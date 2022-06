LUMA Energy cumplió hoy, miércoles, su primer año a cargo del sistema de transmisión y distribución, lo que directivos del consocio aprovecharon para repasar los “retos” de los pasados 12 meses, como el “descuidado estado” de la red; algunos de sus “logros”, como la creación de una aplicación móvil; y su “visión de futuro”, que incluye la integración de fuentes renovables y la construcción de proyectos con fondos federales de recuperación posdesastres.

En una conferencia de prensa de una hora, el equipo proclamó, además, que los gastos no excedieron el presupuesto anual (aunque no se proveyeron cifras) y que, pese a los aumentos trimestrales en la factura de luz, la tarifa básica no subió.

El presidente y principal oficial ejecutivo Wayne Stensby acentuó que las alzas trimestrales han respondido a la subida en el gasto por compra de combustible y de energía, que sigue siendo “responsabilidad exclusiva” de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Indicó que, en este trámite, el rol de LUMA se limita a recibir los números de la AEE y entregarlos al Negociado de Energía de Puerto Rico para que decida si sube o baja la luz.

De paso, la próxima entrega para la reconciliación de factores está prevista para el 15 de junio y, aunque ya se vislumbra un nuevo incremento, ni Stensby ni el vicepresidente y principal oficial regulatorio de LUMA, Mario Hurtado, se atrevieron a estimar de cuánto sería.

“Comenzamos hace un año con una clara misión: proveer un mejor servicio, más confiable y limpio con energía renovable. Heredamos un sistema que ha sufrido años, sino décadas, de negligencia del pasado operador”, dijo Stensby, para luego presentar un vídeo con imágenes de oficinas de la AEE abandonadas, equipos rotos, vegetación en líneas eléctricas y escombros amontonados.

Entre los “avances increíbles” del pasado año, Noriette Figueroa, directora de Voz del Cliente, mencionó la creación del portal y la aplicación Mi LUMA, la reapertura de 25 centros de servicio en los que se atendió a más de dos millones de personas, y la contestación de 350,000 correos electrónicos.

“Redujimos el tiempo de espera en las llamadas a menos de 1 minuto, en promedio, lo que supone una gran mejoría en comparación con el tiempo de 10 minutos antes de LUMA”, dijo Figueroa.

Por su parte, Shay Bahramirad, vicepresidenta sénior de Ingeniería, Gestión de Activos y Programas de Capital, destacó la puesta en marcha de los primeros proyectos financiados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), como la modernización de la subestación de Cataño, a un costo de $24.4 millones, y la Iniciativa de Alumbrado Público Comunitario, de $1,000 millones.

Kathy Roure, directora de Iniciativas Estratégicas, resaltó, entretanto, el reemplazo de 3,000 postes, el despeje de vegetación en 300 subestaciones y la limpieza de un millón de libras de desperdicios y escombros.

“Gracias al arduo trabajo de las brigadas, hoy los clientes experimentan 30% menos interrupciones de servicio que hace un año”, arguyó Roure, quien no tradujo ese porcentaje en cantidad de apagones.

Stensby tampoco ofreció el total de apagones de los pasados 12 meses, y admitió que, aunque supuestamente fueron menos que bajo la AEE, los incidentes tuvieron de más duración.

Ante la insistencia de los periodistas sobre este tema, Bahramirad refirió las preguntas al “expediente público” del Negociado de Energía, al que LUMA ha sometido tres informes trimestrales y otros tres sobre métricas y estadísticas.

Por su parte, Hurtado compartió “los avances en energía renovable”, como la conexión de más de 25,000 clientes a medición neta, a razón de 2,100 por mes, lo que representa unos 130 megavatios.

“En un año, hemos conectado y aprobado el mismo número de clientes que en la década anterior”, dijo, y añadió que LUMA ya completó los estudios para la conexión de 884 megavatios de energía renovable a gran escala, como parte de la primera de seis etapas en agenda.

A futuro, indicó Stensby, “el enfoque” será en cinco áreas: seguir preparándose para la temporada de huracanes con inventario de materiales y adiestramientos a empleados, “seguir avanzando” con los proyectos de mejoras financiados por FEMA, iniciar la contratación de los trabajos en subestaciones y alumbrado público, aumentar las conexiones a medición neta y respaldar los proyectos renovables a gran escala, y “apoyar a los clientes cada día con mejores recursos”.

Hoy, desde temprano en la mañana hasta caída la tarde, diversos grupos a lo largo y ancho de la isla realizaron protestas en contra de LUMA, en las que el reclamo principal fue la cancelación del contrato del consorcio, que asciende a $1,5000 millones por 15 años.