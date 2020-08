La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCH), María Conte Miller, advirtió anoche que si el Senado no da paso al Proyecto de la Cámara 2075 que dispone la salida de la entidad del Departamento de Seguridad Pública, renunciará a su puesto.

Aunque la Cámara de Representantes dio paso a la medida en junio, el proyecto que la gobernadora Wanda Vázquez Garced incluyó en la convocatoria de la Sesión Extraordinaria no ha prosperado.

“De ninguna manera quiero que esto se oiga como algo en que yo pretenda hacer pensar a nadie que soy la única persona que puede resolver esto, pero si esto no lo aprueban, yo, lamentablemente, no puedo (seguir en la dirección) por mis convicciones morales, profesionales, porque sé que es lo que uno le conviene a Forenses y yo no puedo darle falsas expectativas a la gente”, subrayó en una entrevista televisiva en el programa Jugando Pelota Dura (Univisión Puerto Rico).

De acuerdo con Conte Miller, la estructura del DSP provoca que los procesos de contratación y compras sean “muy lentos”, por lo que entiende que esa burocracia entorpece su labor. Aunque Forenses funcionaba como una entidad gubernamental independiente, en 2017 fue agrupada bajo el DSP por iniciativa del exgobernador Ricardo Rosselló.

“Nosotros hemos estado haciendo malabares para que la operación continúe y la operación ha continuado de manera normal, pero yo me siento con la autoridad de hacerle un reclamo, y más que un reclamo una súplica al Senado de Puerto Rico, para que por favor atienda este proyecto porque al negociado se le va la vida en esto”, precisó.

La medida que defiende Conte Miller fue referida el 25 de junio a la Comisión de Seguridad Pública del Senado que preside el senador Henry Neumann. El legislador dijo la semana pasada a El Nuevo Día que no ha decidido si recomendará la aprobación del proyecto y advirtió que este abririría la puerta a que otros negociados quieran salir de la agencia sombrilla. Asimismo, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, consignó su rechazo al proyecto, pese a que la gobernadora sí lo respalda.

Conte Miller fue designada como comisionada del NCF en octubre de 2019 por Vázquez Garced en medio de una crisis operacional por, entre otras cosas, un retraso en las autopsias.

“Así como yo dije que un mes iba a resolver el asunto de los cadáveres y cumplí, soy una persona de palabra. Igual no puedo continuar fungiendo como comisionada en un asunto que yo sé que no funciona”, acotó la comisionada.