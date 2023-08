A la hora de renovar su licencia, todos los médicos en Puerto Rico tendrán que haber cumplido con dos créditos de bioética respecto a la sensibilidad al atender las comunidades LGBTQ+.

Así lo certificó la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico en su Resolución 2023-120, del 17 de agosto. En ella, establecen que habrá cuatro créditos mandatorios para la renovación de la licencia de médico en el país: uno de hipertensión, uno de diabetes y dos de ética sobre la no discriminación por género LGBTQ+.

Para el doctor Iván Meléndez Rivera, esta determinación –que estará vigente del 2023 al 2025– “representa el logro de una apertura de entendimiento, de razonamiento, de ver la necesidad que existe”.

Además de los de educación compulsoria, los médicos deben cumplir con otra serie de créditos –de su elección– para renovar su licencia. Estos últimos, indicó Meléndez Rivera, suelen estar enfocados en el área de especialidad.

“Que solamente hayan dejado cuatro (créditos requeridos) y que, de estos, los dos de ética sean de la población LGTBQI, realmente demuestra una apertura a la visión y a entender que tenemos una población que tiene una necesidad, y que no se puede quitar porque se entienda que es algo aleatorio decir ‘pues yo no quiero aprender sobre eso y punto’, porque es una necesidad para poder dar un servicio adecuado”, añadió el doctor, quien ha centrado su carrera en mejorar la calidad de vida de las personas LGBTQ+.

Hace un año, el secretario de Salud, Carlos Mellado López, restituyó la obligatoriedad del curso de educación continua para profesionales de la salud en temas de sensibilidad y competencia hacia la comunidad LGBTQ+, luego que fuera eliminada a petición de algunos médicos.

Resolución 2023-120 de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. (Suministrada)

A base de la experiencia del fundador del Centro Ararat, por lo regular, las personas del colectivo llegan “extremadamente tarde” a los servicios de salud, tanto preventiva como para el tratamiento de diversas condiciones. Las razones, señaló Meléndez Rivera, suelen ser el miedo a ser juzgados o que se refieran a ellos con un género con el que no se identifican.

“En ningún momento, nuestro grado de medicina nos da un derecho de juzgar a nadie. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer el diagnóstico y ofrecer tratamiento, sea preventivo o sea tratamiento curativo o paliativo para la necesidad que tenga cualquier persona, independientemente de cuál sea su orientación sexual”, destacó el médico.

En los casos en que sí acuden a los consultorios, puede que las personas no se sientan cómodas compartiendo toda la información necesaria para llegar a un diagnóstico o para referir a pruebas de seguimiento.

El doctor Iván Meléndez Rivera fundó el Centro Ararat, que alberga la clínica Translucent, dedicada a brindar servicios de salud primaria a las personas trans. (Suministrada)

“No conocer, a veces, la forma como el profesional de la salud debería dirigirse a las personas del colectivo, obviamente, limita en las preguntas que le va a hacer para poder hacer pruebas de cernimiento que son necesarias para poder detectar alguna condición de salud o prevenir”, añadió.

Los cursos, entonces, pueden contribuir a que “se cree una política de puertas abiertas para que pueda llegar la persona tranquila a recibir un servicio tan digno como lo recibe cualquier otra persona que no es del colectivo LGTBQI, y como te repito, es ética, porque es parte de nuestra ética como médicos el ofrecer un trato digno a todo el mundo”, apuntó.

Los cursos que podrían tomar los médicos para cumplir con los dos créditos compulsorios son ofrecidos por diversas organizaciones, entre las que destacan el AIDS Training and Education Center, la Asociación de Médicos Tratantes de VIH de Puerto Rico y el departamento educativo del Centro Ararat, que alberga Translucent, una clínica de salud primaria para personas trans.

“Yo no lo puedo ver como una victoria o no una victoria, porque aquí no hay ninguna guerra como para lograr una victoria. Aquí, es simple y sencillamente aprender, estar abierto a obtener nuevos conocimientos constantemente. Eso es la medicina”, concluyó Meléndez Rivera.