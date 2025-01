Muerte de Killadamente, bautizo de los gemelos de Jenniffer González y la firma de una nueva ley para acceso al Seguro Social acaparan la atención en el fin de semana

Bajo el tema de “Glimmer in Green”, la actividad ofreció una velada inolvidable con la música de José Nelson Ramírez, Cuenta Regresiva y su big band, DJ Young Rock y Luva, y A Marc Anthony Tribute, todo en un entorno sofisticadamente decorado por Emilio Olabarrieta Event Atelier.

“Hoy a las 2 de la mañana tuve que ir a emergencias por un dolor vejiga que me estaba matando. Solo pensé que era un día especial de volver a los escenarios de estar en mi segunda isla que me ha adoptado como propia y que puede demostrar que las mujeres tienen el Poder ! Gracias 🇵🇷 por el amor brindado, me lo disfruté de principio a fin y mi hija vio a su Mamá por primera vez siendo #Nattinatasha ! Bendiciones y que para bien sea Gobe @jenniffergonzalezcolon 🙏🏻🫶🏼 P.D : gracias a todo el equipo de sala de emergencias de Menonita Caguas”, expresó la cantante.