Naranjito - Llovía a cántaros cuando un estruendoso ruido, como si un árbol se quebrara, alertó a María Matos de que algo en su residencia no estaba bien. En cuestión de segundos, la mujer de 59 años vio cómo una de las paredes de madera que conforman su sala cedió ante un deslizamiento de terreno.

Pasó a eso de las 5:00 de la tarde del pasado lunes en el camino Los Matos, del sector La Maya, en el barrio Anones, de Naranjito, tras varias horas de intensas e incesantes lluvias, como resultado del paso del ahora huracán Earl por el norte del archipiélago. Ella estaba en su cuarto cuando escuchó el sonido.

“Salgo a la sala y ahí es que veo que estaba todavía la pared en movimiento entrando hacia la casa. Rápido, salí de la casa. Me puse a salvo”, contó hoy, miércoles, frente a su hogar aún inhabitable.

Sin embargo, mientras esperaba el auxilio de sus vecinos —a quienes logró llamar, así como al Sistema de Emergencias 9-1-1— temió por su vida, pues lo que ocurría superaba los estragos que ocasionó el huracán María, cuando hace casi cinco años azotó a Puerto Rico como un ciclón categoría 4.

PUBLICIDAD

“En María se había bajado la montaña, pero no había sido tan fuerte como esto. El ver el terreno en movimiento, le provoca a uno terror porque si uno queda sepultado, yo sabía que ahí uno no sobrevive. Me dio terror, pero salí corriendo de ahí”, recordó.

El peligro no culminó ahí. Las lluvias continuaban y el terreno seguía cediendo cuesta abajo hacia la residencia de Matos y había obstruido la única salida para salir de la zona. La casa no posee una puerta trasera. Al otro lado del lodo solo queda un barranco que da hacia una quebrada, la cual, desde las alturas, no se alcanza a ver.

“Unos vecinos me ayudaron a salir por el risco. Me sacaron y varios vecinos me amarraron, me halaron y me subieron”, relató la naranjiteña.

Aunque solo se le dañaron los muebles, Matos reclamó ayuda para poder estabilizar el talud, pues teme que, tras rehabilitar la pared, con otras lluvias el deslizamiento sea peor.

“Lo que me preocupa es mi seguridad”, aseguró.

/

Una geóloga del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales visitó hoy la residencia, entre las primeras recomendaciones está el no volver a habitar la casa hasta que se tomen las medidas pertinentes con la montaña aledaña.

Esta mañana, el terreno desprendido aún continuaba húmedo y se lograban ver algunas escorrentías que, según los expertos, pudieron haber sido el detonante.

“Ya se están haciendo las evaluaciones e inspecciones, ya se visitó (el hogar), para ver alguna ayuda que se le pueda brindar”, sostuvo el alcalde novoprogresista Orlando Ortiz Chevres.

PUBLICIDAD

Otro desprendimiento de terreno, por las lluvias, afectó a un comerciante del municipio.

“Tiene su carrito de hotdogs en la parte de atrás de su residencia. Bajó un deslizamiento y con la cantidad de agua se le dañó todo lo que tenía, toda la mercancía. Me envió un mensaje anoche casi llorando”, indicó el ejecutivo municipal.

Ortiz Chevres mencionó que visitaron la residencia y que brigadas lograron limpiar el área. Espera poder brindarle ayuda al pequeño empresario.

Carreteras afectadas

La intensa precipitación también impactó negativamente un vado ubicado en la PR-815, que se socavó debido a las escorrentías. La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen M. Vélez Vega, visitó esta mañana el área.

“El vado se afectó con las lluvias. Está socavado por debajo de la carretera. Lo vamos a mantener cerrado”, apuntó.

Un equipo regional de la agencia también se trasladó a la zona para hacer las evaluaciones iniciales. No obstante, como aún tiene demasiada agua, no pudieron terminar las inspecciones. Esperan que mañana, jueves, puedan hacer la evaluación final.

