Miguel Romero exige que se investiguen las intervenciones de agentes migratorios en San Juan

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, exigió este lunes que se investiguen las intervenciones que realizaron agentes de inmigración en comunidades sanjuaneras en los pasados días, a la vez que reafirmó que las autoridades municipales no colaborarán con acciones de control migratorio.

“La autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias no constituye una autorización para intimidar comunidades ni para atropellar los derechos de las personas. Rechazo cualquier actuación que implique amenazas, uso injustificado de la fuerza o trato degradante. Las denuncias sobre lo ocurrido este fin de semana requieren explicaciones claras y una investigación seria por las autoridades competentes”, señaló Romero Lugo, en declaraciones escritas.

El alcalde de San Juan condenó así las intervenciones en las que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en áreas como Barrio Obrero y Villa Palmeras, en Santurce, en las cuales detuvieron a vecinos de nacionalidad dominicana, de acuerdo con relatos de residentes.

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“Mi instrucción a la Policía Municipal y a las dependencias del Municipio de San Juan es clara: no participarán ni prestarán apoyo a estos operativos de control migratorio. Nuestra responsabilidad es proteger la vida, atender emergencias y velar por la seguridad de todas las personas en nuestra ciudad”, estableció.

Captan arresto de una persona por agentes de ICE en Barrio Obrero Vecinos expresaron sentirse angustiados y vivir con incertidumbre ante la presencia de los agentes en la comunidad.

Los operativos de ICE en comunidades donde residen inmigrantes comenzaron el jueves, precisó el domingo la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés), Annette Martínez Orabona.

El alcalde indicó que reforzarán las iniciativas de orientación y educación que brindan a través de la Oficina de Ayuda al Inmigrante, así como los trabajos que realizan con organizaciones comunitarias y expertos en derecho.

“Las familias afectadas deben saber que pueden acudir al Municipio para recibir orientación y apoyo dentro de nuestras facultades legales”, señaló.

“Exijo a las autoridades federales que sus intervenciones se conduzcan con estricto respeto a los derechos constitucionales y al debido proceso de ley. Toda persona merece un trato digno, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. Igualmente, rechazo que se intimide a quienes observan o documentan pacíficamente actuaciones oficiales sin obstaculizar la labor de los agentes”, agregó.

El sábado, un agente de ICE amenazó a una integrante de la Colectiva Feminista en Construcción, mientras le apuntaba con un dispensador de gas pimienta a la cara, luego que dos miembros de la organización llegaran a Río Piedras para documentar una de las intervenciones de agentes migratorios. El agente le gritó: “Aléjate. Esto no te va a gustar. Aléjate”.

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“Esto no te va a gustar”: ICE amenaza a integrantes de la Colectiva Feminista Un video capta el momento en que un agente de ICE apunta con gas pimienta a una integrante del colectivo.

Romero Lugo afirmó su solidaridad con las familias que, señaló, “viven momentos de angustia e incertidumbre”. Asimismo, resaltó que la postura de su administración se ha mantenido igual desde enero de 2025, cuando expresó que los inmigrantes merecen “respeto, dignidad y un trato humano”.

“La comunidad inmigrante es parte de San Juan. Sus familias, su trabajo y sus aportaciones forman parte de nuestra vida cotidiana y del desarrollo de nuestra ciudad. No podemos permitir que el miedo se convierta en la rutina de comunidades enteras. En el Municipio, actuaremos con compasión, responsabilidad y determinación en defensa de la dignidad y los derechos de quienes viven en San Juan”, sostuvo el ejecutivo municipal.

Por su parte, el comisionado residente en Washington D. C., Pablo José Hernández, indicó que, desde el año pasado, ha exigido respuestas en torno a las intervenciones migratorias en Puerto Rico. Del mismo modo, resaltó su apoyo a medidas legislativas para limitar los espacios en los cuales se pueden realizar redadas y para exigir el uso de cámaras corporales a agentes, mientras se opuso a un aumento presupuestario para ICE.