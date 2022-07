LUMA Energy, la compañía encargada de la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico, afirmó esta tarde que desconoce aún qué causó que 10 subestaciones en la región de Caguas salieran de servicio, mediante un efecto en cadena, dejando sin luz a 42,000 clientes.

Belmaries Torres, quien se desempeña como gerente regional de operaciones en el consorcio, confirmó a El Nuevo Día que no ocurrió ninguna explosión, incendio o daño en alguna de las 10 subestaciones, por lo que al no poder precisar una causa directa, catalogó el incidente como un evento “extraordinario” que dejó sin servicio eléctrico a “casi toda el área este de Puerto Rico”.

“Hubo un evento en Caguas -particularmente en la subestación de Caguas y que está bajo investigación- que causó que se fueran diez subestaciones en efecto cadena. Automáticamente que identificamos esa situación enviamos brigadas de manera segura y ordenada a verificar y a través del centro de control también con nosotros, trabajamos en equipo y en 15 minutos comenzamos a restablecer servicio de manera organizada para que el sistema se mantuviese estable”, dijo la funcionaria en entrevista telefónica.

“Estamos identificando la razón por la cual eso (el apagón en las subestaciones) sucedió, pero inicialmente nos enfocamos en que todos nuestros clientes tuvieran servicio”, añadió.

Aseguró que en hora y media el sistema ya estaba restablecido. Ciudadanos que escribieron directamente a este diario alertaron que comenzaron a quedarse sin servicio desde las 7:20 a.m. No fue hasta las 9:36 a.m. (poco más de dos horas después) cuando la compañía colocó un mensaje en su cuenta de Twitter donde informaba que el sistema estaba, de nuevo, en funciones.

Torres mencionó a los siguientes pueblos como aquellos que se afectaron directamente, por estar conectados al sistema de distribución de Caguas: Juncos, Gurabo, Humacao, Aguas Buenas y Barranquitas.

Cuestionada acerca de si tienen alguna razón preliminar para explicar por qué ocurrió este evento, rehusó dar una respuesta certera.

“A esta hora, no tengo ningún informe actualizado de los detalles (de la avería). No quisiéramos dar un preliminar sin tener los detalles exactos de lo que pudiéramos encontrar, porque sería muy irresponsable de nuestra parte decir x o y cosas, sin tener el estudio que requiere a nivel de personal de subestaciones y de control de líneas”, aseveró.

Este medio insistió en conocer si el sistema de distribución en Caguas se encuentra en condición estable y fuera de riesgos de que alguna de las subestaciones vuelva a salir de servicio, pero Torres dejó claro que la compañía no descarta que se pueda repetir un evento similar.

“Si yo te digo que no puede volver a pasar, sería irresponsable de mi parte cualquiera de las dos respuestas. Existen eventos extraordinarios, que no sé si eso fue exactamente lo que sucedió, al igual existen situaciones atmosféricas y también parte del sistema que está mal. Yo decirte: ‘no volvería a pasar’, no puedo decirte eso. Lo que encontremos hoy, si identificamos que haya que hacer mejoras asociadas a que el evento se pueda minimizar en un futuro y que no suceda próximamente, eso es lo que vamos a atender”, señaló.

En cuanto al informe de hallazgos de la investigación de esta avería, mencionó que estaría listo para la próxima semana.

“Yo entiendo que el personal de subestaciones hará su trabajo y estaremos ya en la próxima semana...Tan pronto tengamos esa información nos estaremos comunicando y le podemos brindar esa información”, acotó.

Usuarios en redes sociales continúan reportando que otros pueblos donde no hay sistema de energía eléctrica son Guaynabo, Añasco, Yabucoa, Arecibo y San Juan.

Respecto a esas averías, la gerente de estrategia e iniciativa de LUMA Energy, Kathy Roure, descartó que se trate de eventos relacionados a lo que ocurrió en Caguas.

“En estos momentos, esta fue la avería que ocurrió. Esos deben ser eventos aislados, que entiendo que estamos tomando cartas en el asunto, pero no es como que a consecuencia de Caguas hay otros eventos. También pueden llamar los clientes si no ven una respuesta como ellos esperan”, dijo.

Indicó que los clientes pueden reportar averías mediante el portal cibernético de LUMA Energy, a través de la aplicación MiLuma o llamando al 1-844-888-5862.

La avería con las subestaciones en la región de Caguas se dan a solo días desde que sobre 41,000 clientes perdieron el servicio eléctrico durante un evento de lluvias relacionado al paso de una onda tropical sobre la isla.