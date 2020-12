Más de 4,000 personas ya se habían registrado temprano hoy para participar del evento masivo de pruebas de antígeno para detectar el COVID-19 llevado a cabo en los predios del Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. Cerca de las 11:00 de la mañana, se habían detectado 45 casos positivos con 1,463 pruebas administradas.

“Vamos a romper récord definitivamente con Bayamón”, anticipó la epidemióloga Fabiola Cruz, directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) del Departamento de Salud, en referencia a la cantidad de pruebas administradas en este tipo de eventos con el que el Sistema ya ha impactado a más de 38 municipios. Cruz subrayó que estaban preparados para administrar hasta 10,000 pruebas en el día de hoy.

“Esperamos que toda la gente que pueda venir, venga, porque estoy segura que tenemos la capacidad para poder realizar todas estas pruebas”, enfatizó.

En el evento estuvo presente el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, quien se mantenía atento a la operación, de cara a la planificación de la vacunación masiva de los residentes de la isla contra el COVID-19.

“En la última etapa (de vacunación), que es la población general, uno de los lugares que se va a utilizar, es este mismo centro, con una configuración distinta”, explicó el alcalde, al adelantar detalles de conversaciones con el ayudante general de la guardia Nacional, José Reyes. El Municipio también se prepara para la vacunación de unos 1,080 residentes encamados, de acuerdo con su registro.

Cruz, por su parte, sostuvo que el resultado de la logística y tecnología utilizada, que permitía un análisis en tiempo real, serviría también para medir qué ajustes serían necesarios de cara a los eventos de vacunación “y cómo vamos a poder mejorar la eficiencia de esos procesos”.

Para la administración de las pruebas de antígeno, las personas podían registrase en línea previo a llegar a los predios del Coliseo, o registrarse en la entrada del lugar en el espacio designado de carpas. Aunque una kilométrica fila de vehículos esperaba su turno, en los predios se instalaron 20 estaciones con el equipo de enfermería y epidemiología necesarios para administrar las pruebas y maximizar el tiempo.

La información que se recoge sale a las áreas de prueba y a su vez pasa al interior del Coliseo, donde tenemos un equipo de trabajo que son los que están contactando a las personas que están dando positivo”, explicó Carlos Santiago, director médico de Salud de Bayamón.

Saturados los sistemas de rastreo

El evento masivo de pruebas masivo se lleva a cabo en momentos de sobresaturación en los sistemas de rastreo, una tendencia observada en todos los municipios a través de la isla, explicó Cruz, debido al alza de casos sin freno desde noviembre

“Siempre buscamos entrevistar más del 80% de los casos en 24 horas, esa meta no se ha podido lograr con lo que pasó en el mes de noviembre y obviamente hemos visto entonces una disminución en la capacidad que puedan tener los sistemas para poder acaparar la cantidad de caso que hemos tenido”, relató la epidemióloga en declaraciones a El Nuevo Día.

“El impacto ha sido grande”, afirmó, al tiempo que advirtió que los efectos del alza, particularmente los relacionados al fin de semana en que se celebró el Día de Acción de Gracias, continuarán reflejándose en las estadísticas de contagio.

“Vamos a sufrir todavía ese impacto una semana más, dos semanas más, en lo que comenzamos a ver el impacto de la orden ejecutiva, si es que todos los ciudadanos la trabajan como se ha establecido y la seguimos”, enfatizó.

La epidemióloga se mostró esperanzada y confiada en que la llegada de la vacuna contra SARS-CoV-2, que se proyecta esté en la isla no más tarde de mañana, marque el inicio de un fin de la pandemia. Cruz indicó que las proyecciones son alcanzar un 60% de vacunación de la población en el verano de 2021, para lograr lo que se conoce como inmunidad de rebaño”.

“La vacuna es una de las herramientas más poderosas que tiene la salud pública, yo lo veo como un rayo de esperanza, es un logro bien grande que ha hecho la humanidad. […] La vacuna es segura, la bola está en la cancha de nosotros ahora, nos toca utilizar esa herramienta que la ciencia ha provisto y estoy sumamente feliz y esperanzada de que esta vacuna pueda comenzar lo que es el fin de esta pandemia”, subrayó.

En espera de la vacuna: “Me la voy a poner”

Al preguntarle a algunas de las personas que asistieron a realizarse la prueba, si se pondrían la vacuna contra el COVID-19, la mayoría respondió que sí.

“Yo me la quiero poner, me la voy a poner, porque si esto va a seguir y ese es el método que tenemos para combatirla (la pandemia), me la pongo”, afirmó Luz Jiménez, de 61 años.

En la misma dirección reaccionó Yanira Díaz, de 46 años. “Estoy esperando que llegue (la vacuna). Hay que hacerlo (vacunarse), porque se trata de la vida de nosotros”, apuntó.

Por su parte, Ana Quiñones, de 67 años, dijo tener todavía algunas dudas sobre si estaba dispuesta o no a sr vacunada. “No estoy muy segura, porque no quiero usada como conejillo de india. Quiero ver cuáles son los efectos, concretamente”, expresó.

Para Richard Soriano, de 60 años, la vacunación es una oportunidad de salvar vidas y la vía para regresar a una normalidad. “Esto ha sido demasiado de riesgoso, muchas muertes, y esa es la forma más segura de nosotros poder continuar hacia delante, ponernos la vacuna”, manifestó.

La epidemióloga Cruz aseguró que los efectos secundarios de la vacuna “son mínimos” en un porcentaje menor de los vacunados, como dolor de cabeza y fiebre, “nada como los efectos secundarios o los efectos directos que podríamos ver de una infección por COVID que, definitivamente, nos vamos a la ruleta en unos porcentajes mayores de que podamos complicarnos y lleguemos a una enfermedad más severa”, manifestó.