El consorcio LUMA Energy informó que, la próxima semana, llegarán a la isla unos 100 empleados de Quanta Services, una de sus compañías matrices, para asistir en la reparación de averías en el sistema eléctrico y agilizar los trabajos.

La expectativa no es que esos empleados se unan permanentemente a la plantilla de LUMA, sino que “estén aquí un corto tiempo” mientras se corrigen las fallas, señaló el asesor de asuntos externos del consorcio, José Pérez Vélez.

“En efecto, vienen unas brigadas a adicionales a ayudar… a resolver la situación de lo que está ocurriendo ahora. Vienen y van a seguir llegando”, dijo ayer Pérez Vélez en entrevista con El Nuevo Día.

“Vienen de Quanta (con sede en Houston, Texas). Ese es uno de los beneficios de tener estas compañías matrices… que nos pueden asistir en este momento de transición en lo que todo va cayendo en su paso”, agregó.

¿La llegada de estos empleados no es una confirmación de que en LUMA están cortos de personal?, preguntó este diario. Pérez Vélez respondió: “No, no estamos cortos. Lo que queremos es hacer las cosas rápido para que esto se normalice”.

El portavoz del consorcio recordó que, cuando asumieron el control del sistema de transmisión y distribución, heredaron de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) más de 30,000 querellas desatendidas, que responden, en su mayoría, al deterioro de la red por falta de mantenimiento.

“Todo eso hace un disloque y es lo que estamos poniendo al día, pero hay que traer un poco más de personal para que la situación sea corregida de forma rápida. Los empleados no estarán aquí de forma permanente, sino para ayudarnos en esta situación de la transición que está existiendo. Vienen a ayudar por un período relativamente corto”, subrayó.

Desde el pasado 1 de junio, cuando LUMA inició formalmente sus trabajos, las críticas y quejas sobre fallas e interrupciones en el servicio eléctrico han sido constantes, incluyendo a alcaldes, algunos de los cuales han decretado estados de emergencia en sus municipios por falta de electricidad.

La otra compañía matriz de LUMA es ATCO, con sede en Canadá.