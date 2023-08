El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao Delgado, insistió hoy, martes, en que la reforma que han implantado para el Sistema de Retiro no afectará los beneficios de los empleados que eran parte de la institución previo al 1 de agosto, cuando entraron en vigor los cambios.

“Los miembros de la comunidad que tienen su plan de pensiones, ese plan está asegurado. No debe haber temor y, las veces que sea necesario, se va a brindar toda la información que soliciten para que queden convencidos de las virtudes de este plan, del anterior y del nuevo que aplicará a las personas que entren a partir del 1 de agosto. Los que estábamos en el plan anterior, yo incluido (…), ese plan está siendo asegurado”, expresó Ferrao Delgado, en conferencia de prensa.

En mayo, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó congelar el sistema de retiro que operaba bajo un modelo de beneficios definidos y permitía que, al jubilarse, los empleados recibieran una pensión calculada de acuerdo con su salario y años de servicio, sin importar cuánto hayan aportado durante su carrera.

PUBLICIDAD

Los trabajadores contratados a partir del 1 de agosto estarán bajo un modelo de contribución definida, con el cual recibirían una pensión basada en la cantidad de dinero que hayan aportado a su retiro, similar a las cuentas 401K.

El cambio en la estructura del plan de retiro de la UPR ha sido un reclamo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a través de los planes fiscales certificados para la institución desde 2017.

“Ese plan entró en vigor. Estamos en la mejor disposición de, si hay dudas de parte de los miembros de la comunidad, si hay algún tipo de duda, estamos en la mejor disposición de explicar, de traer los números y verificar con ellos”, sostuvo Ferrao Delgado, al cuestionársele si habría oportunidad de revertir los cambios.

Por segundo día consecutivo, miembros de organizaciones sindicales y gremiales que representan empleados de la UPR se manifestaron hoy en las oficinas de la Administración Central.

El presidente de la Federación Laborista de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez (Fleurum), Daniel Echevarría, indicó que reclaman un compromiso del presidente de la UPR y de la Junta de Gobierno de que revertirán la reforma al Retiro ante la preocupación de que perjudicará a todos los empleados.

“Todos sabemos que por ahí comienzan. Esa es la preocupación de todos, que nos vayan a trastocar los derechos adquiridos de todos los empleados universitarios, que afecten a los empleados viejos, a los retirados. Ya sabemos que se va a trastocar todo”, señaló Echeverría.

PUBLICIDAD

El lunes, Ferrao Delgado ordenó la suspensión de una sesión de orientación que se haría a empleados sobre los cambios al Sistema de Retiro, como parte de lo acordado con trabajadores en una reunión ese día. El presidente universitario indicó que las orientaciones se retomarán, pero no ofreció fechas.

El líder de Fleurum sostuvo que no descartan llevar a cabo manifestaciones en los recintos, que comienzan clases desde esta semana.

“Esto trastoca las finanzas de la UPR porque obliga a la universidad a tener que aportar más al Sistema de Retiro existente. O sea, en estos momentos, es lo peor que le puede pasar a la universidad porque le va a costar y, posiblemente, tendrá que aportar más porque el actuario va a hacer recomendaciones. Esa es la situación que enfrentamos”, indicó Echevarría.

Ferrao Delgado destacó, no obstante, que la institución cumplirá con los pagos de aportación patronal que toca realizar al Sistema de Retiro, que en los últimos años ha rondado entre $120 millones y $140 millones. Asimismo, hizo un llamado a no afectar las operaciones de las unidades en el inicio del año académico.

“Ahora, lo que no conviene a la universidad es crear un clima de que no va a haber un semestre regular porque todos sabemos que, en los últimos seis años, los semestres en la Universidad de Puerto Rico han estado afectados por una serie de situaciones muy adversas: baja en la matrícula, la pandemia (de COVID-19), los huracanes. No queremos afectar innecesariamente las expectativas de estudiantes y padres de estudiantes que ven en la Universidad de Puerto Rico la alternativa para su profesión, su educación. Eso hay que garantizarlo”, manifestó.