En una carta abierta al presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao, 17 organizaciones médicas y de salud se solidarizaron con los reclamos de los sectores académicos y profesionales que han rechazado el nombramiento de Ilka Ríos Reyes y exigido su destitución como rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

“Independientemente de los argumentos a favor o en contra de la redesignación de la doctora Ilka Ríos Reyes como rectora en propiedad, es evidente que este nombramiento ha causado una seria desestabilización de gobernanza del RCM. Esto podría colocar en una situación muy vulnerable a todas las escuelas del recinto y sus procesos académicos y de adiestramiento, incluyendo a los 37 programas de residencia y subespecialidad médica”, subrayaron las agrupaciones en su misiva, con fecha de ayer, miércoles.

Entre las entidades que firman con su logo, están el Colegio de Médicos Cirujanos, el Colegio de Emergenciólogos, la Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, la Academia Puertorriqueña de Neurología y la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes.

PUBLICIDAD

“El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico es la cuna principal de educación y formación de profesionales de la salud, médicos especialistas y subespecialistas para Puerto Rico, por lo cual nos sentimos en la obligación de abogar en su defensa”, manifestaron.

El grupo –compuesto por profesionales de la salud, especialistas y subespecialistas de distintas ramas– recalcó que los programas del RCM, particularmente los 37 de residencia y subespecialidad médica, “proveen servicios de salud esenciales a nuestras poblaciones; servicios que instituciones privadas no podrían reemplazar”. En esa dirección, sostuvieron que afectar los programas resultaría, a su vez, en la desestabilización de las instituciones privadas.

La carta fue firmada, además, por la Sociedad Dermatológica, la Asociación de Médicos Pediatras en la Región Oeste, la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, la Sociedad Radiológica, la Sociedad de Nefrología, la Asociación de Urología, la Asociación Puertorriqueña de Médicos Alergistas, la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología y la organización Médicos Puertorriqueños para la Acción Climática.

De forma unánime, las entidades que firmaron la carta mostraron su preocupación en torno al efecto que pueda tener el nombramiento de Ríos Reyes en las acreditaciones, el hecho de que no sea destituida y la inestabilidad que la situación ha provocado en el RCM.

“Ya conocemos el impacto negativo que tiene perder la acreditación de un programa de especialidad y del gran esfuerzo que conlleva restablecerlo”, sentenció el grupo.

Además, las entidades apuntaron que “el sistema de salud de Puerto Rico enfrenta una grave crisis y las consecuencias de la situación generada con este nombramiento son un serio agravante que afecta a toda la población. Necesitamos urgentemente fortalecer nuestro RCM y, para eso, es imprescindible proveerle los recursos que necesita y seguir los procesos democráticos de gobernanza”.

PUBLICIDAD

/

En entrevista con El Nuevo Día, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz, endosó la petición de los estudiantes del RCM de que se destituya a Ríos Reyes del cargo de rectora, al plantear que urge que dicha posición sea ocupada por una persona que genere consenso entre todos los componentes de un campus médico indispensable para el sistema de salud del país.

“Responsablemente, ante esta situación, sugeriría que la doctora se retire de su puesto, porque no es meramente una voz única la que está hablando, no es una persona individual que está molesta con ella, estamos hablando de la facultad, estamos hablando de profesionales de mucha reputación, estamos hablando del estudiantado”, subrayó Díaz.

En medio de un paro indefinido y manifestaciones de la comunidad estudiantil y de facultativos del RCM, Ferrao ha insistido en mantener a la doctora como rectora. El paro se inició oficialmente el miércoles, desde las 7:00 a.m., y continúa este jueves con protestas en las que estudiantes y facultativos se turnan, al tiempo que prestan sus servicios de salud a pacientes en sus respectivas residencias médicas, oficinas y clínicas.

“Tiene que haber un sentido de introspección y de entender que, si ella es un ente disociador, en este momento eso va a continuar por mucho tiempo, mientras ella esté ahí”, planteó Díaz.

El cardiólogo agregó que “como presidente del Colegio, y como exestudiante del RCM, primero me apena mucho la situación. Esto, verdaderamente, no debió haber ocurrido. Debería resolverse esta situación lo antes posible, no se merece eso ni el estudiantado de Ciencias Médicas ni el pueblo de Puerto Rico ni los pacientes que dependen de la preparación de todos estos profesionales”.

PUBLICIDAD

Mientras, el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, el doctor Raúl Ortiz, indicó que “la postura del Colegio en ese caso es completamente neutral”.

“Primero que nada, ella (Ríos Reyes) es una colegiada, tengo colegiados de ambas partes. El Colegio en este punto se va a mantener neutral, vamos a dejar que los procesos prosigan. Me preocupo como todo ciudadano y como presidente también, pero me mantengo completamente neutral”, manifestó en declaraciones a este medio.

La doctora Ríos Reyes es catedrática de la Escuela de Medicina Dental del RCM.