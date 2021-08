LUMA Energy tiene objeciones con “algunas” de las métricas que el Negociado de Energía de Puerto Rico elaboró y utilizará como base para fiscalizar su desempeño como operador del sistema eléctrico, y el consorcio espera disipar sus reparos durante el proceso adjudicativo recién iniciado ante el ente regulador.

Mario Hurtado, principal oficial regulatorio de LUMA, indicó hoy, miércoles, que las objeciones estriban en torno a las ocho compañías eléctricas o “utilidades pares” de Estados Unidos que el Negociado escogió para crear las métricas de referencia o “benchmarks”. Para el Negociado, las métricas de referencia son lo mínimo a lo que LUMA debe aspirar, pues constituyen el estándar en la industria.

Pero, para Hurtado, los sistemas que operan estas ocho compañías no necesariamente comparan con el de Puerto Rico, que fue destrozado por el huracán María, en 2017, y carga un histórico problema de falta de mantenimiento.

Mencionó, por ejemplo, que Los Angeles Department of Water and Power es una compañía municipal, que opera en una zona desértica, con un sistema de “muy alta calidad” y una “gran diversidad” de recursos de generación, transmisión y distribución. Además, su sistema está conectado no solo a California, sino a toda la zona oeste de Estados Unidos, lo que supone un respaldo en términos de confiabilidad y resiliencia.

PUBLICIDAD

“Es un contexto diferente. Decir que estas empresas son los marcos para todo, no nos parece que sea específico... En el proceso (adjudicativo) que se va a dar (ante el Negociado), vamos a mirar todo en su contexto y hablaremos de qué métricas (no son específicas) y cuáles son las adecuadas”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

“Al nivel en que estamos ahora, no vamos a entrar en los específicos”, agregó, tras recordar que, como parte del proceso adjudicativo, el ente regulador celebrará vistas públicas y técnicas, hará desfile de pruebas y permitirá la participación de interventores.

Pese a las objeciones, Hurtado subrayó que “la posición de LUMA” es favor de que se establezcan métricas de desempeño, siempre y cuando “se mire la realidad de la que se parte y el período adecuado para alcanzarlas dada la inversión que se va a hacer”.

Con las métricas históricas y de referencias ya elaboradas, LUMA debe empezar a tomar acciones para, por ejemplo, reducir el ausentismo entre sus empleados, la frecuencia y duración de apagones, el tiempo que los clientes esperan para ser atendidos en el centro de llamadas y la morosidad.

Del proceso adjudicativo, saldrán las “metas específicas” de cuyo cumplimiento dependerá que LUMA reciba incentivos ascendentes a $20 millones al año. El consorcio podría, sin embargo, ser penalizado económicamente si su desempeño es deficiente.