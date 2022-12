¿Cómo se deben atender las controversias sobre la intersexualidad, o personas con variaciones en su desarrollo sexual en Puerto Rico? ¿Cuáles son las secuelas del embarazo forzado en menores de 14 años en Guatemala? ¿Qué impacto tiene la discriminación por género en los casos de feminicido que se atienden en tribunales en Río de Janeiro?

Esos son algunos de los temas que se plantean en la primera edición de la revista IusGénero América Latina (IGAL), la primera publicación científica arbitrada enfocada en temas de género, mujeres y derechos humanos, creada mediante una alianza entre la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y la Red de Académicos/as Latinoamericanos/as del Derecho (Red ALAS).

“Es la primera (revista) de este tipo enfocada en derecho. Cada artículo, cada trabajo que se publica tiene que pasar por la evaluación de árbitros, que son conocedores del tema que trata el escrito”, explicó la directora de la revista IGAL y catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Esther Vicente.

Su enfoque es peculiar, señaló Vicente, porque la mayoría de las publicaciones académicas sobre género o mujer parten desde perspectivas asociadas a las Ciencias Sociales o las Humanidades. Atarlo al Derecho es algo que pocas revistas arbitradas en Estados Unidos, Australia y Brasil, entre otros, han hecho.

“El propósito de la revista es dar a conocer trabajos de abogados, abogadas y otros investigadores e investigadoras sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres, temas de género y temas de desarrollo y equidad distributiva. Como saben, en América Latina hay comunidades que han estado muy marginadas... La comunidad indígena ha estado muy marginada, los afrodescendientes también, y son cosas que experimentamos aquí. Esos temas transversales de discrimen basados en la raza, basados en la etnia, basados en la clase también, el tema de los inmigrantes, todos son temas que vamos a trabajar desde una mirada de derechos humanos y género”, explicó.

El proyecto comenzó a tomar forma hace unos tres años, narró Vicente, cuando el decano de la Facultad de Derecho, Julio Fontanet, le encomendó la creación de una revista académica. Junto a la catedrática y decana de Asuntos Académicos, Yanira Reyes Gil, comenzaron a investigar qué necesitaban para hacerla una realidad. Luego, en una reunión virtual de la Red ALAS, se discutió la posibilidad de lanzar una revista arbitrada. Vicente reconoció la oportunidad de crear un proyecto en conjunto y logró establecer la alianza que dio vida a IGAL.

“Las dos instituciones tenían el mismo interés, la misma motivación, y se dio el acuerdo entre nuestra facultad y la Red ALAS”, señaló.

A través de las conexiones de ambas instituciones, se constituyó la Junta Editora de la revista, cuyos integrantes son reconocidos profesionales en diversas ramas del derecho que laboran en instituciones académicas alrededor del mundo, como en Estados Unidos, Francia, Canadá, Cuba, Jamaica, entre otros.

Su principal responsabilidad es dar a conocer la publicación, cuya primera edición se lanzó de forma digital el 10 de noviembre.

El trabajo editorial está a cargo de un comité editorial compuesto por cinco integrantes de la Red ALAS y de la Inter, encabezado por Vicente. Ellas se encargan de identificar a los expertos que evaluarán cada uno de los artículos publicados. Dos profesionales deben evaluar y dar el visto bueno a cada escrito para ser publicados.

Los interesados pueden someter sus escritos a través de la página www.revistaiusgenero.com.

“Someten el artículo y, entonces, el comité editorial revisa los escritos antes de enviarlos a arbitraje. Si no cumple con la misión, los objetivos, no está bien escrito, no cumple con las normas de citación, se le devuelve al autor. Este ciclo, devolvimos solo dos escritos, uno antes de arbitraje y otro después de arbitraje, lo revisaron, y ellos dijeron que creían que no se debía publicar”, señaló Vicente, al detallar el rigor que siguen para la publicación.

La meta del equipo es publicar la revista dos veces al año; la próxima edición podría salir en abril. Asimismo, aspiran a ser incluidas en alguna de las bibliotecas electrónicas que se dedican a indexar y diseminar revistas científicas, lo cual podrán solicitar después de dos años de publicaciones.