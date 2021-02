La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, alegó este miércoles que los alimentos y artículos que la nueva administración de la capital encontró almacenados en el coliseo Roberto Clemente permanecían guardados para responder a alguna “emergencia inmediata”, a la vez que defendió que los suministros no se debían repartir por completo “si ya se cumplió con la necesidad”.

“En San Juan hay inundaciones urbanas y hay gente que se queda sin casa... eso se llama estar preparados”, defendió en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook. “En vez de estar contentos de lo que la alcaldesa de San Juan dejó suministros por si tuvieran una emergencia inmediata, hay que denunciarlo”.

Sobre los alimentos expirados, aseguró que estos eran utilizados para cocinar a empleados del ayuntamiento, iniciativa que, según ella, ya no se realiza.

“Ese arroz y esa agua la utilizábamos para hacer almuerzo o cena para nuestros empleados. Si usted no hace almuerzo y cena y mueve eso del lugar donde estaba, por supuesto que se va a dañar”, expresó al sugerir que el nuevo alcalde de la capital, Miguel Romero, debería asumir responsabilidad por lo ocurrido.

Asimismo, reclamó que las 21 lavadoras que hay en el coliseo se colocaron tras el impacto de los huracanes Irma y María en 2017 para que servidores públicos y ciudadanos del municipio lavaran su ropa en medio de la emergencia que dejó sin luz a la mayoría del país.

Imagen de las lavadoras localizadas en el coliseo Roberto Clemente. (GFR Media)

La existencia de estos suministros trascendió ayer en el programa “Jay y Sus Rayos X” (Telemundo) y mostraban desde toldos azules, paletas de botellas de agua, kits de primeros auxilios, arroz, habichuelas, baterías, y otros tantos artículos de primera necesidad. Todos expirados y algunos descompuestos.

El secretario municipal de San Juan, Noel Mercado, dijo en el programa televisivo que el ayuntamiento realizaría un acta notarial para evidenciar lo que encontraron.

De acuerdo con el ayuntamiento, los suministros fueron donados o comprados para atender la emergencia del huracán María, así como de los terremotos en el suroeste de la isla.

Cruz, sin embargo, reclamó que Romero no señaló el supuesto almacén durante las vistas de transición “porque eso no estaba ahí. No estaba ahí. Existía la comida que había para cocinar”.

“Esta administración lleva 40 días. Cuando nosotros salimos estaba todo en orden. Tan en orden estaba que el comité de transición tuvo acceso a irrestricto a todas las facilidades, visitaron las facilidades”, agregó.

La exalcaldesa también defendió que este almacén no se asemeja con el que un grupo de ciudadanos encontró en Ponce tras los terremotos de enero de 2020.

“¿Ustedes creen que yo voy a tener un almacén (abandonado) por cuatro años?”, cuestionó.

