Las redes de la desinformación

Recuerdo ir al supermercado con mis padres y pasarme ratos en los estantes de revistas hojeando tabloides como The National Enquirer y The Sun. Era inevitable. Sus portadas seductoras llamaban más mi atención que las revistas de farándula de la época.

Por ejemplo, algunos de los titulares más llamativos aseguraban que Elvis Presley estaba vivo, contaban que Hillary Clinton había adoptado a un extraterrestre y que la muerte de John F. Kennedy había sido orquestada por la CIA. Aunque todavía hay quien jura y perjura que el Príncipe Harry es hijo de una relación extramarital entre la Princesa Diana y su guardaespaldas, la mayoría de las personas que consumían estas noticias estaba más o menos clara de que dichas narrativas eran falsas.

Las claves del sensacionalismo eran obvias. Su peculiar ubicación de entre el resto de las revistas, la utilización de colores llamativos en su tipografía y el uso de imágenes fotográficas dramáticas y fotomontajes eran algunos de los elementos semióticos que delataban la razón de ser de esas publicaciones: entretenimiento y distracción. Y aunque me devoraba dos o tres de las historias en lo que duraba la fila del supermercado, mi madre jamás accedió comprarme número alguno. ¡Todo eso es mentira! – solía decir mientras despachaba mi petición. Tres décadas después, conversaba con ella al teléfono y le pregunté cuando sacaría su cita para vacunarse contra el COVID-19. Insegura, me admitió que no sabía si lo haría. Al cuestionar el porqué, me contó que había leído que la vacuna estaba “hecha de células de fetos abortados” y que, con ella, le implantarían un “dispositivo de control a la humanidad.” Al indagarle dónde leyó semejante relato de ciencia ficción, me aceptó que lo vio publicado en Facebook. “¡Todo eso es mentira!” – le recordé. “No es que yo crea todo lo que leo, pero me pone a pensar” – me aclaró mi madre mientras me enumeraba a las personas allegadas a su red de amigos que también habían compartido la información.

La proliferación de noticias falsas y teorías de conspiración a través de las redes sociales es un desafío enorme para la sociedad contemporánea. La sobreinformación ha desdibujado las fronteras entre lo falso y lo real, la ciencia y la pseudociencia, la realidad y la fantasía. Mientras no atajemos la desinformación con un currículo intergeneracional que refuerce el alfabetismo digital y que nos entrene a ser consumidores críticos de los medios, la gente seguirá creyendo que Juan Gabriel está vivo y que el dióxido de cloro, no solo limpiará nuestras peceras, sino que también cura el COVID-19.