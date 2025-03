“Salgo porque me llama la vecina, y hay un olor supermegafuerte, como cuando hay insecticida, que fumigan las casas, pero de una manera exponencial. Me provocó un dolor de cabeza súbito, un dolor de garganta. En tres minutos que estuve afuera, le dije a mi vecina ‘perdóname, pero te tengo que dejar’. No podía con eso, porque fue una cosa bien de golpe. Ella me comenta que tuvo que llamar a su hija, porque ella (la vecina) estaba cuidando al nieto de año y medio, y tuvieron que correr con el bebé porque le dieron vómitos”, describió Rosa Linda Ramos Medina, maestra de la escuela Federico Degetau y residente en el barrio Factor de Arecibo.