Un aumento en los casos de micoplasma, muchos mal diagnosticados, activó una alerta en la comunidad médica, particularmente entre los pediatras que se han encontrado con un alza de pacientes pidiendo la prueba por exigencias de las escuelas de sus hijos.

“El examen de sangre no es preciso ni certero. Puedes tenerlo, sin síntomas. Como hemos notado que muchas escuelas lo están pidiendo, escribimos una carta explicando la situación”, comentó el doctor Gerardo Tosca, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría.

La carta, fechada el pasado 5 de mayo, advierte que los pediatras han notado un alza de padres pidiendo las pruebas de COVID-19, influenza, virus sincitial respiratorio y micoplasma cuando sus hijos enferman o estuvieron en contacto con otro estudiante enfermo. La situación, explicó Tosca, es que muchos planteles escolares requieren que el estudiante muestre el resultado negativo de estas pruebas para poder volver a clases.

“La prueba para mide anticuerpos y puede permanecer reactiva por muchos meses luego de una infección. Los pediatras rara vez enviamos esta prueba, pues no ofrece certeza de que la infección actual es por ese organismo y rara vez va a cambiar el tratamiento. Más bien, obtenemos un historial y hacemos un examen físico para determinar si el paciente presenta un cuadro clínico compatible con esta bacteria y amerita algún tipo de tratamiento o laboratorio”, indica la carta.

Por eso, la carta -que tiene el endoso de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, la Asociación de Médicos Pediatras de la región Oeste, el capítulo local de la Academia Americana de Pediatría y AMPRE (Asociación de Médicos Pediatras de la región este)- reitera que “la prueba para detección de Mycoplasma NO DEBE de realizarse rutinariamente”. Además, advierte que un estudiante contagiado con COVID-19 puede arrojar positivo a la prueba “por meses”, aunque el estudiante ya no esté infeccioso. Por eso, reiteran los pediatras, no se le debe requerir a los estudiantes el resultado de la prueba para poder regresar a clases presenciales.

“Con la micoplasma el cuerpo lo elimina, sin antibióticos, a menos que sea pulmonía por micoplasma”, dijo Tosca, quien explicó que a personas que llevan dos a tres semanas con tos que no mejora se les debe realizar una placa de pecho para descartar que no tenga lo que se conoce como “walking pneumonia”.

Tosca reiteró que actualmente no hay ningún brote de micoplasma en Puerto Rico, como ya ha reiterado el Departamento de Salud. El problema de darle antibióticos a personas mal diagnosticadas con micoplasma, cuando ya la infección no está activa, es que puede desarrollar resistencia al antibiótico recetado, que usualmente es Azitromicina (Zithromax).

“Una persona puede estar ocho a diez meses dando positivo a micoplasma”, insistió Tosca, quien comentó que también están circulando otros tipos de catarros comunes (como rinovirus y adenovirus) que no necesitan antibióticos sino medicamentos anticatarrales para aliviar síntomas.

“A medida que haya más personas sin mascarillas van a aumentar los catarros comunes”, indicó el pediatra, quien comentó que debido a la pandemia de COVID en lo primero que se sospecha cuando una persona presenta síntomas respiratorios es en COVID, pero no todos los casos son producidos por este virus.

El doctor Carlos Díaz, recién electo presidente del Colegio Médico, indicó que los síntomas de micoplasma se parecen a los de COVID, como tos, congestión nasal y fiebre. Por eso, dijo, es importante hacer la prueba para identificar el origen de la enfermedad de la persona afectada.

“Ha aumentado la incidencia, especialmente en niños”, sostuvo.

La manera de saber si la persona tiene una infección reciente o no es a través de los anticuerpos en sangre. Si el IgM sale positivo es que la infección es reciente, mientras que si se identifica por IgG es que la persona tuvo en alguna ocasión la enfermedad, pero no es una infección activa.

La licenciada Ilia Toledo, del Laboratorio Clínico Toledo, coincidió en que la persona afectada con micoplasma puede seguir dando tiempo meses después de haberse infectado, pero ya no es contagiosa. Coincidió en que urge precisar esto para que no se le de antibióticos a personas que ya no son infecciosas y ya pasaron la enfermedad. Por eso, además de los resultados de la prueba, es importante la evaluación clínica del paciente.

“Estamos tratando de conseguir una prueba más confiable, como la de PCR, que sea más precisa”, indicó.

Toledo advirtió que, además de COVID-19, influenza y micoplasma, siguen circulando los catarros comunes y las alergias. Resaltó que en los próximos días se espera que Puerto Rico esté arropado por una nube de Polvo del Sahara, lo que afecta adversamente a personas con condiciones respiratorias, como los asmáticos.

“Por eso es importante que sigan usando las mascarillas”, reiteró.