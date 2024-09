Los recuerdos del paso del huracán María y el litigio entre herederos de José Santiago Inc.: esto fue lo más visto en el fin de semana

De igual forma, las personas se interesaron por conocer la nueva programación de TeleOnce, que incluye el regreso de dos reconocidas comedias, restaurantes para visitar, el pleito legal de los herederos de la distribuidora local José Santiago Inc. y el “Glam Room” de Desirée Lowry.

“El Chavo del 8″ se transmitirá todos los sábados de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., mientras que el programa “El Chapulín Colorado” se presentará los domingos a las 8:00 p.m. mientras que “En la mañana” irá a las 6:00 a.m. y no a la 5:00 a.m.