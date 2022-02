Maestros alrededor de todo Puerto Rico continuaron manifestándose este martes exigiendo justicia salarial y un retiro digno para el magisterio, luego de que el gobernador anunciara ayer, lunes, un aumento temporal de $1,000 mensuales, lo que fue denunciado como insuficiente.

Además, los docentes aseguraron que, nuevamente, protestarán mañana, miércoles, a las 8:00 a.m. desde el parque Luis Muñoz Rivera hasta la Fortaleza para exigir mejores condiciones de trabajo y un retiro digno.

“Para nosotros, es una burla a la clase magisterial y un insulto para los maestros porque nos están ofreciendo un aumento temporero, que está pagado por fondos federales y será hasta dos años. Y, luego, ¿qué?”, exclamó Ada Rodríguez Laboy, maestra de tercer grado de la Escuela Óscar Hernández, en Guayama.

La palabra “indignación” estuvo entre muchos de los reclamos de los docentes entrevistados por El Nuevo Día tras el anuncio del gobernador de este aumento temporero, que será a partir de julio del 2022 y durará hasta septiembre del 2024.

Según los maestros que salieron a protestar en su hora de almuerzo, esta promesa de aumento por parte del gobierno vino acompañada de una advertencia. “¡Que no se vuelva a repetir!”, fueron las palabras de Pedro Pierluisi el pasado lunes en conferencia de prensa ante las manifestaciones masivas del magisterio.

Rodríguez Laboy explicó que un reclamo que ha tenido eco en todas las escuelas es la necesidad de un retiro digno para todos los maestros. Insistió en que el magisterio ha despertado ante la injusticia salarial y la crisis económica que se vive en sus hogares.

“(El retiro) es lo más importante y de eso no se habló. Seguimos en la lucha porque no podemos desistir con este engaño temporero. Debemos seguir luchando porque nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo”, insistió la maestra Rodríguez, quien aseguró que de su escuela saldrá una guagua llena de maestros a protestar a Fortaleza.

El secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, señaló que este aumento de un 20% del salario no se dio en el vacío y que se debe a conversaciones con la Asociación de Maestros, la American Federation of Teachers y el Departamento de Educación Federal.

/ Dispuestos a continuar su lucha, cientos de maestros llegaron hoy hasta el Capitolio para exigir un aumento a su salario y un retiro digno. (Alex Figueroa Cancel)

La manifestación que inició en el Capitolio se movilizará luego hasta la Fortaleza. (Alex Figueroa Cancel)

Los educadores insisten en que el gobernador escuche sus reclamos y atienda sus peticiones. (Alex Figueroa Cancel)

Las manifestaciones de maestros en la calle comenzaron desde inicios de esta semana tras la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda. (Alex Figueroa Cancel)

Al principio, la protesta comenzó mediante el llamado "teachers flu" en el que los educadores se ausentaban a las escuelas. (Alex Figueroa Cancel)

El salario mensual que tiene actualmente la mayoría de los educadores es de $1,750 y no ha sido enmendado desde el 2008. (Alex Figueroa Cancel)

La manifestación en el Capitolio no fue la única que se reportó este viernes. (Alex Figueroa Cancel)

El magisterio enfatizó en que continuarán su lucha y sus reclamos hasta que las promesas que han recibido sobre su salario sean una realidad. (Alex Figueroa Cancel)

“El primero de julio todos los maestros van a recibir un aumento de $1,000. En los últimos 10 años, la única administración que ha logrado aumentar el salario a los servidores públicos es la administración de Pedro Pierluisi. Reconocemos que ese ajuste no es el que todos quisiéramos, pero entendemos que es un paso hacia la dirección correcta”, dijo Marrero Díaz a El Nuevo Día.

El aumento salarial será sufragado en un inicio con dinero federal del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés).

“Tuvimos una interpretación favorable del secretario del Departamento de Educación federal, Miguel Cardona, y nos confirmó que podíamos usar esos fondos. Precisamente, uno de los usos elegibles bajo las guías de estos fondos, es que se pueden proveer para dar aumentos de salarios y mejores compensaciones a los maestros a raíz del COVID-19″, detalló el secretario de Estado.

La desconfianza del magisterio hacia el gobierno

Por su parte, la maestra Joyce Martínez Rodríguez insistió en su desconfianza ante el gobierno y coincidió con sus compañeras maestras en que le parece sumamente doloroso que el Estado no tome en cuenta los costos de ser docente en Puerto Rico.

“No creemos en engaños. Estamos claros que es algo temporero. El Departamento de Educación no paga todo lo que nosotros hacemos como maestros”, dijo Martínez Rodríguez, al explicar que la mayoría de sus materiales de Teatro los ha tenido que costear de su bolsillo.

Además, el maestro Elmir Alvarado detalló que su escuela en Guayama es un plantel en el que la mayoría de los maestros sobrepasan los 25 a 27 años de servicio. Asimismo, denunció que la clase magisterial no debe pagar por “la debacle del sistema de retiro de maestros”.

“Aunque, ahora mismo, el aumento es importante debido al alto costo de vida. No obstante, preferimos más que se garantice el retiro digno de un maestro como es mi caso, que mi pensión no va llegar ni a los $1,500. Estamos hablando de que no es que seamos malagradecidos con el aumento, pero queremos también que no se toquen las pensiones”, comentó Alvarado.

En la zona metropolitana, también otros docentes se manifestaron e invitaron al pueblo a unirse a la marcha masiva que convocó la Federación de Maestros de Puerto Rico para mañana, miércoles, desde las 8:00 a.m.

“El gobernador con una mano nos engaña y con la otra nos insulta. Nosotros tenemos que defender el país y en ello se nos va la vida, y, por eso, estamos exigiendo un pago digno y la defensa del retiro”, declaró Alexis Iván Calderón, maestro de Inglés de la Escuela Gabriela Mistral, en Puerto Nuevo.

Del mismo modo, Norys González, maestra de la Escuela Antonio S. Pedreira, en Puerto Nuevo, dijo que el aumento temporero le parece una estrategia para controlar las manifestaciones de los maestros y denunció que no es una solución al problema del magisterio.

“La desconfianza está a su máxima expresión. No creemos nada en lo que dice el Departamento de Educación porque te dicen algo hoy, y mañana es otra cosa. Hay millones de dólares en el Departamento, pero eso nunca llega a los salones. El mantenimiento es el que nosotros le damos”, sostuvo González al mencionar que está por retirarse al estar cansada de la desconsideración por parte del sistema de educación.

“No nos detiene nada. Queremos que él se siente a escuchar nuestros reclamos porque de eso depende nuestra calidad de vida”, manifestó, por su parte, Esther Cáceres Rivera, maestra de Kindergarten con 26 años de experiencia.