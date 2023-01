Por la “impunidad” e “inacción” frente a “un crimen ambiental de grandes proporciones”, la representante Mariana Nogales estableció un campamento cerca de la entrada principal de los proyectos del desarrollador Carlos Román González sobre la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla, donde permanecerá “hasta que sea necesario”, con miras a que se detengan las obras y se remedien los presuntos daños.

Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana, montó el denominado Campamento Pelícano el lunes y ayer, al cumplirse las primeras 24 horas, destacó “la discusión pública” y agradeció el apoyo de residentes y grupos ambientalistas.

Asimismo, emplazó a que entidades como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), el Municipio de Aguadilla y el Poder Judicial “actúen” sobre los distintos trámites o procedimientos que tienen ante su consideración con denuncias contra Román González y sus proyectos.

Román González es dueño de Aguadilla Pier Corp., que promueve un puerto de recibo de combustible en el antiguo Muelle de Azúcar. En abril de 2020, la EPA llegó a un acuerdo de sanción administrativa con RL Partners, que había adquirido el terminal en marzo de 2018, por incumplir con disposiciones de la Ley federal de Agua Limpia, lo que resultó en una sanción civil de $16,200. El pasado 20 de mayo, el DRNA determinó que Aguadilla Pier Corp. erigió ilegalmente (sin permiso) dos estructuras –gazebo y establo para caballos– sobre la cueva, por lo que ordenó su demolición en o antes de 30 días, pero eso no ha ocurrido.

Román González también es presidente de The Cliff Corp. y Grupo Caribe, LLC, que construyen el condo-hotel The Cliff Villas Hotel and Country Club. El pasado 27 de junio, la EPA les ordenó cumplir con la Ley federal de Agua Limpia y el permiso general de construcción para las descargas de escorrentías de aguas pluviales del proyecto. “Actualmente, la EPA todavía tiene un caso activo con The Cliff Corp. y Grupo Caribe, LLC con respecto a su cumplimiento con la Ley de Agua Limpia”, dijo ayer la portavoz de la dependencia federal en la isla, Brenda Reyes.

“La estrategia de este destructor, porque no se le puede llamar desarrollador, es fragmentar los proyectos porque, de esa manera, también fragmenta las declaraciones de impacto ambiental y no tiene que ofrecer la información completa al DRNA. Son, al menos, cuatro proyectos con impactos distintos, pero igualmente terribles”, expresó, por su parte, Nogales, en entrevista con El Nuevo Día.

La representante le imputó a Román González “la destrucción” de la cueva y un mogote, “la invasión y destrucción” de la servidumbre de las vías del viejo tren de circunvalación, “el continuo fluir” de sedimentos y escorrentías por actividades de remoción de corteza terrestre y relleno, y “la destrucción, obstaculización y apropiación” del camino público Cuesta Los Lazos.

Igualmente, lo acusó de “callar a los políticos de turno con jugosos donativos”, incluido el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, a cuyo comité dio $800 en 2021, según la Oficina del Contralor Electoral. “Carlos Román González se ha agenciado impunidad total”, declaró Nogales.

Por escrito, Aguadilla Pier Corp. reiteró que, “hace varios meses”, sometió la solicitud de permiso demoler el gazebo en el área del Muelle de Azúcar y está “a la espera” de que la OGPe lo emita “para comenzar la demolición de la estructura”.

En cuanto a The Cliff Villas Hotel and Country Club, la compañía indicó que “pertenece a otra corporación” y “el mismo cuenta con todos los permisos para su desarrollo, y nada tiene que ver con el área donde ubica el gazebo”.

Por su parte, el Municipio de Aguadilla envió copia de una carta, con fecha del pasado 10 de agosto, en la que se le ordena a Román González, “de forma inmediata”, la demolición de las estructuras sobre la cueva, y resalta que el caso se remonta a una demanda civil incoada en 2019.

De acuerdo con demoler

Ayer, el gobernador Pedro Pierluisi endosó la gestión del DRNA al ordenar la demolición de estructuras sobre la cueva Las Golondrinas, y dijo que dará seguimiento a la secretaria Anaís Rodríguez para que se cumpla con la directriz.

“Sé que la secretaria fue muy diligente atendiendo este asunto y, cada vez que tiene que recurrir a los tribunales, recurre a los tribunales. Así que yo lo que puedo hacer es conversar con la secretaria para asegurarme que se le da seguimiento a ese permiso de demolición que está pendiente”, sostuvo, al reconocer que la OGPe es la autorizada en ley para emitir el documento.

“Así que tendremos que, entonces, darle seguimiento a OGPe para ver cuál es el estatus de ese permiso para la demolición, porque estoy de acuerdo”, agregó.

También por escrito, la OGPe informó que la demolición está “en la etapa inicial de evaluación”, en la que el documento ambiental se circula entre las agencias concernidas a través de una recomendación ambiental o REA. Al momento, la REA está pendiente ante el Instituto de Cultura Puertorriqueña, a quien se le “está dando seguimiento”.

“Una vez completadas las recomendaciones, se procede con la solicitud de declaración ambiental, en donde se determina si el proceso es a través de una declaración ambiental o declaración de impacto ambiental. Si se determina que es una declaración ambiental, se emite el documento final y será entonces que se podrá radicar el permiso de demolición”, explicó.

La OGPe añadió que el permiso se radicará usando el Single Business Portal, para ser considerado por la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Aguadilla.

Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta nota.