¿Se apropia de acontecimientos verificables? Si afirma que alguna autoridad dice algo, ¿hubo otros medios que reprodujeran lo que dijo?

5) Verifica el contexto, como la fecha de publicación. Sacar una noticia de contexto y divulgarla en una fecha diferente también es una forma de desinformación.

6) Pregúntale a quien te mandó la noticia de quién la recibió, si confía en esa persona y si logró verificar alguna información.

7) ¿Recibiste una imagen que cuenta una historia? Puedes hacer una búsqueda “inversa” de imágenes y comprobar si otros sitios la reprodujeron. Guarda la foto en la computadora y súbela en https://images.google.com/ o en https://reverse.photos/

8) ¿Recibiste un audio o un video con informaciones? Trata de resumirlas y búscalas en internet introduciendo las palabras clave y “WhatsApp”.

9) Piensa en números: ¿la noticia cita cifras de investigaciones o de otros datos? Búscalos para ver si tiene sentido.