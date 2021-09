Los incesantes apagones amenazan la vida de uno de cada cinco pacientes de COVID-19 que, tras un tratamiento hospitalario, convalece en su casa con compresores de oxígeno debido a la insuficiencia respiratoria.

Esta situación inquieta al doctor Miguel Colón, quien destacó que, como cualquier otro dispositivo eléctrico, estos aparatos dependen de que haya luz para funcionar y recargar sus baterías.

Según el galeno, con la variante delta, aproximadamente el 20% de estos casos necesita oxígeno complementario para ayudarlos a respirar.

“Esa es mi preocupación con todo esto (los apagones), los pacientes (de COVID-19) que hemos mandado a sus casas con asistencia de oxígeno”, enfatizó el infectólogo.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reconocen que algunas personas experimentan una serie de síntomas semanas o meses después de la infección del virus, como dificultad para respirar o falta de aire, así como cansancio o fatiga, entre otros.

“En los hospitales, no hay problema porque, desde el huracán María, todos tienen plantas (eléctricas), pero los no vacunados (contra el COVID-19) que sobreviven y necesitan oxígeno (complementario casero), esos son los que me preocupan”, precisó.

A la doctora Ángeles Rodríguez, también le causa desasosiego cómo las interrupciones del servicio eléctrico afectan la salud de los pacientes, incluidos los de COVID-19.

“Preocupan todos, pero, sobre todo, los de condiciones respiratorias como esta, que tienen que darse terapia”, señaló la exepidemióloga del Estado.

Muchos de estos pacientes, destacó, son adultos mayores que tienen condiciones de salud adicionales que requieren otros equipos electrónicos para mejorar su calidad de vida. Entre estos, mencionó los colchones de aire para evitar úlceras en pacientes encamados, camas de posiciones y sillas de ruedas eléctricas.

“No son equipos solo para que estén cómodos, sino que muchos de ellos le salvan la vida”, enfatizó Rodríguez.

La infectóloga recordó que los efectos del demoledor paso del huracán María por la isla, principalmente la interrupción prolongada del servicio eléctrico, les costó la vida a unas 5,000 personas.

Resaltó, además, que instalaciones de salud, como los centros de diálisis y los hospitales, cuentan con generadores eléctricos para poder continuar ofreciendo sus servicios, pero esto aumenta los costos de los proveedores, que han sido afectados económicamente por la pandemia.

El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, coincidió en que los pacientes agudos de COVID-19 que necesitan terapia respiratoria son los que están en riesgo con esta situación.

“Ahora mismo, tengo tres médicos dependientes de oxígeno después de (su infección de) COVID recuperándose en sus casas”, comentó el pediatra.

Los pacientes de este virus que también padezcan de otras condiciones, como insuficiencia renal y que estén en tratamiento de diálisis, también son motivo de preocupación, resaltó.

“Este es un problema, no a nivel de hospitales, pero sí de farmacias, oficinas médicas, centros de diálisis, laboratorios y centros de cirugías ambulatorias porque toda la operación se trastoca (con los apagones)”, dijo.

La licenciada Ilia Toledo, presidenta del Laboratorio Clínico Toledo, dijo que los bajones del voltaje eléctrico afectan los equipos de laboratorio que son bien sensitivos, incluso, a pesar de que todos cuentan con baterías de respaldo.

“Hoy (ayer) mismo, tenemos dos de nuestras sucursales sin luz, el laboratorio de Santurce y el de Florida”, mencionó.

Advirtió, además, que algunos de sus laboratorios han tenido que cerrar operaciones más temprano por el calor extremo en las instalaciones por falta de luz.