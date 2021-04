El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, anunció esta tarde que los 41 alcaldes que componen la organización implementarán a partir de hoy, viernes, su propia orden ejecutiva que incluye, entre otras cosas, el cierre de playas y balnearios, así como la cancelación de cualquier actividad social.

El alcalde de Villalba le explicó a El Nuevo Día que la decisión se dio luego de un encuentro cibernético entre los 41 alcaldes asociados, donde se discutieron los cambios a la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi y determinaron de manera unánime aplicar su propia orden uniforme.

“Nosotros llevamos más de una semana pidiéndole al gobernador que volviera a las mesas de trabajo, que se hacían bajo Wanda Vázquez, donde estaban los alcaldes representado, científicos, sector comercial y varios grupos. Viendo el repunte de casos y que el gobernador aparentaba esta semana que no haría nada - porque se fue a Washington - los alcaldes decidimos sentarnos y discutir recomendaciones para llegar a un consenso”, aseveró el alcalde vía telefónica.

La nueva orden ejecutiva de estos pueblos estará en vigor durante 15 días y se implementará desde hoy, viernes, hasta el 30 de abril, confirmó el alcalde.

“Nuestro llamado al gobierno es a que recapacite con el asunto de los aeropuertos y no permita la entrada de personas que no tengan prueba negativa molecular. Estamos pidiendo una vacunación 24/7 hasta que el nivel de vacunación suba dramáticamente. Estamos pidiendo una campaña masiva de pruebas y saber el comportamiento de la pandemia”, manifestó el alcalde vía telefónica.

El cierre de playas impactaría los 26 pueblos cuyos alcaldes están asociados. En total, estos son los 41 pueblos dirigidos por alcaldes populares: Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Caguas, Carolina, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Dorado, Guánica, Guayama, Hatillo, Hormigueros, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lares, Loíza, Luquillo, Maricao, Mayagüez, Morovis, Naguabo, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, Santa Isabel, Toa Alta, Trujillo Alto, Vega Baja, Villalba y Yabucoa.

“Casi ahora la federación de alcaldes se unió al reclamo de cierre de playas”, acotó el ejecutivo municipal de Villalba. “El reclamo ahora incluye a todos los 78 pueblos que le pedimos al gobernador que recapacite y cierre las playas”.

No obstante, el presidente de la Federación de Alcaldes y mandatario del Municipio de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, desmintió las expresiones de Hernández Ortiz y añadió que la posición del grupo es permitir que cada alcalde tome la decisión y se comunique con el gobernador Pierluisi para solicitar permiso para el cierre de playas y marinas.

La Federación de Alcaldes recoge a los mandatarios afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Cada municipio tiene sus necesidades y condiciones particulares. A modo de ejemplo, los municipios de la montaña tienen necesidades y situaciones distintas a los municipios costeros. La Federación de Alcaldes recomienda dar cumplimiento a la orden ejecutiva del gobernador y no impone criterios a los alcaldes federados sobre cómo deben proceder. manifestó el alcalde de Guaynabo.

“No obstante, estoy solicitando al gobernador que si por alguna razón, algún alcalde entiende que debe cerrar sus playas o marinas, pueda pedir al gobierno estatal la autorización para hacerlo en su municipio. Esta es una recomendación que le hago a los alcaldes.”, expresó Pérez Otero.

Entretanto, Hernández Ortiz insistió en que el gobernador debe atender con urgencia el flujo de viajeros a los aeropuertos en la isla, sobre todo en momentos en los que se transmiten con más frecuencia las diversas variantes del virus en el mundo.

“Ojalá que el gobernador enmiende la orden suya atemperándose a lo que nosotros estamos recomendando. Nosotros nos preocupa particularmente lo que tiene que ver con los aeropuertos. Muchos de los viajeros están llegando sin control. Hay otros países que han implementado medidas efectivas, como exigirle a los viajeros que vengan vacunados o con prueba negativa o sino no entran”, señaló.

Cuestionado sobre la comunicación con Pierluisi, Hernández Ortiz destacó que el gobernador no ha respondido a la carta que la Asociación de Alcaldes le envió ayer con recomendaciones y tampoco ha invitado a una reunión para conversar con tales fines.

“Desde ayer (no reciben respuesta de Pierluisi) cuando le cursamos la carta y me comuniqué vía telefónica con el secretario auxiliar de asuntos municipales”, indicó Hernández Ortiz.

Al tiempo, añadió que tampoco ha conversado con la secretaria de la Gobernación, Noelia García. “Con ella yo nunca he tenido comunicación”, puntualizó.

Hernández Ortiz anticipó que si el gobernador no acoge las recomendaciones de los alcaldes populares podrían considerar la extensión de esta orden ejecutiva hacia el mes de mayo.

Las disposiciones de esta orden ejecutiva para los 41 municipios de la Asociación de Alcaldes son:

1. Los empleados municipales y oficinas de gobierno deben moverse a modalidad virtual en aquellas labores no esenciales. Aquellos no esenciales, y que no puedan trabajar remotamente, se procederá con disfrute de la acumulación de tiempo compensatorio, como primera instancia, o licencia acumulada de vacaciones.

2. Promover que los restaurantes limiten el uso de los salones cerrados y promuevan el uso de salones y espacios al aire libre y con distanciamiento. Grupos no mas de cuatro personas, y no se permiten aglomeraciones en ningún espacio. Reducir la cantidad de personas en los establecimientos comerciales de 50% a 30%.

3. Aumentar la campaña educativa en las comunidades para que disminuyan la movilidad y la exposición a personas que no son de su núcleo familiar.

4. Tiendas al detal y centros comerciales deben promover sistemas de recogido y entrega.

5. La mascarilla debe estar en todo momento al salir del hogar. Promover realizar ejercicios individuales al aire libre.

6. No dar dispensas o permisos para ningún tipo de actividad social.

7. Reforzar y aumentar los recursos para fiscalización de cumplimiento y aquellos comercios que incumplan con esta orden serán cerrados por un mes.

8. Evitar participar u organizar reuniones familiares o fiestas, y limitarse a compartir con su núcleo familiar.

9. Cancelación de toda actividad municipal y el uso de espacios públicos y comunales, que propendan la aglomeración de personas, entiéndase festivales, carnavales, torneos, retretas, entre otros.

10. Cierre de playas, balnearios, cayos e islotes.

11. Exigir al gobierno estatal el comienzo de una campaña de vacunación masiva sin límite de hora (24/7). Garantizando una distribución equitativa en cada municipio.

12. Exigir al gobierno estatal la regulación de entrada de viajeros al país condicionado a una prueba negativa molecular.

13. Coordinar con el gobierno estatal una campaña de pruebas por todo el país. Garantizando una distribución equitativa en cada municipio.

14. Se ordena al Cuerpo de la Policía Municipal a velar por el fiel cumplimiento de lo aquí dispuesto.