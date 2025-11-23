Opinión
23 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miguel Romero anuncia mejoras en el Parque Adolfo Dones y el Polideportivo Rebekah Colberg

Los trabajos requieren una inversión de unos $13.9 millones en fondos federales y municipales

23 de noviembre de 2025 - 1:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde de San Juan, Miguel Romero, anuncia el inicio de los trabajos en dos parques de la capital rodeado de estudiantes de la Escuela del Deporte de San Juan. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Con una millonaria inversión de fondos municipales y federales, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció este domingo el inicio de los trabajos de reconstrucción del Parque Lineal Adolfo Dones y el Complejo Polideportivo Rebekah Colberg.

Ambas instalaciones recreativas sufrieron daños a causa del paso del huracán María, en 2017. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) asignó dinero para su rehabilitación, pero Romero Lugo destacó que no era suficiente para el trabajo que se requiere.

La política pública de nuestra administración va dirigida a no tan solo atender los daños del huracán María, sino a poner estas instalaciones al día, que estén bien preparadas, bien mantenidas, bien renovadas, para que nuestra ciudadanía, tanto estudiantes, adultos mayores, personas que quieran utilizar estos parques, puedan hacerlo. Por esa razón, nosotros, además de los recursos que tenemos, que recibimos por razón de los daños que causó el huracán, pues también añadimos fondos municipales”, expresó el ejecutivo municipal, en conferencia de prensa.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció el inicio de las obras de reconstrucción y mejoras al Parque Lineal Adolfo Dones y al Complejo Polideportivo Rebekah Colberg.Ambas instalaciones recreativas sufrieron daños a causa del paso del huracán María, en 2017.“La política pública de nuestra administración va dirigida a no tan solo atender los daños de huracán María, sino a poner estas instalaciones al día, que estén bien preparadas, bien mantenidas, bien renovadas", expresó Romero.
1 / 7 | Así quedarán el Parque Lineal Adolfo Dones y el Complejo Polideportivo Rebekah Colberg de San Juan. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció el inicio de las obras de reconstrucción y mejoras al Parque Lineal Adolfo Dones y al Complejo Polideportivo Rebekah Colberg. - Suministrada

Los trabajos en ambas instalaciones conllevarán una inversión de unos $13.9 millones, de los cuales unos $11.6 millones provienen de fondos municipales. El alcalde precisó que FEMA asignó cerca de $931,000 para el parque lineal y poco más de $1 millón para el polideportivo.

“Cuando comparas las mejoras que había que hacer, el rediseño de la entrada para hacerla más segura, atención a otras áreas del parque que era necesario atender más allá de reemplazar dos o tres cositas que se habían afectado por el huracán, pues queríamos ponerlo al día como nuestra gente merece”, sostuvo Romero Lugo, al hablar de los trabajos en el Adolfo Dones.

En ambas instalaciones, se reemplazarán postes y luminarias, se repararán los baños, se instalarán sistemas de vigilancia electrónica y se reconstruirán los espacios de estacionamiento. Además, se restaurarán accesos y rampas para estar en cumplimiento con la ley federal de Estadounidenses con Impedimentos (ADA, por sus siglas en inglés).

“Es un proyecto que corre la avenida completa hasta la Torre (de la UPR)”, dijo el alcalde de San Juan, Miguel Romero, sobre la transformación de la emblemática avenida Universidad, en Río Piedras.La Plaza de Mercado de Río Piedras tendrá una “renovación total”, según Romero.En la segunda fase de mejoras a las aceras de Condado –con una inversión de $17.7 millones–, el Municipio trabajará la avenida Ashford.
1 / 12 | Transformación en San Juan: así lucirán Río Piedras, Santurce, Miramar y Condado. “Es un proyecto que corre la avenida completa hasta la Torre (de la UPR)”, dijo el alcalde de San Juan, Miguel Romero, sobre la transformación de la emblemática avenida Universidad, en Río Piedras. - Captura

En el Parque Lineal Adolfo Dones, además, se llevará a cabo un proyecto de siembra de vegetación nueva y reforestación, la reconstrucción de la torre de observación, mejoras a los concesionarios y al área de juegos de niños, y la instalación de equipo de gimnasio al aire libre.

Romero Lugo destacó que la reconstrucción incluirá trabajos en los accesos al parque lineal desde el Ramal 8 y la avenida Simón Madera para hacerlos más seguros. El costo total será unos $6 millones.

Mientras, en el Complejo Polideportivo Rebekah Colberg se construirá una plazoleta nueva de entrada con pórtico, se renovará el sistema de protección contra incendios, se reubicará el gimnasio exterior y se harán mejoras a las verjas y al sistema de manejo de escorrentías.

Del mismo modo, se sustituirá la superficie de la pista atlética y se modernizarán las gradas, tanto con la reparación de áreas en acero y la instalación de un elevador y espacios designados para personas con impedimentos.

“Esto es algo que, en cada proyecto que desarrollamos, estamos fijándonos. Todo el mundo tiene derecho, independientemente de la diversidad funcional que pueda experimentar, de accesar los parques. Los parques son para toda la ciudadanía”, apuntó el alcalde.

La inversión requerida en el Rebekah Colberg es de $7.9 millones. Los trabajos en esta instalación deportiva beneficiarán, de forma particular, a los 275 estudiantes de la Escuela del Deporte de San Juan y 65 atletas que entrenan en el lugar.

Romero Lugo entregó este domingo las órdenes de proceder a las empresas contratadas para la construcción, inspección y manejo de proyectos, entre otros. Indicó que los trabajos de construcción comenzarán en diciembre, y estima que se extiendan por unos 12 meses.

“Esto tiene que quedar espectacular, de show, no queremos excusas. Queremos que sea rápido y que la gente pueda sentirse orgullosa del trabajo que se ha estado haciendo”, expresó el alcalde a los representantes de las firmas a cargo de los trabajos.

Anunciaron unos 455 metros de extensión en la avenida Universidad con un rediseño que amplía las aceras para priorizar a los peatones.La avenida Universidad integrará arquitectura paisajista para proveer sombra, postes inteligentes, esculturas alusivas a Río Piedras y áreas de estacionamiento estratégico para evitar la aglomeración de vehículos en los contornos de la vía.El mismo fue construido en 1958 por el arquitecto alemán que le da nombre.
1 / 7 | Inversión de $32 millones: así se verá Río Piedras tras proyectos anunciados para su rehabilitación. Anunciaron unos 455 metros de extensión en la avenida Universidad con un rediseño que amplía las aceras para priorizar a los peatones. - Suministrada
