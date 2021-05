José Antonio López estaba furioso. Regresaba de Estados Unidos a Puerto Rico tras un viaje de trabajo y se topó con una total desorganización en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, en donde los requisitos para llegar a la isla variaban.

Según constató El Nuevo Día, a algunos pasajeros les dejaban salir solo con mostrar su tarjeta de vacunación, mientras a otros les exigían una prueba negativa contra el COVID-19 o se exponían a recibir multas.

“Te hacen gastar dinero de más. Si yo tengo ya la vacuna puesta, ahora ellos dicen que el requerimiento de la tarjeta (de vacunación) comienza el 28 (de mayo). Yo fui responsable. Me hago la prueba tanto para ir como para venir (a la isla)”, contó el hombre con molestia, ya que viaja dos veces al mes como parte de su trabajo y en cada salida del país debe hacerse pruebas para detectar el virus.

PUBLICIDAD

López fue uno de los miles de pasajeros que hoy recibía instrucciones ambiguas en el aeropuerto de parte de las autoridades cuando el jueves el gobernador Pedro Pierluisi anunció cambios en la orden ejecutiva que maneja la emergencia del COVID-19.

“Este es un pueblo loco”, lamentaba el hombre los cambios de directrices y el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico.

El decreto establece que a viajeros con prueba de vacunación completa no tendrán que presentar prueba negativa de COVID-19. Para destinos internacionales se requiere la prueba molecular.

Pero el secretario de Salud, Carlos Mellado, aclaró que ese cambio para los viajeros entrará en vigor el viernes, 28 de mayo.

“Eso (el decreto) comienza el viernes. Honestamente, nos confundimos un poquito. Pedí un tiempito para ajustar el sistema (digital) en el que todo viajero debe llenar un documento denominado ‘declaración del viajero’”, explicó Mellado.

Aparentemente, la confusión del público deriva del gobernador Pedro Pierluisi, quien anunció dos órdenes ejecutivas el pasado jueves. Una de las órdenes ejecutivas atendió el manejo de la pandemia en espacios públicos y restaurantes, mientras que un segundo decreto estaba dirigido a los pasajeros. Esa orden ejecutiva para los viajeros comienza el 28 de mayo.

“Como el gobernador anunció que era el 28, yo no puedo pasar por encima del gobernador”, sostuvo Mellado.

Carlos Mellado, secretario de Salud, durante el proceso de vacunación de Leticia Ramos en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

Reina la molestia entre los pasajeros

Wanda Ramos estaba igual de molesta que López. La mujer regresó del estado de Florida, donde cuidó a su nieta por diez días. Llegó con su tarjeta de vacunación en mano, pero las autoridades sanitarias de la isla le exigieron una prueba negativa de COVID-19, que no tenía.

PUBLICIDAD

“La verdad es que me puso un poco molesta porque, según la información que hay allá en Florida, uno llegaba con la tarjeta de vacunación y fin de la historia. No. Ahora supuestamente y que es para el 28 (de mayo)”, contó Ramos, quien es residente en Hato Rey.

“Me enviaron al Pedrín Zorrilla (a hacerse la prueba). Tengo que enviarlo (el resultado) o si no me multan”, agregó.

En cambio, Dominga López, quien regresaba de la República Dominicana a su residencia en Santurce, dijo que le exigieron la prueba negativa para ingresar a la isla. Pero reconoció que al interior del aeropuerto reinaba la confusión entre los pasajeros.

“Le tuve que enseñar la prueba y nada más. Esto no está bien. Esto tienen que ponerle un stop a esto“, argumentó la pasajera.

A partir de hoy, lunes, Salud, junto a la Guardia Nacional, empezó la abortada iniciativa para vacunar a todos los residentes de Puerto Rico que llegaran al aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Esta iniciativa debió comenzar el 21 de mayo en el terminal A, pero ese mismo día fue cancelado por una posible contaminación de la vacuna Janssen, fabricada por la farmacéutica Johnson & Johnson.

Por su parte, Nancy González llegó a la isla hoy, lunes, con su esposo tras viajar a Miami para asistir a una boda. El matrimonio no se ha vacunado contra el COVID-19 y calificó el proceso al interior del aeropuerto como “regular”.

“Nadie nos ofreció la vacuna. (Si me hubiesen dicho), me vacuno”, aseguró González.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando se le informó que la vacuna disponible era la Janssen, mostró reservas.

“Me asusta un poco”, afirmó González, quien tenía “un poco” de miedo de viajar en medio de la pandemia, pero optó por hacerlo.

Contrario a esta pasajera, Leticia Ramos llegó hasta el aeropuerto desde Río Grande para recibir la vacuna Janssen.

“Yo siempre he querido (la vacuna) de un solo pinchazo. No creo que pa’ quitarme una enfermedad yo tengo que pincharme dos veces”, dijo la mujer de 71 años, quien en junio viajará a Orlando, Florida.

Añadió que se sentía segura con esa vacuna porque “yo tengo la sangre de Jesucristo que me recubre. Nada me va a pasar”.