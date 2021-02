El alcalde de San Juan, Miguel Romero, señaló hoy que refirió a la división de Auditoría del Municipio el acta notarial que se levantó sobre el hallazgo de suministros expirados en el coliseo Roberto Clemente y no descartó -tras esta primera evaluación- referir la información a alguna entidad gubernamental con facultad investigativa.

“Levantamos un acta notarial para que aquí no se preste y no haya espacio a planteamientos como los que está haciendo la exalcaldesa (Carmen Yulín Cruz). Esto se refirió a auditoría interna y si tras la auditoría interna se entiende que aquí hay un asunto que tiene que ser referido a una entidad competente, también se hará”, sostuvo el primer ejecutivo durante una conferencia de prensa.

Ayer, martes, el programa “Jay y sus Rayos X” reveló unos visuales de comida y otro equipo que fueron donados o comprados para atender la emergencia provocada del huracán María en el 2017 y los terremotos en el suroeste de la isla, pero nunca fueron entregados. Entre los artículos encontrados habían toldos azules, baterías, arroz, colchones, kit de primeros auxilios y agua.

“Lo que hemos hecho es levantar esa acta notarial y proceder a referirla al área de auditoría interna de San Juan para separar aquella que es comprada, donde se emitieron fondos públicos; aquella que fue donada y si hay alguna recomendación posterior para referir eso a alguna entidad gubernamental”, agregó.

Riposta Carmen Yulín

Por su parte, Cruz negó las imputaciones en contra de su administración y alegó que los alimentos hallados en el coliseo eran utilizados para la confección de almuerzos durante el período de la emergencia por el COVID-19 y que artículos -como los toldos y baterías- son parte de un equipo que mantuvo en resguardo ante la eventualidad de cualquier otra emergencia.

“Aquí hay problemas grandes y serios que resolver y para esto nos tenemos que unir todos y no nos vamos a unir si estamos buscando la cosa más pequeña. No, esto no es como el almacén de Ponce. ¿De verdad ustedes creen que yo pude haber tenido un almacén por cuatro años?”, sostuvo Cruz a través de una transmisión desde su página de Facebook.

Sobre lo que alegadamente se encontró en el Coliseo Roberto Clemente...

Señaló, además, que la denuncia no se levantó durante el proceso de transición simplemente porque ese material “no estaba allí, no existía”. “Existía la comida que había para cocinar”, planteó.

El Nuevo Día realizó un recorrido por dos de las áreas donde fueron encontrados los suministros junto a personal de la Capital. Aunque los alimentos expirados fueron decomisados, en los salones que permanecen bajo llave había agua, habichuelas, aceite, café, salchichas y jamonilla.

La primera visita del equipo de Romero al coliseo de San Juan fue el 25 de enero, confirmó el secretario del Municipio, Noel Mercado. De los alimentos hallados, fueron decomisados 2,384 libras, según copia de la certificación emitida por el Departamento de Salud. “Sencillamente, aquí se dejaron las cosas perder, las baterías, los mattress, el asunto este de la comida. Aquí no había un inventario de nada”, argumentó el ejecutivo municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Romero indicó que el Departamento de Desarrollo Social y Comunitario está evaluando los alimentos y el equipo no expirado para repartirlo entre entidades que así lo necesiten para, a su vez, asistir a la ciudadanía, como podría ser la Cocina Comunitaria de Cantera. “La exalcaldesa siempre va a buscar la viga en el ojo ajeno para no tener que dar explicaciones de su responsabilidad, de por qué eso quedó aquí, de por qué si la cocina no estaba funcionando desde agosto no se vino aquí a hacer un inventario de los alimentos…y que inmediatamente se pasaran a centros de envejecientes, a égidas que hay muchísimas en San Juan”, planteó el ejecutivo municipal.

Pierluisi emite directriz sobre suministros

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi no entró en los méritos de la denuncia. No obstante, sostuvo que impartió una directriz a su equipo de trabajo para que las agencias públicas hagan un inventario trimestralmente sobre los suministros que tienen almacenados.

“Queremos saber en tiempo real qué tenemos disponible y si hace falta algo poder ordenarlo, cosa de que si Dios no lo quiere viene algún evento catastrófico, algún siniestro, pues estemos preparados y esos suministros lleguen a su destino con la debida diligencia y premura”, expresó el primer mandatario.

Añadió que San Juan “está en buenas manos” con Romero y sabe que él hará la auditoria y referidos que procedan.

Romero niega imputaciones de despidos

Romero catalogó como “un invento” expresiones de la alcaldesa en las que denunció la cesantía de empleados, así como la cancelación de contratos transitorios.

El exsenador sí reconoció que -como ocurre con la llegada de una nueva administración- procedió a sustituir personal de confianza. “Fuera de eso sí ha habido renuncias de varias personas que no, necesariamente, están en ese grupo. Pero estar diciendo aquí que ha habido despidos, eso es completamente falso”, puntualizó.

Referente a los empleados transitorios, dijo que estos acuerdos se han renovado hasta el cierre del año fiscal en junio.

Cruz sostuvo en la transmisión virtual que “la ley 7 llegó a San Juan el 11 de enero”, en referencia al estatuto que conllevó el despido de miles de empleados públicos bajo la gobernación Luis Fortuño, administración para la cual Romero se desempeñó como secretario del Departamento del Trabajo.

Piden investigación en la Cámara

Mientras, trascendió hoy que el representante de la Palma Juan Oscar Morales radicó una resolución para investigar el hallazgo de los suministros. Al respecto, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, reafirmó que le darán -al igual que cualquier otra iniciativa- el trámite pertinente.

“Nunca, ni en minoría, hemos tenido oposición a las investigaciones…el cuatrienio pasado cuando la alcaldesa estaba en poder se pasaron un sinnúmero de resoluciones que no llegaron a nada, pero pasaron por los votos de nosotros”, dijo en referencia a la delegación popular.

Hernández no pasó juicio sobre lo ocurrido. “El problema a veces es que no ha llegado el proceso y estamos pasando juicio. Vamos a escuchar a las partes, vamos a escuchar al alcalde que debe tener un informa de transición”, subrayó.