“Ya este proyecto es uno de los daños que se identificaron con FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y está bajo diseño. Lo que vamos a hacer es trabajar con el diseñador para que venga a actualizar con las condiciones existentes y acelerar ese trabajo para reabrir”, explicó Vélez Vega.

“Probablemente, vamos a hacer mitigación en lo que podemos determinar si se puede acelerar este diseño para construcción o si podemos acelerar el diseño como una emergencia”, añadió.

PUBLICIDAD

Otras carreteras que sufrieron desprendimientos y que afectaron el tránsito fueron la PR-814 y la PR-152, donde anoche un tronco cayó y afectó una línea primaria de energía eléctrica. LUMA Energy atendió la situación.

Asimismo, una fuerte congestión vehicular se presentó ayer en la PR-152 luego que derrumbes en la PR-167 impidieran el tránsito, por esa ruta, entre Naranjito y Comerío.

“Los desprendimientos hicieron que varias personas quedaran pilladas en sus vehículos y cerraron la carretera. Eso provocó que los conductores tuvieran que tomar la PR-152″, explicó el comisionado de la Policía Municipal, Ángel Rodríguez Medina.

Sin embargo, explicó el funcionario, cuando llueve, las escorrentías llevan hasta esa vía piedras provenientes de un proyecto en disputa y “tapa el poceto de agua pluvial”, lo que provoca que los vehículos transiten muy lentamente por la zona.

Querellas en todos los barrios

Todos estos incidentes provocaron que el Departamento de Educación diera la directriz para que las clases de hoy en las escuelas de Naranjito se llevaran a cabo de manera virtual o asincrónica.

“Ante esa situación, recurrí al gobernador (Pedro Pierluisi) y le recomendé que suspendiera las clases para evitar que guagua escolares llenas de niños se arriesgaran a pasar por estas vías que no son seguras”, dijo el alcalde.

Además, Ortiz Chevres resaltó que ha recibido querellas de sucesos por las lluvias en todos los barrios del municipio.

“Son las áreas más altas —Anones y Barrio Nuevo— las que más querellas han reportado dado que las escorrentías bajan fuerte desde las montañas”, explicó.

PUBLICIDAD

Llamado a la prudencia

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan recibió ocho reportes de deslizamientos ayer en Naranjito. La región, junto a Comerío, ha recibido sobre ocho pulgadas de lluvia en los pasados tres días.

El meteorólogo Carlos Anselmi le explicó a El Nuevo Día que, por las lluvias de los pasados días, los suelos ya se encuentran saturados, por lo que cualquier precipitación podría provocar más deslizamientos en áreas elevadas y montañosas.

El huracán Earl ya se alejó de nuestra zona; no obstante, un cambio en la dirección del viento, combinado con la humedad, el calor diurno y la brisa marina son los causantes de estos aguaceros a lo largo de la Cordillera Central y al norte del país.

“El viento está bien leve y continúa del suroeste, esto aumentará el riesgo de observar inundaciones urbanas en el área metro y noreste. No se puede descartar que, como los vientos están tan leves, los aguaceros se muevan lentos o se queden estacionarios sobre las áreas en las que se desarrollen”, precisó el meteorólogo.

Meteorología espera que el patrón de calor en las mañanas y aguaceros en la tarde continúe durante el resto de la semana. Sin embargo, los modelos proyectan un cambio en la dirección del viento a partir del viernes, razón por la que podría cambiar al oeste el foco de los aguaceros en las tardes, como es habitual.

El alcalde de Naranjito, por su parte, alertó a sus ciudadanos a ser prudentes.

“Le exhorto a la ciudadanía a tener mucha precaución, que se queden en sus casas si no tienen que salir. Tengan mucha paciencia, pero, sobre todo, mucha precaución cuando estén conduciendo”, aconsejó.

PUBLICIDAD

Además, sugirió a los ciudadanos que viven cerca de cuerpos de agua a estar vigilantes a las escorrentías, pues la residencia podría estar en peligro si se salen de su cauce.