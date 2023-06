Miles de miembros de la comunidad LGBTQ+ participaron este domingo de la Parada Orgullo Gay en San Juan en un ánimo festivo, pero conscientes de que aún les resta camino por recorrer para alcanzar derechos y evitar así la marginación y el discrimen.

“Este evento lleva 33 años. Estamos honrando la primera organización que fue en el 1974, que fue la Comunidad Orgullo Gay, que se organizó para pelear contra los atropellos de la Policía. En esta ocasión, estos 33 años, han sido para darle visibilidad e ir desarrollando legislación en favor de las comunidad LGBTQ+”, dijo José Joaquín Mulinelli, tesorero del Colectivo Orgullo Arcoiris, que organiza la actividad.

“Ahora mismo estamos marchando con el coraje de que Tenesí, Texas y la Florida están pasando legislación en contra de nuestras comunidades. Y no solamente en contra de nuestra comunidad LGBTQ+ sino que también las mujeres han perdido terreno en los derechos sexuales y reproductivos”, abundó Mulinelli.

La marcha salió a la 12:00 del mediodía del Parque del Indio, en Condado, con destino al Parque del Tercer Milenio.

Previo a la salida se escuchaba por un altavoz un joven que decía: “Tenemos que marchar. Tenemos que cesar la broma, la burla, la mueca, la risita nerviosa cuando vemos una persona lesbiana o una persona gay en algún lugar. A la hora de discriminar, discriminan igual nos veamos más femenino o menos femenino, más masculino o menos masculino. Así que hoy estamos marchando con el orgullo por el año 33, pero estamos marchando con la indignación de que no todo está resuelto”.

Parte de los participantes a la parada. (Carlos Rivera Giusti)

Durante el trayecto fue notable la algarabía, el júbilo de sus participantes que se desbordaron en colorido y creatividad. Era notable el apoyo de las personas que estaban en las inmediaciones de las calles que tomaban fotos, bailaban al ritmo de la música que escuchaban o levantaban sus manos en señal de apoyo.

También los comercios del área mostraban su aval con globos que simulaban un arcoiris, banderas y música. De hecho, la parada contó con el patrocinio de varias empresas.

La pareja de Luis García y David Medina observaba desde una acera cómo pasaban las carrozas y los participantes de la parada. “Es apoyo a nuestra comunidad. Yo soy gay. Me amo, me quiero y me acepto”, dijo García al elogiar la parada, pero aclarar que no debía ser el único momento para aceptar a los miembros de la comunidad LGBTQ+.

En la parada se observaron a las senadoras Ana Irma Rivera Lasern y María de Lourdes Santiago, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), respectivamente.

“Estamos en un momento en que es más importante que nunca celebrar la diversidad. El PIP, desde hace mucho tiempo, institucionalmente ha promovido legislativamente el que se reconozca la igualdad de derechos para todos y todas. Hasta ahora ha sido imposible lograr que legislativamente esas aspiraciones se materialicen. Pero creo que por eso mismo es fundamental hacer presencia institucional en la actividad de Orgullo Gay”, dijo la senadora quien estuvo acompañada del excandidato a alcalde de San Juan por el PIP, Adrián González.

Más adelante de la senadora, estaba el coordinador del MVC, Manuel Natal, quien asistido por una guagua que llevaba un altoparlante mostraba la solidaridad de la colectividad con la comunidad LGBTQI+.

La gente se colocó en las aceras de Condado para ver el desfile. (Carlos Rivera Giusti)

“El MVC tiene un compromiso incuestionable con la equidad y la justicia. Marchamos por la justicia. Marchamos unidos y unidas por la unidad y la equidad”, decía el exlegislador.

Roxana Zambrana, portavoz de la Iglesia Cristo Rey de Gloria, en Bayamón repartía una hoja con el mensaje “No eres lo que la gente dice. Eres quien Dios dice que eres”.

“Somos una comunidad valiosa”, expresó Zambrana a este medio. “Somos creación de Él y el Señor no hace cosas incorrectas ni imperfectas”, afirmó en respuesta a quienes promulgan mensajes de odio y de exclusión hacia la comunidad LGBTQ+.

El matrimonio de Ingrid Meléndez y Gloriana Ortiz, de Vega Baja, se mostraron muy felices de participar de la parada, pero destacaron cómo aún eran discriminadas o rechazadas.

Ortiz indicó que al principio de su matrimonio, de dos años, no eran aceptadas por la sociedad.

“Nos juzgan mucho, (pero) el amor, es amor y Dios nos ama por seres humanos. No por sexo ni raza. El hecho de que yo ame a otra mujer no me hace menos persona”, sostuvo Ortiz.

“Hay mucho que hacer todavía. Me gustaría que hubieran más derechos para nosotros. Todavía falta mucho respeto. Todos somos iguales y hay que respetar”, comentó, por su parte, Ortiz.

Kyle Aqueno llevaba sus dos perros a través de la caminata. Dijo que lleva poco más de cuatro años participando del evento. “En verdad, yo siento que representa que las personas pueden ser quiénes son. Hay personas que no pueden ser sí mismos hasta que llega la parada o tienen que venir a escondidas”, afirmó.